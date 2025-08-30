https://crimea.ria.ru/20250830/ni-odin-italyanets-ne-poedet-voevat-na-ukrainu--vitse-premer-1149097757.html

Ни один итальянец не поедет воевать на Украину – вице-премьер

2025-08-30T21:14

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. Вице-премьер Италии Маттео Сальвини заявил, что Россия не представляет для его страны никакой угрозы и ни один итальянец не отправится воевать на Украину, его слова приводит издание IL Fatto Quotidiano.По его мнению, опасности Италии грозят с другой стороны."Они проистекают с южных границ нашей страны, где контрабандисты пытаются наводнить Италию нелегальными мигрантами, среди которых есть и исламские экстремисты, создающие проблемы в наших городах", – подытожил вице-премьер.Ранее Маттео Сальвини неоднократно высказывал мнение о необходимости пересмотреть отношение к России и заявлял об убытках, которые доставляют Европе антироссийские санкции.

