Как в Крыму проходит подготовка многоэтажек к старту отопительного сезона
Как в Крыму проходит подготовка многоэтажек к старту отопительного сезона
Как в Крыму проходит подготовка многоэтажек к старту отопительного сезона
30.08.2025
2025-08-30T17:42
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. В Крыму активно готовят многоквартирные дома и социальные объекты к началу отопительного сезона. Какую роль в этом играют управляющие компании и что входит в понятие "подготовка", в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал председатель Ассоциации управляющих организаций Республики Крым Михаил Шумилин.
Перед началом отопительного сезона систему, как правило, промывают и производят опрессовку. Составляются акты. Однако на этом процесс подготовки не заканчивается.
"Подготовка к отопительному периоду занимает достаточно большой кластер деятельности управляющей организации за весь год. Это приведение крыши в нормативное состояние, и осмотры фундаментов, подвалов, ревизия всего дома", – рассказал Шумилин.
Такой комплекс работ, объясняет эксперт, нужен для того, чтобы выявить слабые места, произвести замену участка потенциально аварийных мест заранее.
"Таким образом специалисты определяют слабые места, где может треснуть, где может протечь, еще что-то. Ну, в целом, деятельность управляющей организации, она, обусловлена содержанием и текущим ремонтом многоквартирных домов", – подчеркнул эксперт.
Он добавил, что весь спектр работ по подготовке к запуску отопления в домах необходим для того, чтобы повысить энергоэффективность, но минимизировать потери энергии во время отопительного периода.
Михаил Шумилин также отметил, что системы, по которым подается теплоноситель, в основном типичные. И они, при ненадлежащем содержании, дают сбой. Поэтому порывы случаются и во время прохождения испытаний, и при наличии теплоносителя во внутридомовых магистралях.
"То есть, если управляющая организация недолжным образом осуществляет текущий ремонт, содержание своих внутридомовых коммуникаций, вода найдет выход и случится порыв. Или, если система грязная, произойдет засор", – рассказал эксперт.
По его мнению, собственникам необходимо быть более активными, а управляющую организацию, считает эксперт, надо рассматривать как подрядчика, потому что ее нанимают именно для выполнения работы.
Ранее сообщалось, что в Севастополе в этом году капитально отремонтируют фасады 33 многоэтажных домов, на пяти работы уже завершены. Всего в этом году в Севастополе отремонтируют более 200 домов. Узнать график ремонта можно на сайте Фонда содействия капитальному ремонту.
