Киселев призвал освободить задержанных в Азербайджане сотрудников Sputnik
© SputnikГлава редакции Sputnik Азербайджан Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов
© Sputnik
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. Гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев заявил РИА Новости, что журналисты Sputnik Азербайджан должны быть освобождены как можно скорее.
"Два месяца за решеткой в Азербайджане находятся наши коллеги и товарищи – Игорь Картавых и Евгений Белоусов. За все это время – никакой реакции от тех, кто намеренно использовал журналистов Sputnik Азербайджан для того, чтобы спровоцировать серьезный кризис в отношениях двух союзнических стран и народов", – сказал Киселев.
И подчеркнул, что лишать свободы журналистов, к которым никогда не было никаких вопросов по их работе, обвинять их сначала в шпионаже, а потом резко менять суть беспочвенных обвинений на мошенничество – действия, которые никак не соответствуют цивилизованным нормам.
"Мы вновь призываем к скорейшему освобождению наших сотрудников и предоставлению им возможности вернуться на Родину", – потребовал Киселев.
30 июня власти Азербайджана безосновательно задержали семь человек в агентстве Sputnik Азербайджан, входящем в состав медиагруппы "Россия сегодня". Глава редакции Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов арестованы на четыре месяца. Их адвокаты подали апелляции на изменение меры пресечения, но суд эти апелляции отклонил.
"Россия сегодня" назвала действия силовиков необоснованными, а обвинения – надуманными. Медиагруппа потребовала беспрекословного соблюдения законодательства со стороны правоохранительных органов Азербайджана и немедленного освобождения людей, которые исполняли профессиональный долг.
30 июля Дмитрий Киселев призвал освободить безосновательно арестованных журналистов и сделать таким образом шаг к восстановлению отношений, однако реакции из Баку не последовало.
Как заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Кремль внимательно относится к информации о задержании сотрудников Sputnik Азербайджан и Ruptly. Москва рассчитывает, что в ходе прямых контактов с Баку удастся добиться их освобождения.
Официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркивала что Баку никогда не предъявлял претензий ни к офису Sputnik Азербайджан, ни к работе журналистов. Меры против агентства, по ее словам, продиктованы другими соображениями.
