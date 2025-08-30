Рейтинг@Mail.ru
Снова жара: погода в Крыму в субботу - РИА Новости Крым, 29.08.2025
Снова жара: погода в Крыму в субботу
Снова жара: погода в Крыму в субботу - РИА Новости Крым, 29.08.2025
Снова жара: погода в Крыму в субботу
В субботу в Крыму сохранится сухая и теплая погода. Без осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 29.08.2025
2025-08-30T00:01
2025-08-29T20:00
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. В субботу в Крыму сохранится сухая и теплая погода. Без осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +17...19, днем +31...33.В Севастополе малооблачно. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +19...21, днем +28...30 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. В ночные часы температура воздуха от +19 до +24 градуса, днем от +28 до +31.В западных, южных, восточных районах Крыма, в горах полуострова и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность – объявлено штормовое предупреждение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Снова жара: погода в Крыму в субботу

Погода в Крыму в субботу

00:01 30.08.2025
 
© РИА Новости КрымЦветение роз
Цветение роз - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. В субботу в Крыму сохранится сухая и теплая погода. Без осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Температура воздуха ночью +16…21, на побережье до +24; днем +28…33, в горах +21…26. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, ночью местами 15-20 м/с", – сказано в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +17...19, днем +31...33.
В Севастополе малооблачно. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +19...21, днем +28...30 градусов.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. В ночные часы температура воздуха от +19 до +24 градуса, днем от +28 до +31.
В западных, южных, восточных районах Крыма, в горах полуострова и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность – объявлено штормовое предупреждение.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
