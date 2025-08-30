https://crimea.ria.ru/20250830/snova-zhara-pogoda-v-krymu-v-subbotu-1148928035.html
Снова жара: погода в Крыму в субботу
Снова жара: погода в Крыму в субботу - РИА Новости Крым, 29.08.2025
Снова жара: погода в Крыму в субботу
В субботу в Крыму сохранится сухая и теплая погода. Без осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 29.08.2025
2025-08-30T00:01
2025-08-30T00:01
2025-08-29T20:00
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/0a/1147105678_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4b20e23c344adbb504cabe46c372ca63.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. В субботу в Крыму сохранится сухая и теплая погода. Без осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +17...19, днем +31...33.В Севастополе малооблачно. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +19...21, днем +28...30 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. В ночные часы температура воздуха от +19 до +24 градуса, днем от +28 до +31.В западных, южных, восточных районах Крыма, в горах полуострова и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность – объявлено штормовое предупреждение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/0a/1147105678_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_59e115e53cd6919209b21442e62a21c0.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Снова жара: погода в Крыму в субботу
Погода в Крыму в субботу
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. В субботу в Крыму сохранится сухая и теплая погода. Без осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Температура воздуха ночью +16…21, на побережье до +24; днем +28…33, в горах +21…26. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, ночью местами 15-20 м/с", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +17...19, днем +31...33.
В Севастополе малооблачно. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +19...21, днем +28...30 градусов.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. В ночные часы температура воздуха от +19 до +24 градуса, днем от +28 до +31.
В западных, южных, восточных районах Крыма, в горах полуострова и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность – объявлено штормовое предупреждение.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.