https://crimea.ria.ru/20250830/pyat-shagov-afery---kak-moshenniki-obmanyvayut-podrostkov-1149072874.html

Пять шагов аферы – как мошенники обманывают подростков

Пять шагов аферы – как мошенники обманывают подростков - РИА Новости Крым, 30.08.2025

Пять шагов аферы – как мошенники обманывают подростков

Для обмана подростков мошенники обычно используют универсальную схему, состоящую из пяти шагов. Алгоритм действий аферистов в отношении несовершеннолетних в... РИА Новости Крым, 30.08.2025

2025-08-30T20:14

2025-08-30T20:14

2025-08-30T20:14

мошенничество

россия

общество

мвд по республике крым

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/1d/1143769468_0:343:2969:2013_1920x0_80_0_0_e8f4d701c4e5905cf9648cbc3dd9b0c3.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. Для обмана подростков мошенники обычно используют универсальную схему, состоящую из пяти шагов. Алгоритм действий аферистов в отношении несовершеннолетних в среду обозначили в МВД по Краснодарскому краю.На первом этапе аферисты выбирают жертву, в случае с подростками это чаще всего происходит в соцсетях, играх или чатах. Далее злоумышленники стараются завоевать доверие подростка, для этого представляются, например, "техподдержкой" или "учителем" и создают срочную ситуацию. На третьем этапе включаются давление и изоляция: к диалогу подключают "следователя", угрожают арестом родителей и запрещают говорить с семьей. На четвертом вступает принуждение к действиям."Под непрерывными давлением в режиме реального времени через видеозвонок или голосовую связь мошенник принуждает жертву к действиям через ряд фиктивных предлогов: "декларирование средств родителей" – под видом проверки финансовой деятельности, "дистанционный обыск" – с требованием перевода денег "для исключения компрометирующих находок", перевод "на безопасные счета" – якобы для защиты активов", – перечислили в МВД.Финальный этап – исчезновение аферистов, которые блокируют номера и больше не выходят на связь, получив желаемое. Ребенок остается один на один с проблемой, и часто боится признаться родителям. В этой связи полицейские просят родителей устанавливать в детьми доверетильные отношенияЭксперты предупреждают, что новая волна активных мошенничеств в отношении детей может быть развернута во второй половине августа. Мошенники выбирают наиболее реалистичный для того или иного временного периода метод воздействия. Во второй половине августа в сети злоумышленников могут попасться те молодые люди, которые являлись абитуриентами, или переходят из класса в класс: им могут звонить и писать в мессенджерах якобы от имени ректората или завучей школ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Детское мошенничество в Крыму: схемы, поиск жертв, вовлечение подростковКрымчане за неделю перечислили 17 млн рублей аферистам – схемы обманаВзялись за умерших: мошенники начали создавать сайты моргов

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мошенничество, россия, общество, мвд по республике крым, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), безопасность