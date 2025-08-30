https://crimea.ria.ru/20250830/tramp-daet-kievu-oruzhie-dlya-udarov-vglub-rossii--postpred-ssha-pri-nato-1149082413.html
Трамп дает Киеву оружие для ударов вглубь России – постпред США при НАТО
Трамп дает Киеву оружие для ударов вглубь России – постпред США при НАТО
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. США предоставили Украине оружие для более глубоких ударов по территории РФ, заявил постпред США при НАТО Мэттью Уитакер в эфире телеканала Fox News.При этом Уитакер не уточнил, о каких именно системах идет речь, но упомянул, что США отправляют киевскому режиму миллион долларов в месяц через партнеров по НАТО.В четверг стало известно, что в Госдепартаменте США одобрили возможную сделку по продаже Киеву управляемых ракет ERAM и сопутствующего оборудования на 825 миллионов долларов.В администрации президента США Дональда Трампа одобрили продажу для Украины более трех тысяч ракет увеличенного радиуса атаки (ERAM).Поставки американских дальнобойных ракет ERAM для Киева нужны президенту США Дональду Трампу для шантажа. Кроме того, США традиционно зарабатывают на конфликте. Такое мнение РИА Новости Крым выразил доктор политических наук, профессор факультета политологии МГУ им. Ломоносова, завкафедрой информационных и гибридных войн Академии политических наук Alter Андрей Манойло.Глава киевского режима Владимир Зеленский ранее анонсировал новые дальнобойные удары по территории России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Германия финансировала производство Киевом дальнобойных ракет "Сапсан"Решение по дальнобойному оружию для Киева: эксперт оценил слова МерцаВСУ получили миллион крупнокалиберных снарядов от Чехии
