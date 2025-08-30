https://crimea.ria.ru/20250830/rossiyskie-voyska-prodvigayutsya-v-dnepropetrovskoy-oblasti-1149094088.html

Российские войска продвигаются в Днепропетровской области

2025-08-30T17:08

новости сво

вооруженные силы россии

валерий герасимов

министерство обороны рф

генштаб мо рф

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/12/1148805756_0:3:2442:1377_1920x0_80_0_0_a3ff5e713c1c2bd0124a249ebb5ad390.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. Под контроль российской армии в Днепропетровской области в течение весны и лета перешли семь населенных пунктов, сообщил в своем докладе начальник Генерального штаба ВС РФ – командующий Объединенной группировкой войск (сил) в зоне проведения специальной военной операции генерал армии Валерий Герасимов, подводя итоги весенне-летней кампании 2025 года.Группировка войск "Север" выполняет задачу по созданию зоны безопасности – в Сумской области под контроль российских войск перешли 210 квадратных километров территории и 13 населенных пунктов.В Харьковской области ведутся бои на Волчанском и Липцовском направлениях. Соединения группировки войск "Запад" практически полностью блокировали город Купянск и освободили около половины его территории, заявил Герасимов. На Рубцовском направлении войска продвинулись до 25 километров в глубину обороны противника, освободив 10 населенных пунктов. На Краснолиманском направлении ведутся бои за Кировск и в Серебрянском лесничестве.Также начальник Генштаба ВС РФ проинформировал, что объединенной группировкой войск продолжается безостановочное наступление по всей линии фронта. С марта освобождено более 3,5 тысяч квадратных километров территории и 149 населенных пунктов. В Луганской Народной Республике освобождено 99,7% территории, в Донецкой – 79%. Под контролем российских войск находятся также 74% территории Запорожской и 76% Херсонской областей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250830/vs-rossii-nanesli-massirovannye-udary-po-76-vazhnym-obektam--gerasimov-1149093419.html

