Ни один итальянец не поедет воевать на Украину – вице-премьер - РИА Новости Крым, 30.08.2025
Ни один итальянец не поедет воевать на Украину – вице-премьер
Ни один итальянец не поедет воевать на Украину – вице-премьер - РИА Новости Крым, 30.08.2025
Ни один итальянец не поедет воевать на Украину – вице-премьер
Вице-премьер Италии Маттео Сальвини заявил, что Россия не представляет для его страны никакой угрозы и ни один итальянец не отправится воевать на Украину, его... РИА Новости Крым, 30.08.2025
2025-08-30T21:14
2025-08-30T21:14
мнения
россия
италия
новости
украина
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. Вице-премьер Италии Маттео Сальвини заявил, что Россия не представляет для его страны никакой угрозы и ни один итальянец не отправится воевать на Украину, его слова приводит издание IL Fatto Quotidiano.По его мнению, опасности Италии грозят с другой стороны."Они проистекают с южных границ нашей страны, где контрабандисты пытаются наводнить Италию нелегальными мигрантами, среди которых есть и исламские экстремисты, создающие проблемы в наших городах", – подытожил вице-премьер.Ранее Маттео Сальвини неоднократно высказывал мнение о необходимости пересмотреть отношение к России и заявлял об убытках, которые доставляют Европе антироссийские санкции.
россия
италия
украина
мнения, россия, италия, новости, украина
Ни один итальянец не поедет воевать на Украину – вице-премьер

Ни один итальянец не поедет воевать на Украину – вице-премьер Сальвини

21:14 30.08.2025
 
© РИА Новости . Алессандро Рота / Перейти в фотобанкВице-премьер Италии Маттео Сальвини
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. Вице-премьер Италии Маттео Сальвини заявил, что Россия не представляет для его страны никакой угрозы и ни один итальянец не отправится воевать на Украину, его слова приводит издание IL Fatto Quotidiano.
"Все итальянское правительство заявляет, что ни один наш мужчина и ни одна наша женщина не отправятся воевать на Украина. Мы не ведем войну против России", – сказал Сальвини.
По его мнению, опасности Италии грозят с другой стороны.
"Они проистекают с южных границ нашей страны, где контрабандисты пытаются наводнить Италию нелегальными мигрантами, среди которых есть и исламские экстремисты, создающие проблемы в наших городах", – подытожил вице-премьер.
Ранее Маттео Сальвини неоднократно высказывал мнение о необходимости пересмотреть отношение к России и заявлял об убытках, которые доставляют Европе антироссийские санкции.
МненияРоссияИталияНовостиУкраина
 
