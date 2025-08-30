https://crimea.ria.ru/20250830/massirovannyy-udar-po-ukraine-v-noch-na-subbotu--podrobnosti-ot-mo-rf-1149086136.html
Массированный удар по Украине в ночь на субботу – подробности от МО РФ
Массированный удар по Украине в ночь на субботу – подробности от МО РФ - РИА Новости Крым, 30.08.2025
Массированный удар по Украине в ночь на субботу – подробности от МО РФ
30.08.2025
новости сво
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг - РИА Новости Крым. ВС РФ в ночь на субботу, 30 августа, нанесли массированный удар высокоточным оружием и ударными беспилотниками по предприятиям ВПК Украины. Об этом сообщили в Минобороны России.
Материал дополняется
