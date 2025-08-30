https://crimea.ria.ru/20250830/kakoy-segodnya-prazdnik-30-avgusta-1131010786.html

Какой сегодня праздник: 30 августа

Какой сегодня праздник: 30 августа - РИА Новости Крым, 23.08.2025

Какой сегодня праздник: 30 августа

30 августа

праздники и памятные даты

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. 30 августа во всем мире вспоминают пропавших без вести и отмечают Международный день китовой акулы. Еще в этот день британец Хьюберт Сесил Бут запатентован электрический пылесос, а Фанни Каплан совершила покушение на Владимира Ленина. Родились русский художник Исаак Левитан и президент Белоруссии Александр Лукашенко.Что празднуют в миреВодители-дальнобойщики в России отмечают свой профессиональный праздник в последнюю субботу августа. Интересные факты по случаю праздника: каждую минуту более 1,7 миллиона дальнобойщиков проезжают по дорогам всего мира, а средний возраст водителей грузовиков составляет 33 года.30 августа в мире отмечают День пропавших без вести, он же День жертв насильственных исчезновений. Инициатива принадлежит Латиноамериканской федерации ассоциаций родственников задержанных и исчезнувших, которая в 1983 году предложила активно бороться против тайного тюремного заключения и насильственных похищений, что в те годы часто случались во многих странах Латинской Америки.А еще сегодня Международный день китовой акулы, который призван привлечь внимание к проблеме их истребления. Китовая акула – самая крупная рыба в мировом океане: до 12 метров в длину и 21,5 тонны веса. Во время кормления рот этого гиганта может растянуться на целый метр в ширину.Еще сегодня можно отметить День доставленных посылок, День пляжа или День вдохновения. Именины у Дмитрия, Алексея, Мирона, Павла, Ульяны, Ильи, Филиппа.Знаменательные событияВ 1829 году в Москве была заложена Триумфальная арка – символ победы русского народа в Отечественной войне 1812 года. В 1936 году арку разобрали, но спустя 30 лет восстановили.В 1877 году французский изобретатель Эмиль Рейно запатентовал оптический прибор для показа движущихся рисунков – праксиноскоп. Этот аппарат считается прародителем мультипликации.В 1901 году британец Хьюберт Сесил Бут запатентовал электрический пылесос, который не сдувал пыль, а собирал ее внутрь. Устройство перевозилось лошадьми на специальной тележке, для уборки домов использовался 30-метровый шланг. Среди клиентов была сама королева Виктория.В 1918 году во время митинга рабочих на заводе Михельсона Фанни Каплан совершила покушение на Владимира Ленина. Вождь пролетариата отделался несколькими ранениями и остался жив, но покушение на него спровоцировало целую волну убийств по всей России.В 1943 году 130-я стрелковая дивизия под командованием Константина Сычева и 416-я стрелковая дивизия под командования Дмитрия Сызранова освободили от фашистов город Таганрог, завершив таким образом освобождение Ростовской области.Кто родилсяВ 1797 году родилась знаменитая английская писательница Мэри Шелли – автор, подаривший миру готический роман "Франкенштейн или Современный Прометей".В 1860 году родился русский художник Исаак Левитан, который учился у Василия Перова, Алексея Саврасова и Василия Поленова. Самые известные картины Левитана – "Золотая осень", "Березовая роща", "У омута", "Вечерний звон", "Над вечным покоем" и другие. Большая коллекция хранится в Третьяковской галерее.В 1871 году родился британский физик Эрнест Резерфорд. Считается отцом-основателем ядерной физики. В 1908 году стал лауреатом Нобелевской премии по химии. Создал планетарную модель атома.В 1934 году родился известный советский актер Анатолий Солоницын, заслуженный артист РСФСР. Больше 100 ролей сыграл в театре. Известен многими ролями в кино – Андрея Рублева в одноименном фильме, Дмитрия Калмыкова в "Любить человека", лорда Сент-Джона в "Принце и нищем", Сарториуса в "Солярисе", писателя в "Сталкере" и другими.Свой день рождения сегодня также празднуют актриса Кэмерон Диас, чемпионка мира в танцах на льду Марина Анисина, действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

2025

Новости

