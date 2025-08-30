https://crimea.ria.ru/20250830/kak-v-krymu-prokhodit-podgotovka-mnogoetazhek-k-startu-otopitelnogo-sezona-1149075795.html
Как в Крыму проходит подготовка многоэтажек к старту отопительного сезона
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. В Крыму активно готовят многоквартирные дома и социальные объекты к началу отопительного сезона. Какую роль в этом играют управляющие компании и что входит в понятие "подготовка", в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал председатель Ассоциации управляющих организаций Республики Крым Михаил Шумилин.Перед началом отопительного сезона систему, как правило, промывают и производят опрессовку. Составляются акты. Однако на этом процесс подготовки не заканчивается."Подготовка к отопительному периоду занимает достаточно большой кластер деятельности управляющей организации за весь год. Это приведение крыши в нормативное состояние, и осмотры фундаментов, подвалов, ревизия всего дома", – рассказал Шумилин.Такой комплекс работ, объясняет эксперт, нужен для того, чтобы выявить слабые места, произвести замену участка потенциально аварийных мест заранее.Он добавил, что весь спектр работ по подготовке к запуску отопления в домах необходим для того, чтобы повысить энергоэффективность, но минимизировать потери энергии во время отопительного периода.Михаил Шумилин также отметил, что системы, по которым подается теплоноситель, в основном типичные. И они, при ненадлежащем содержании, дают сбой. Поэтому порывы случаются и во время прохождения испытаний, и при наличии теплоносителя во внутридомовых магистралях."То есть, если управляющая организация недолжным образом осуществляет текущий ремонт, содержание своих внутридомовых коммуникаций, вода найдет выход и случится порыв. Или, если система грязная, произойдет засор", – рассказал эксперт.По его мнению, собственникам необходимо быть более активными, а управляющую организацию, считает эксперт, надо рассматривать как подрядчика, потому что ее нанимают именно для выполнения работы.Ранее сообщалось, что в Севастополе в этом году капитально отремонтируют фасады 33 многоэтажных домов, на пяти работы уже завершены. Всего в этом году в Севастополе отремонтируют более 200 домов. Узнать график ремонта можно на сайте Фонда содействия капитальному ремонту.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как вернуть деньги за неоказанные услуги управляющих компанийСтроительство многоквартирных домов в Крыму – как следят за срокамиВ Севастополе ветерану труда дали новое жилье после обращения в СК
