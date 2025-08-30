Рейтинг@Mail.ru
Еще один завозной случай лихорадки чикунгунья подтвержден в России
Второй завозной случай лихорадки чикунгунья выявили в России, пишет РИА Новости со ссылкой на Роспотребнадзор (РПН). РИА Новости Крым, 30.08.2025
2025-08-30T11:11
2025-08-30T11:32
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. Второй завозной случай лихорадки чикунгунья выявили в России, пишет РИА Новости со ссылкой на Роспотребнадзор (РПН).В РПН добавили, что проводится исследование биоматериала третьего пациента с повышенной температурой."Роспотребнадзор провел все необходимые противоэпидемические мероприятия. О рисках завоза лихорадки чикунгунья в Россию сообщалось ранее. При этом риск распространения инфекции в стране отсутствует", – заверили в Роспотребнадзоре.О первом заболевшем стало известно накануне – мужчина прилетел в Москву из Шри-Ланки, где отдыхал в течение 10 дней.Все необходимые противоэпидемические мероприятия проведены, рисков распространения инфекции в стране нет, поскольку лихорадка чикунгунья передается только через укусы насекомых, подчеркнули в РПН."На данный момент в Российской Федерации количество комаров, которые переносят ее, не представляет эпидемиологической опасности", – подытожили в ведомстве.Все больше россиян выбирают экзотические направления для отпуска – Китай, Вьетнам, Индонезию, страны Африки и Ближнего Востока, констатировали ранее в пресс-службе Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю. Риск заражения вирусами Денге и чикунгунья, а также малярией особенно высок в Индонезии, Вьетнаме и на Шри-Ланке. От чикунгуньи и Денге прививок нет – защитой остаются репелленты и закрытая одежда.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В XXI веке болеть столбняком – ужасно: педиатр об антиваксерахВ России разработали вакцину от лихорадки МарбургВ 22 регионах России зарегистрировали лихорадку Западного Нила
11:11 30.08.2025 (обновлено: 11:32 30.08.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. Второй завозной случай лихорадки чикунгунья выявили в России, пишет РИА Новости со ссылкой на Роспотребнадзор (РПН).

"В ходе эпидемиологического расследования Роспотребнадзора после выявления завозного случая лихорадки чикунгунья, а также работы с контактными лицами, были выявлены еще два пациента с повышенной температурой тела. Все они члены одной семьи, вместе отдыхали на Шри-Ланке", сказано в сообщении.

В РПН добавили, что проводится исследование биоматериала третьего пациента с повышенной температурой.
"Роспотребнадзор провел все необходимые противоэпидемические мероприятия. О рисках завоза лихорадки чикунгунья в Россию сообщалось ранее. При этом риск распространения инфекции в стране отсутствует", – заверили в Роспотребнадзоре.
О первом заболевшем стало известно накануне – мужчина прилетел в Москву из Шри-Ланки, где отдыхал в течение 10 дней.
Все необходимые противоэпидемические мероприятия проведены, рисков распространения инфекции в стране нет, поскольку лихорадка чикунгунья передается только через укусы насекомых, подчеркнули в РПН.
"На данный момент в Российской Федерации количество комаров, которые переносят ее, не представляет эпидемиологической опасности", подытожили в ведомстве.
Все больше россиян выбирают экзотические направления для отпуска – Китай, Вьетнам, Индонезию, страны Африки и Ближнего Востока, констатировали ранее в пресс-службе Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю. Риск заражения вирусами Денге и чикунгунья, а также малярией особенно высок в Индонезии, Вьетнаме и на Шри-Ланке. От чикунгуньи и Денге прививок нет – защитой остаются репелленты и закрытая одежда.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В XXI веке болеть столбняком – ужасно: педиатр об антиваксерах
В России разработали вакцину от лихорадки Марбург
В 22 регионах России зарегистрировали лихорадку Западного Нила
 
