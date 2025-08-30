https://crimea.ria.ru/20250830/novosti-svo-rossiyskie-boytsy-sozhgli-sotni-edinits-tekhniki-vsu-za-sutki-1149091841.html

Новости СВО: российские бойцы сожгли сотни единиц техники ВСУ за сутки

Новости СВО: российские бойцы сожгли сотни единиц техники ВСУ за сутки - РИА Новости Крым, 30.08.2025

Новости СВО: российские бойцы сожгли сотни единиц техники ВСУ за сутки

Подразделения группировок российских войск продолжают ликвидировать живую силу и технику ВСУ на различных направлениях. За сутки уничтожены почти 1200...

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. Подразделения группировок российских войск продолжают ликвидировать живую силу и технику ВСУ на различных направлениях. За сутки уничтожены почти 1200 украинских военных и почти 350 единиц техники, сообщает Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям двух механизированных, десантно-штурмовой, двух штурмовых бригад, штурмового полка ВСУ, бригады теробороны и полка Нацгвардии в районах пяти населенных пунктов Сумской области.На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной и мотопехотной бригад ВСУ в районах двух населенных пунктов Харьковской области.Потери противника составили до 185 военнослужащих. Были уничтожены две боевые бронированные машины, семь автомобилей и шесть орудий полевой артиллерии, а также станция радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы, склад боеприпасов и четыре склада материальных средств.Подразделения группировки войск "Запад" нанесли удары по механизированным и мотопехотным бригадам ВСУ, а также по бригадам теробороны в районах пяти населенных пунктов Харьковской и ДНР. В результате боевых действий потери противника превысили 270 военнослужащих. Были уничтожены десять боевых бронированных машин, включая восемь западного производства, 18 автомобилей, семь орудий полевой артиллерии и шесть станций радиоэлектронной борьбы, семь складов боеприпасов.Подразделения группировки войск "Южная" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям четырех механизированных, аэромобильной, десантно-штурмовой и горно-штурмовой бригад ВСУ, а также бригад теробороны и Нацгвардии в районах шести населенных пунктов Донецкой Народной Республики. Потери противника составили более 200 военнослужащих. Были уничтожены две боевые бронированные машины, девять автомобилей, пять орудий полевой артиллерии, два склада боеприпасов и три склада материальных средств.Войска группировки войск "Центр" улучшили положение на переднем крае и нанесли удары по живой силе и технике двух механизированных, пехотной, двух штурмовых, двух десантно-штурмовых бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады морской пехоты в районах четырех населенных пунктов в ДНР. Потери украинских вооруженных формирований составили до 405 военнослужащих. Были уничтожены танк, пять боевых бронированных машин, включая бронетранспортер М113 производства США, шесть автомобилей и три артиллерийских орудия.Подразделения группировки войск "Восток" освободила населенный пункт Камышеваха Донецкой Народной Республики и нанесла поражение формированиям механизированной бригады ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны в районах трех населенных пунктах Днепропетровской области. Потери противника составили свыше 250 военнослужащих, были уничтожены две боевые бронированные машины, шесть автомобилей и шесть орудий полевой артиллерии, а также один склад материальных средств.Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике механизированной и горно-штурмовой бригад, двух бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах трех населенных пунктов Запорожской и Херсонской областей. Потери противника превысили 80 военнослужащих, уничтожены 13 автомобилей, одно артиллерийское орудие, три станции радиоэлектронной борьбы, а также пять складов боеприпасов и два склада материальных средств.В течение суток оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотные летательные аппараты, ракетные войска и артиллерия российских группировок войск нанесли поражение складам боеприпасов, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и местам хранения беспилотных летательных аппаратов в 152 районах. Средствами противовоздушной обороны были сбиты одна управляемая авиационная бомба, четыре управляемые ракеты большой дальности "Нептун" и 233 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

