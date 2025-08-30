Рейтинг@Mail.ru
Российские войска освободили еще один населенный пункт в Донбассе - РИА Новости Крым, 30.08.2025
Российские войска освободили еще один населенный пункт в Донбассе
Российские войска освободили еще один населенный пункт в Донбассе - РИА Новости Крым, 30.08.2025
Российские войска освободили еще один населенный пункт в Донбассе
Российские бойцы освободили еще один населенный пункт в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 30.08.2025
2025-08-30T12:32
2025-08-30T13:25
новости сво
вооруженные силы россии
донецкая народная республика (днр)
министерство обороны рф
потери всу
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0f/1148745431_0:80:2248:1345_1920x0_80_0_0_dfd0bb8af327e0862329d4bff425c6e5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг - РИА Новости Крым. Российские бойцы освободили еще один населенный пункт в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.В пятницу российские бойцы взяли под контроль Нелеповку, а в четверг стало известно об освобождении российскими войсками населенного пункта Первое Мая в Донбассе. 25 августа был взят под контроль населенный пункт Запорожское, а 24 августа – Филия в Днепропетровской области. 23 августа в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенных пунктов Среднее и Клебан-Бык в ДНР. За прошедшую неделю Вооруженные силы РФ освободили девять населенных пунктов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
донецкая народная республика (днр)
РИА Новости Крым
Новости
новости сво, вооруженные силы россии, донецкая народная республика (днр), министерство обороны рф, потери всу
Российские войска освободили еще один населенный пункт в Донбассе

Еще один населенный пункт в Донбассе перешел под контроль российской армии

12:32 30.08.2025 (обновлено: 13:25 30.08.2025)
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев
288-я гвардейская артиллерийская бригада группировки войск "Запад"
288-я гвардейская артиллерийская бригада группировки войск Запад - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг - РИА Новости Крым. Российские бойцы освободили еще один населенный пункт в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" в результате наступательных действий освободили населенный пункт Камышеваха Донецкой Народной Республики", – говорится в сводке министерства.
В пятницу российские бойцы взяли под контроль Нелеповку, а в четверг стало известно об освобождении российскими войсками населенного пункта Первое Мая в Донбассе. 25 августа был взят под контроль населенный пункт Запорожское, а 24 августа – Филия в Днепропетровской области. 23 августа в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенных пунктов Среднее и Клебан-Бык в ДНР. За прошедшую неделю Вооруженные силы РФ освободили девять населенных пунктов.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте.
Работа ракетного комплекса Искандер по целям ВСУ
12:22
Массированный удар по Украине в ночь на субботу – подробности от МО РФ
 
Новости СВО, Вооруженные силы России, Донецкая Народная Республика (ДНР), Министерство обороны РФ, Потери ВСУ
 
