Трамп дает Киеву оружие для ударов вглубь России – постпред США при НАТО - РИА Новости Крым, 30.08.2025
Трамп дает Киеву оружие для ударов вглубь России – постпред США при НАТО
Трамп дает Киеву оружие для ударов вглубь России – постпред США при НАТО - РИА Новости Крым, 30.08.2025
Трамп дает Киеву оружие для ударов вглубь России – постпред США при НАТО
США предоставили Украине оружие для более глубоких ударов по территории РФ, заявил постпред США при НАТО Мэттью Уитакер в эфире телеканала Fox News. РИА Новости Крым, 30.08.2025
2025-08-30T09:11
2025-08-30T08:45
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. США предоставили Украине оружие для более глубоких ударов по территории РФ, заявил постпред США при НАТО Мэттью Уитакер в эфире телеканала Fox News.При этом Уитакер не уточнил, о каких именно системах идет речь, но упомянул, что США отправляют киевскому режиму миллион долларов в месяц через партнеров по НАТО.В четверг стало известно, что в Госдепартаменте США одобрили возможную сделку по продаже Киеву управляемых ракет ERAM и сопутствующего оборудования на 825 миллионов долларов.В администрации президента США Дональда Трампа одобрили продажу для Украины более трех тысяч ракет увеличенного радиуса атаки (ERAM).Поставки американских дальнобойных ракет ERAM для Киева нужны президенту США Дональду Трампу для шантажа. Кроме того, США традиционно зарабатывают на конфликте. Такое мнение РИА Новости Крым выразил доктор политических наук, профессор факультета политологии МГУ им. Ломоносова, завкафедрой информационных и гибридных войн Академии политических наук Alter Андрей Манойло.Глава киевского режима Владимир Зеленский ранее анонсировал новые дальнобойные удары по территории России.
Трамп дает Киеву оружие для ударов вглубь России – постпред США при НАТО

О поставке Украине оружия для ударов вглубь России заявил постпред США при НАТО

09:11 30.08.2025
 
© РИА Новости . Владимир АстапковичФлаг США
Флаг США - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. США предоставили Украине оружие для более глубоких ударов по территории РФ, заявил постпред США при НАТО Мэттью Уитакер в эфире телеканала Fox News.
"Президент (Дональд – ред.) Трамп, во-первых, хочет убедиться, что Украина способна защищаться посредством предоставления возможностей для более глубоких ударов в рамках наступательных действий", – сказал он, отвечая на вопрос о поддержке Киева.
При этом Уитакер не уточнил, о каких именно системах идет речь, но упомянул, что США отправляют киевскому режиму миллион долларов в месяц через партнеров по НАТО.
В четверг стало известно, что в Госдепартаменте США одобрили возможную сделку по продаже Киеву управляемых ракет ERAM и сопутствующего оборудования на 825 миллионов долларов.
В администрации президента США Дональда Трампа одобрили продажу для Украины более трех тысяч ракет увеличенного радиуса атаки (ERAM).
Поставки американских дальнобойных ракет ERAM для Киева нужны президенту США Дональду Трампу для шантажа. Кроме того, США традиционно зарабатывают на конфликте. Такое мнение РИА Новости Крым выразил доктор политических наук, профессор факультета политологии МГУ им. Ломоносова, завкафедрой информационных и гибридных войн Академии политических наук Alter Андрей Манойло.
Глава киевского режима Владимир Зеленский ранее анонсировал новые дальнобойные удары по территории России.
