Киселев призвал освободить задержанных в Азербайджане сотрудников Sputnik

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. Гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев заявил РИА Новости, что журналисты Sputnik Азербайджан должны быть освобождены как можно скорее.И подчеркнул, что лишать свободы журналистов, к которым никогда не было никаких вопросов по их работе, обвинять их сначала в шпионаже, а потом резко менять суть беспочвенных обвинений на мошенничество – действия, которые никак не соответствуют цивилизованным нормам.30 июня власти Азербайджана безосновательно задержали семь человек в агентстве Sputnik Азербайджан, входящем в состав медиагруппы "Россия сегодня". Глава редакции Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов арестованы на четыре месяца. Их адвокаты подали апелляции на изменение меры пресечения, но суд эти апелляции отклонил."Россия сегодня" назвала действия силовиков необоснованными, а обвинения – надуманными. Медиагруппа потребовала беспрекословного соблюдения законодательства со стороны правоохранительных органов Азербайджана и немедленного освобождения людей, которые исполняли профессиональный долг.30 июля Дмитрий Киселев призвал освободить безосновательно арестованных журналистов и сделать таким образом шаг к восстановлению отношений, однако реакции из Баку не последовало.Как заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Кремль внимательно относится к информации о задержании сотрудников Sputnik Азербайджан и Ruptly. Москва рассчитывает, что в ходе прямых контактов с Баку удастся добиться их освобождения.Официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркивала что Баку никогда не предъявлял претензий ни к офису Sputnik Азербайджан, ни к работе журналистов. Меры против агентства, по ее словам, продиктованы другими соображениями.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

