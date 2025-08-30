Рейтинг@Mail.ru
Массированный удар по Украине в ночь на субботу – подробности от МО РФ - РИА Новости Крым, 30.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250830/massirovannyy-udar-po-ukraine-v-noch-na-subbotu--podrobnosti-ot-mo-rf-1149086136.html
Массированный удар по Украине в ночь на субботу – подробности от МО РФ
Массированный удар по Украине в ночь на субботу – подробности от МО РФ - РИА Новости Крым, 30.08.2025
Массированный удар по Украине в ночь на субботу – подробности от МО РФ
ВС РФ в ночь на субботу, 30 августа, нанесли массированный удар высокоточным оружием и ударными беспилотниками по предприятиям ВПК Украины. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 30.08.2025
2025-08-30T12:22
2025-08-30T12:27
новости сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/i/ria_soc.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг - РИА Новости Крым. ВС РФ в ночь на субботу, 30 августа, нанесли массированный удар высокоточным оружием и ударными беспилотниками по предприятиям ВПК Украины. Об этом сообщили в Минобороны России.
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости сво
Материал дополняется
Массированный удар по Украине в ночь на субботу – подробности от МО РФ

Массированным ударом по Украине поражены ракетные и авиационные предприятия ВСУ

12:22 30.08.2025 (обновлено: 12:27 30.08.2025)
 
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг - РИА Новости Крым. ВС РФ в ночь на субботу, 30 августа, нанесли массированный удар высокоточным оружием и ударными беспилотниками по предприятиям ВПК Украины. Об этом сообщили в Минобороны России.
"Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием наземного, воздушного, морского базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям ракетной и авиационной промышленности, а также военным аэродромам Украины", – сказано в сообщении.
 
Новости СВО
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:22Массированный удар по Украине в ночь на субботу – подробности от МО РФ
12:13Активная область на Солнце в ближайшее время станет опасной для Земли
11:42Рейд в Севастополе открыли
11:32Утром над Крымом сбили 18 беспилотников
11:11Еще один завозной случай лихорадки чикунгунья подтвержден в России
10:42В Краснодаре потушили пожар на НПЗ после атаки беспилотников
10:10Ко Дню города в Керчи откроют отремонтированный дворец спорта
09:44Бесплатную юридическую помощь в Крыму получили почти 10 тысяч человек
09:11Трамп дает Киеву оружие для ударов вглубь России – постпред США при НАТО
08:47В Севастополе второй раз за утро остановили движение морского транспорта
08:44Большое интервью Путина перед визитом в Китай – главные заявления
08:11Морской транспорт Севастополя возобновил работу
07:4345 беспилотников сбили над Крымом и Черным морем
07:22В Севастополе остановили движение морского транспорта
07:07После атаки беспилотников на Краснодар в городе горит НПЗ и перекрыт мост
07:04Крымский мост: оперативная информация на утро субботы
00:01Снова жара: погода в Крыму в субботу
00:00Какой сегодня праздник: 30 августа
23:15В Севастополе отбой воздушной тревоги
22:36Воздушная тревога объявлена в Севастополе
Лента новостейМолния