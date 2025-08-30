https://crimea.ria.ru/20250830/reyd-v-sevastopole-otkryli-1149085588.html

Рейд в Севастополе открыли

Морской транспорт Севастополя возобновил работу после объявленной ранее остановки, сообщает профильный городской департамент. РИА Новости Крым, 30.08.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. Морской транспорт Севастополя возобновил работу после объявленной ранее остановки, сообщает профильный городской департамент.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.

