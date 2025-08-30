https://crimea.ria.ru/20250830/rossiyskie-voyska-osvobodili-esche-odin-naselennyy-punkt-v-donbasse-1149086183.html
Российские войска освободили еще один населенный пункт в Донбассе
Российские войска освободили еще один населенный пункт в Донбассе - РИА Новости Крым, 30.08.2025
Российские войска освободили еще один населенный пункт в Донбассе
Российские бойцы освободили еще один населенный пункт в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 30.08.2025
2025-08-30T12:32
2025-08-30T12:32
2025-08-30T13:25
новости сво
вооруженные силы россии
донецкая народная республика (днр)
министерство обороны рф
потери всу
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг - РИА Новости Крым. Российские бойцы освободили еще один населенный пункт в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.В пятницу российские бойцы взяли под контроль Нелеповку, а в четверг стало известно об освобождении российскими войсками населенного пункта Первое Мая в Донбассе. 25 августа был взят под контроль населенный пункт Запорожское, а 24 августа – Филия в Днепропетровской области. 23 августа в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенных пунктов Среднее и Клебан-Бык в ДНР. За прошедшую неделю Вооруженные силы РФ освободили девять населенных пунктов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
донецкая народная республика (днр)
новости сво, вооруженные силы россии, донецкая народная республика (днр), министерство обороны рф, потери всу
Российские войска освободили еще один населенный пункт в Донбассе
Еще один населенный пункт в Донбассе перешел под контроль российской армии
12:32 30.08.2025 (обновлено: 13:25 30.08.2025)