Крымский мост: быстро растет очередь на выезде с полуострова - РИА Новости Крым, 30.08.2025
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
Крымский мост: быстро растет очередь на выезде с полуострова
Крымский мост: быстро растет очередь на выезде с полуострова
2025-08-30T14:10
2025-08-30T14:10
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. На Крымском мосту в субботу днем начала расти и быстро увеличивается очередь на выезде с полуострова. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте.Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.Ранее водителей предупредили, что проезд к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края разрешен только по федеральной трассе А-290 Новороссийск – Керчь, съезды к транспортному переходу со стороны станицы Тамань закрыты.Автотуристам напоминают, что на Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь &gt;&gt;&gt;&gt;Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Крымский мост: быстро растет очередь на выезде с полуострова

14:10 30.08.2025
 
Крымский мост
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. На Крымском мосту в субботу днем начала расти и быстро увеличивается очередь на выезде с полуострова. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте.

"В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 460 транспортных средств. Время ожидания около двух часов", – говорится в сообщении по состоянию на 14 часов.

Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.
Ранее водителей предупредили, что проезд к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края разрешен только по федеральной трассе А-290 Новороссийск – Керчь, съезды к транспортному переходу со стороны станицы Тамань закрыты.
Автотуристам напоминают, что на Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.
Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
