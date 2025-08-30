https://crimea.ria.ru/20250830/snova-zhara-pogoda-v-krymu-v-subbotu-1148928035.html

Снова жара: погода в Крыму в субботу

В субботу в Крыму сохранится сухая и теплая погода. Без осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 29.08.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. В субботу в Крыму сохранится сухая и теплая погода. Без осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +17...19, днем +31...33.В Севастополе малооблачно. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +19...21, днем +28...30 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. В ночные часы температура воздуха от +19 до +24 градуса, днем от +28 до +31.В западных, южных, восточных районах Крыма, в горах полуострова и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность – объявлено штормовое предупреждение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

