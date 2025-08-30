Рейтинг@Mail.ru
Рейд в Севастополе открыли - РИА Новости Крым, 30.08.2025
https://crimea.ria.ru/20250830/reyd-v-sevastopole-otkryli-1149085588.html
Рейд в Севастополе открыли
Рейд в Севастополе открыли - РИА Новости Крым, 30.08.2025
Рейд в Севастополе открыли
Морской транспорт Севастополя возобновил работу после объявленной ранее остановки, сообщает профильный городской департамент. РИА Новости Крым, 30.08.2025
2025-08-30T11:42
2025-08-30T11:42
севастополь
новости севастополя
паромы и катера в севастополе
морской транспорт
департамент транспорта севастополя
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/0e/1144181700_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_d64c0c9eb84433132ed134439270276c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. Морской транспорт Севастополя возобновил работу после объявленной ранее остановки, сообщает профильный городской департамент.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
севастополь
Новости
ru-RU
севастополь, новости севастополя, паромы и катера в севастополе, морской транспорт, департамент транспорта севастополя
Рейд в Севастополе открыли

Морской транспорт в Севастополе возобновил работу

11:42 30.08.2025
 
Севастопольский паром
Севастопольский паром - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. Морской транспорт Севастополя возобновил работу после объявленной ранее остановки, сообщает профильный городской департамент.
"Морской пассажирский транспорт возобновляет работу", – сказано в сообщении.
Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
СевастопольНовости СевастополяПаромы и катера в СевастополеМорской транспортДепартамент транспорта Севастополя
 
Лента новостейМолния