Пять шагов аферы – как мошенники обманывают подростков
Пять шагов аферы – как мошенники обманывают подростков - РИА Новости Крым, 30.08.2025
Пять шагов аферы – как мошенники обманывают подростков
Для обмана подростков мошенники обычно используют универсальную схему, состоящую из пяти шагов. Алгоритм действий аферистов в отношении несовершеннолетних в... РИА Новости Крым, 30.08.2025
2025-08-30T20:14
2025-08-30T20:14
2025-08-30T20:14
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. Для обмана подростков мошенники обычно используют универсальную схему, состоящую из пяти шагов. Алгоритм действий аферистов в отношении несовершеннолетних в среду обозначили в МВД по Краснодарскому краю.На первом этапе аферисты выбирают жертву, в случае с подростками это чаще всего происходит в соцсетях, играх или чатах. Далее злоумышленники стараются завоевать доверие подростка, для этого представляются, например, "техподдержкой" или "учителем" и создают срочную ситуацию. На третьем этапе включаются давление и изоляция: к диалогу подключают "следователя", угрожают арестом родителей и запрещают говорить с семьей. На четвертом вступает принуждение к действиям."Под непрерывными давлением в режиме реального времени через видеозвонок или голосовую связь мошенник принуждает жертву к действиям через ряд фиктивных предлогов: "декларирование средств родителей" – под видом проверки финансовой деятельности, "дистанционный обыск" – с требованием перевода денег "для исключения компрометирующих находок", перевод "на безопасные счета" – якобы для защиты активов", – перечислили в МВД.Финальный этап – исчезновение аферистов, которые блокируют номера и больше не выходят на связь, получив желаемое. Ребенок остается один на один с проблемой, и часто боится признаться родителям. В этой связи полицейские просят родителей устанавливать в детьми доверетильные отношенияЭксперты предупреждают, что новая волна активных мошенничеств в отношении детей может быть развернута во второй половине августа. Мошенники выбирают наиболее реалистичный для того или иного временного периода метод воздействия. Во второй половине августа в сети злоумышленников могут попасться те молодые люди, которые являлись абитуриентами, или переходят из класса в класс: им могут звонить и писать в мессенджерах якобы от имени ректората или завучей школ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Детское мошенничество в Крыму: схемы, поиск жертв, вовлечение подростковКрымчане за неделю перечислили 17 млн рублей аферистам – схемы обманаВзялись за умерших: мошенники начали создавать сайты моргов
Пять шагов аферы – как мошенники обманывают подростков
В МВД назвали пять этапов мошеннических схем против несовершеннолетних
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. Для обмана подростков мошенники обычно используют универсальную схему, состоящую из пяти шагов. Алгоритм действий аферистов в отношении несовершеннолетних в среду обозначили в МВД по Краснодарскому краю.
"Анализ уголовных дел показывает, что схемы мошенников, при всем их разнообразии очень похожи. Независимо от платформы или способа обмана, их действия можно разделить на пять этапов – от выбора жертвы до получения доступа к деньгам или данным", – констатировали в полиции.
На первом этапе аферисты выбирают жертву, в случае с подростками это чаще всего происходит в соцсетях, играх или чатах. Далее злоумышленники стараются завоевать доверие подростка, для этого представляются, например, "техподдержкой" или "учителем" и создают срочную ситуацию. На третьем этапе включаются давление и изоляция: к диалогу подключают "следователя", угрожают арестом родителей и запрещают говорить с семьей. На четвертом вступает принуждение к действиям.
"Под непрерывными давлением в режиме реального времени через видеозвонок или голосовую связь мошенник принуждает жертву к действиям через ряд фиктивных предлогов: "декларирование средств родителей" – под видом проверки финансовой деятельности, "дистанционный обыск" – с требованием перевода денег "для исключения компрометирующих находок", перевод "на безопасные счета" – якобы для защиты активов", – перечислили в МВД.
Финальный этап – исчезновение аферистов, которые блокируют номера и больше не выходят на связь, получив желаемое. Ребенок остается один на один с проблемой, и часто боится признаться родителям. В этой связи полицейские просят родителей устанавливать в детьми доверетильные отношения
"Обязательно поговорите с детьми! Объясняйте: если страшно – звони родителям", – настаивают в полиции.
Эксперты предупреждают, что новая волна активных мошенничеств
в отношении детей может быть развернута во второй половине августа. Мошенники выбирают наиболее реалистичный для того или иного временного периода метод воздействия. Во второй половине августа в сети злоумышленников могут попасться те молодые люди, которые являлись абитуриентами, или переходят из класса в класс: им могут звонить и писать в мессенджерах якобы от имени ректората или завучей школ.
