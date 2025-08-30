https://crimea.ria.ru/20250830/esche-odin-zavoznoy-sluchay-likhoradki-chikungunya-podtverzhden-v-rossii-1149084958.html

Еще один завозной случай лихорадки чикунгунья подтвержден в России

Второй завозной случай лихорадки чикунгунья выявили в России, пишет РИА Новости со ссылкой на Роспотребнадзор (РПН).

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. Второй завозной случай лихорадки чикунгунья выявили в России, пишет РИА Новости со ссылкой на Роспотребнадзор (РПН).В РПН добавили, что проводится исследование биоматериала третьего пациента с повышенной температурой."Роспотребнадзор провел все необходимые противоэпидемические мероприятия. О рисках завоза лихорадки чикунгунья в Россию сообщалось ранее. При этом риск распространения инфекции в стране отсутствует", – заверили в Роспотребнадзоре.О первом заболевшем стало известно накануне – мужчина прилетел в Москву из Шри-Ланки, где отдыхал в течение 10 дней.Все необходимые противоэпидемические мероприятия проведены, рисков распространения инфекции в стране нет, поскольку лихорадка чикунгунья передается только через укусы насекомых, подчеркнули в РПН."На данный момент в Российской Федерации количество комаров, которые переносят ее, не представляет эпидемиологической опасности", – подытожили в ведомстве.Все больше россиян выбирают экзотические направления для отпуска – Китай, Вьетнам, Индонезию, страны Африки и Ближнего Востока, констатировали ранее в пресс-службе Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю. Риск заражения вирусами Денге и чикунгунья, а также малярией особенно высок в Индонезии, Вьетнаме и на Шри-Ланке. От чикунгуньи и Денге прививок нет – защитой остаются репелленты и закрытая одежда.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В XXI веке болеть столбняком – ужасно: педиатр об антиваксерахВ России разработали вакцину от лихорадки МарбургВ 22 регионах России зарегистрировали лихорадку Западного Нила

