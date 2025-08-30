Рейтинг@Mail.ru
Российские войска продвигаются в Днепропетровской области - РИА Новости Крым, 30.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250830/rossiyskie-voyska-prodvigayutsya-v-dnepropetrovskoy-oblasti-1149094088.html
Российские войска продвигаются в Днепропетровской области
Российские войска продвигаются в Днепропетровской области - РИА Новости Крым, 30.08.2025
Российские войска продвигаются в Днепропетровской области
Под контроль российской армии в Днепропетровской области в течение весны и лета перешли семь населенных пунктов, сообщил в своем докладе начальник Генерального... РИА Новости Крым, 30.08.2025
2025-08-30T17:08
2025-08-30T17:08
новости сво
вооруженные силы россии
валерий герасимов
министерство обороны рф
генштаб мо рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/12/1148805756_0:3:2442:1377_1920x0_80_0_0_a3ff5e713c1c2bd0124a249ebb5ad390.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. Под контроль российской армии в Днепропетровской области в течение весны и лета перешли семь населенных пунктов, сообщил в своем докладе начальник Генерального штаба ВС РФ – командующий Объединенной группировкой войск (сил) в зоне проведения специальной военной операции генерал армии Валерий Герасимов, подводя итоги весенне-летней кампании 2025 года.Группировка войск "Север" выполняет задачу по созданию зоны безопасности – в Сумской области под контроль российских войск перешли 210 квадратных километров территории и 13 населенных пунктов.В Харьковской области ведутся бои на Волчанском и Липцовском направлениях. Соединения группировки войск "Запад" практически полностью блокировали город Купянск и освободили около половины его территории, заявил Герасимов. На Рубцовском направлении войска продвинулись до 25 километров в глубину обороны противника, освободив 10 населенных пунктов. На Краснолиманском направлении ведутся бои за Кировск и в Серебрянском лесничестве.Также начальник Генштаба ВС РФ проинформировал, что объединенной группировкой войск продолжается безостановочное наступление по всей линии фронта. С марта освобождено более 3,5 тысяч квадратных километров территории и 149 населенных пунктов. В Луганской Народной Республике освобождено 99,7% территории, в Донецкой – 79%. Под контролем российских войск находятся также 74% территории Запорожской и 76% Херсонской областей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250830/vs-rossii-nanesli-massirovannye-udary-po-76-vazhnym-obektam--gerasimov-1149093419.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/12/1148805756_141:0:2302:1621_1920x0_80_0_0_765853700f8c90495f360eec4a46a4aa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости сво, вооруженные силы россии, валерий герасимов, министерство обороны рф, генштаб мо рф
Российские войска продвигаются в Днепропетровской области

Российская армия в Днепропетровской области взяла под контроль семь населенных пунктов

17:08 30.08.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанк288-я гвардейская артиллерийская бригада группировки войск "Запад"
288-я гвардейская артиллерийская бригада группировки войск Запад - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. Под контроль российской армии в Днепропетровской области в течение весны и лета перешли семь населенных пунктов, сообщил в своем докладе начальник Генерального штаба ВС РФ – командующий Объединенной группировкой войск (сил) в зоне проведения специальной военной операции генерал армии Валерий Герасимов, подводя итоги весенне-летней кампании 2025 года.
"Идет продвижение войск в Днепропетровской области, где взято под контроль семь населенных пунктов", – сообщил Герасимов.
Группировка войск "Север" выполняет задачу по созданию зоны безопасности – в Сумской области под контроль российских войск перешли 210 квадратных километров территории и 13 населенных пунктов.
В Харьковской области ведутся бои на Волчанском и Липцовском направлениях. Соединения группировки войск "Запад" практически полностью блокировали город Купянск и освободили около половины его территории, заявил Герасимов. На Рубцовском направлении войска продвинулись до 25 километров в глубину обороны противника, освободив 10 населенных пунктов. На Краснолиманском направлении ведутся бои за Кировск и в Серебрянском лесничестве.
Также начальник Генштаба ВС РФ проинформировал, что объединенной группировкой войск продолжается безостановочное наступление по всей линии фронта. С марта освобождено более 3,5 тысяч квадратных километров территории и 149 населенных пунктов. В Луганской Народной Республике освобождено 99,7% территории, в Донецкой – 79%. Под контролем российских войск находятся также 74% территории Запорожской и 76% Херсонской областей.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Тренировки стратегических сил сдерживания РФ
16:27
ВС России нанесли массированные удары по 76 важным объектам ВСУ
 
Новости СВОВооруженные силы РоссииВалерий ГерасимовМинистерство обороны РФГенштаб МО РФ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:08Российские войска продвигаются в Днепропетровской области
16:55Российские военные создают зону безопасности в Сумской области
16:27ВС России нанесли массированные удары по 76 важным объектам ВСУ
16:10ВС РФ наступают по всему фронту: в Генштабе подвели итоги летней кампании
15:46В Армянске мужчина-инвалид умер после неверно назначенного лечения
15:10Новости СВО: российские бойцы сожгли сотни единиц техники ВСУ за сутки
14:39Андрей Парубий – биография
14:10Крымский мост: быстро растет очередь на выезде с полуострова
13:57В администрации Алушты назвали причину обрушения причала на набережной
13:30В Астраханской области перевернулось судно с пассажирами
12:43В Алуште обвалился причал на набережной
12:39Во Львове убит экс-спикер Верховной Рады Андрей Парубий
12:32Российские войска освободили еще один населенный пункт в Донбассе
12:22Массированный удар по Украине в ночь на субботу – подробности от МО РФ
12:13Активная область на Солнце в ближайшее время станет опасной для Земли
11:42Рейд в Севастополе открыли
11:32Утром над Крымом сбили 18 беспилотников
11:11Еще один завозной случай лихорадки чикунгунья подтвержден в России
10:42В Краснодаре потушили пожар на НПЗ после атаки беспилотников
10:10Ко Дню города в Керчи откроют отремонтированный дворец спорта
Лента новостейМолния