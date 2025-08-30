https://crimea.ria.ru/20250830/ko-dnyu-goroda-v-kerchi-otkroyut-otremontirovannyy-dvorets-sporta-1149067911.html

Ко Дню города в Керчи откроют отремонтированный дворец спорта

2025-08-30T10:10

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. Дворец спорта "Судостроитель" в Керчи готовят к открытию на День города после капитального ремонта. Основные работы подрядчик уже сделал. Об этом сообщил глава городской администрации Олег Каторгин.Произведен капитальный ремонт кровли всего здания и козырьков. Обновлена входная группа и фасад. Отремонтированы три санузла, четыре раздевалки и три душевые комнаты с полной заменой канализационных и водопроводных труб, уточнил Каторгин.Кроме того, в спортивном зале заменили все окна, обновили двери. Выполнен ремонт холла. В большом спортивном зале обновлен потолок, осветительные приборы, уложены новые деревянные полы, отремонтирована трибуна."Сейчас в залах и коридорах наводят порядок. В честь открытия дворца спорта будет проведено первенство города по пяти видам спорта: баскетболу, дзюдо, боксу, самбо, шахматам", – добавил Каторгин.Финансирование капремонта дворца спорта "Судостроитель" было выделено по решению главы Республики Крым Сергея Аксенова, за счет средств, полученных от национализации имущества граждан Украины, а также частично из местного бюджета, напомнил глава администрации города.День города в Керчи в этом году выпадает на 13 сентября.Ранее сообщалось, что на большинстве школьных спортплощадок Феодосии завершены ремонтные работы. Также в течение осенних месяцев планируют заменить системы канализации и кровлю в нескольких учебных учреждениях города.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Керчи открыли первые межрегиональные соревнования по следж-хоккею Мировые звезды фигурного катания впервые выступят на крымском льдуБоксер из Севастополя взял бронзу на чемпионате России

Новости

