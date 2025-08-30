Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост: оперативная обстановка в субботу вечером - РИА Новости Крым, 30.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20250830/krymskiy-most-operativnaya-obstanovka-v-subbotu-vecherom-1149096876.html
Крымский мост: оперативная обстановка в субботу вечером
Крымский мост: оперативная обстановка в субботу вечером - РИА Новости Крым, 30.08.2025
Крымский мост: оперативная обстановка в субботу вечером
Вечером в субботу перед пунктами досмотра на подъездах к Крымскому мосту проезд свободен с обеих сторон транспортного перехода через Керченский пролив. Об этом... РИА Новости Крым, 30.08.2025
2025-08-30T22:04
2025-08-30T22:04
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
крым
керчь
тамань
краснодарский край
очереди на крымском мосту
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/08/1124784987_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9b40f21b3efe3e04b50164a0a086f643.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. Вечером в субботу перед пунктами досмотра на подъездах к Крымскому мосту проезд свободен с обеих сторон транспортного перехода через Керченский пролив. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.До четырех часов придется ожидать проезда по транспортному переходу через Керченский пролив тем, кто для путешествия выберет 1 и 2, а также 12 и 13 сентября.Ранее водителей предупредили, что проезд к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края разрешен только по федеральной трассе А-290 Новороссийск – Керчь, съезды к транспортному переходу со стороны станицы Тамань закрыты.Автотуристам напоминают, что на Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.Добраться в Крым с материка и обратно можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь &gt;&gt;&gt;&gt;Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Высокий сезон в Крыму: эксперты заявляют о рекордном турпотокеОтветственный туризм: безопасность на природе в летний период5 млн пассажиров перевезла за полгода Крымская железная дорога
крымский мост
крым
керчь
тамань
краснодарский край
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/08/1124784987_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4b312cc9ab3ec904254fa0e9adc3ded2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, очереди на крымском мосту
Крымский мост: оперативная обстановка в субботу вечером

Крымский мост – проезд свободен с двух сторон транспортного перехода

22:04 30.08.2025
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. Вечером в субботу перед пунктами досмотра на подъездах к Крымскому мосту проезд свободен с обеих сторон транспортного перехода через Керченский пролив. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.

"С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет", – сказано в сообщении по состоянию на 22 часа.

До четырех часов придется ожидать проезда по транспортному переходу через Керченский пролив тем, кто для путешествия выберет 1 и 2, а также 12 и 13 сентября.
Ранее водителей предупредили, что проезд к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края разрешен только по федеральной трассе А-290 Новороссийск – Керчь, съезды к транспортному переходу со стороны станицы Тамань закрыты.
Автотуристам напоминают, что на Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.
Добраться в Крым с материка и обратно можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.
Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Высокий сезон в Крыму: эксперты заявляют о рекордном турпотоке
Ответственный туризм: безопасность на природе в летний период
5 млн пассажиров перевезла за полгода Крымская железная дорога
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостКрымКерчьТаманьКраснодарский крайОчереди на Крымском мосту
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:21Итоги летней кампании СВО и большое интервью Путина: главное за день
22:04Крымский мост: оперативная обстановка в субботу вечером
21:43Где на Марсе можно найти жизнь
21:14Ни один итальянец не поедет воевать на Украину – вице-премьер
20:48Чеснок "Укромновский" и томат "Бельбек": в Крыму выводят новые сорта
20:14Пять шагов аферы – как мошенники обманывают подростков
19:45Ароматный праздник: ко Дню виноградарства и виноделия – инфографика
19:16В Крым влюбляешься сразу: фигурист Маринин рассказал о необычном романе
18:52В отношении боксера Александра Усика WBO проведет расследование
18:28Увидеть горы и море: чемпионка мира Туктамышева впервые приехала в Крым
18:10Как в Крыму проходит подготовка многоэтажек к старту отопительного сезона
17:35Киселев призвал освободить задержанных в Азербайджане сотрудников Sputnik
17:08Российские войска продвигаются в Днепропетровской области
16:55Российские военные создают зону безопасности в Сумской области
16:27ВС России нанесли массированные удары по 76 важным объектам ВСУ
16:10ВС РФ наступают по всему фронту: в Генштабе подвели итоги летней кампании
15:46В Армянске мужчина-инвалид умер после неверно назначенного лечения
15:10Новости СВО: российские бойцы сожгли сотни единиц техники ВСУ за сутки
14:39Андрей Парубий – биография
14:10Крымский мост: быстро растет очередь на выезде с полуострова
Лента новостейМолния