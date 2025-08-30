Российские войска продвигаются в Днепропетровской области
Российская армия в Днепропетровской области взяла под контроль семь населенных пунктов
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанк288-я гвардейская артиллерийская бригада группировки войск "Запад"
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. Под контроль российской армии в Днепропетровской области в течение весны и лета перешли семь населенных пунктов, сообщил в своем докладе начальник Генерального штаба ВС РФ – командующий Объединенной группировкой войск (сил) в зоне проведения специальной военной операции генерал армии Валерий Герасимов, подводя итоги весенне-летней кампании 2025 года.
"Идет продвижение войск в Днепропетровской области, где взято под контроль семь населенных пунктов", – сообщил Герасимов.
Группировка войск "Север" выполняет задачу по созданию зоны безопасности – в Сумской области под контроль российских войск перешли 210 квадратных километров территории и 13 населенных пунктов.
В Харьковской области ведутся бои на Волчанском и Липцовском направлениях. Соединения группировки войск "Запад" практически полностью блокировали город Купянск и освободили около половины его территории, заявил Герасимов. На Рубцовском направлении войска продвинулись до 25 километров в глубину обороны противника, освободив 10 населенных пунктов. На Краснолиманском направлении ведутся бои за Кировск и в Серебрянском лесничестве.
Также начальник Генштаба ВС РФ проинформировал, что объединенной группировкой войск продолжается безостановочное наступление по всей линии фронта. С марта освобождено более 3,5 тысяч квадратных километров территории и 149 населенных пунктов. В Луганской Народной Республике освобождено 99,7% территории, в Донецкой – 79%. Под контролем российских войск находятся также 74% территории Запорожской и 76% Херсонской областей.
