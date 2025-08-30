https://crimea.ria.ru/20250830/itogi-letney-kampanii-svo-i-bolshoe-intervyu-putina-glavnoe-za-den-1149096400.html

Итоги летней кампании СВО и большое интервью Путина: главное за день

30.08.2025

Итоги летней кампании СВО и большое интервью Путина: главное за день

Итоги весенне-летней кампании СВО – доклад начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова о достижениях российской армии. Президент РФ Владимир Путин дал большое... РИА Новости Крым, 30.08.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. Итоги весенне-летней кампании СВО – доклад начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова о достижениях российской армии. Президент РФ Владимир Путин дал большое интервью китайскому агентству Cиньхуа перед визитом в КНР. Экс-спикера Верховной Рады Андрея Парубия убили во Львове. Массированный налет украинских беспилотников на Крым. В Алуште обвалился причал на городской набережной.О главных событиях этого дня – в подборке РИА Новости Крым.Итоги весенне-летней кампании спецоперацииНачальник Генерального штаба ВС РФ – командующий Объединенной группировкой войск (сил) в зоне проведения специальной военной операции генерал армии Валерий Герасимов подвел итоги весенне-летней кампании 2025 года.По его словам, объединенной группировкой войск российской армии продолжается безостановочное наступление практически по всей линии фронта в зоне СВО. С марта освобождено более 3,5 тысяч квадратных километров территории и 149 населенных пунктов.ВС России наносят удары исключительно по военным объектам Украины, приоритетными целями являются предприятия по производству ракетных комплексов и беспилотников большой дальности. В течение весны и лета были атакованы 76 важных объектов ВПК.Под контроль российской армии перешло более 200 квадратных километров в Сумской области – в регионе создается зона безопасности. В Харьковской области ведутся бои на Волчанском и Липцовском направлениях. Практически полностью блокирован город Купянск и освобождено около половины его территории. На Рубцовском направлении освободили 10 населенных пунктов. На Краснолиманском направлении ведутся бои за Кировск и в Серебрянском лесничестве.Под контроль российской армии в Днепропетровской области в течение весны и лета перешли семь населенных пунктов.Интервью Путина перед визитом в КитайПрезидент РФ Владимир Путин перед официальным визитом в Китай дал большое интервью агентству Cиньхуа.Путин заявил, что экономические отношения России и Китая вышли на небывало высокий уровень, Китай для России безусловный лидер по объему двусторонней торговли. Москва высоко ценит искреннее желание председателя КНР Си Цзиньпина всесторонне развивать отношения с РФ – сотрудничество стран на площадках ООН, ШОС, БРИКС является значимым фактором глобальной политики.Также президент РФ заявил, что Россия и Китай решительно осуждают любые попытки извратить историю Второй мировой войны, героизировать нацистов, милитаристов и их приспешников. И выразил признательность Китаю за бережное сохранение мемориалов бойцов Красной армии, подчеркнув, что народы СССР и КНР приняли на себя главный удар во Второй мировой войне.Также Путин выразил мнение, что использование финансовой сферы в неоколониальных целях должно быть пресечено – Россия и Китай выступают за реформирование ООН, в том числе за включение в Совбез ООН стран Глобального Юга.Убийство экс-спикера Верховной Рады Андрея ПарубияБывший глава Совета национальной безопасности и обороны Украины и экс-спикер Верховной рады Андрей Парубий был убит во Львове в субботу, глава киевского режима Владимир Зеленский подтвердил это в своем Telegram-канале."Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко и Генеральный прокурор Руслан Кравченко только что доложили о первых известных обстоятельствах ужасного убийства во Львове. Убит Андрей Парубий", – сказано в сообщении.Массированная атака украинских беспилотников на КрымВ ночь на субботу российская ПВО уничтожила и перехватила 45 украинских беспилотников над Крымом и Черным морем, всего над регионами России были ликвидированы 86 украинских дронов.Также в субботу утром силы российской ПВО за четыре часа сбили над Крымом еще 18 украинских беспилотников.В Алуште обвалился причал на набережнойНа центральной набережной Алушты обвалился причал с рыбаками – четырех человек спасли, пострадавших нет. По информации пресс-службы администрации города, сооружение из-за аварийного состояния было закрыто, извещающие об этом знаки установлены, однако рыбаков это не останавливало.Глава администрации Галина Огнева рассказала, что обвал произошел из-за шторма, который бушевал ночью. По ее словам, не выдержали стойки, на которых размещалось полотно причала и середина сооружения обрушилась.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

