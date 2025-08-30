https://crimea.ria.ru/20250830/rossiyskie-voyska-osvobodili-esche-odin-naselennyy-punkt-v-donbasse-1149086183.html

Российские войска освободили еще один населенный пункт в Донбассе

Российские войска освободили еще один населенный пункт в Донбассе - РИА Новости Крым, 30.08.2025

Российские войска освободили еще один населенный пункт в Донбассе

Российские бойцы освободили еще один населенный пункт в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 30.08.2025

2025-08-30T12:32

2025-08-30T12:32

2025-08-30T13:25

новости сво

вооруженные силы россии

донецкая народная республика (днр)

министерство обороны рф

потери всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0f/1148745431_0:80:2248:1345_1920x0_80_0_0_dfd0bb8af327e0862329d4bff425c6e5.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг - РИА Новости Крым. Российские бойцы освободили еще один населенный пункт в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.В пятницу российские бойцы взяли под контроль Нелеповку, а в четверг стало известно об освобождении российскими войсками населенного пункта Первое Мая в Донбассе. 25 августа был взят под контроль населенный пункт Запорожское, а 24 августа – Филия в Днепропетровской области. 23 августа в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенных пунктов Среднее и Клебан-Бык в ДНР. За прошедшую неделю Вооруженные силы РФ освободили девять населенных пунктов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250830/massirovannyy-udar-po-ukraine-v-noch-na-subbotu--podrobnosti-ot-mo-rf-1149086136.html

донецкая народная республика (днр)

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, вооруженные силы россии, донецкая народная республика (днр), министерство обороны рф, потери всу