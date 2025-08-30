https://crimea.ria.ru/20250830/esche-odin-zavoznoy-sluchay-likhoradki-chikungunya-podtverzhden-v-rossii-1149084958.html
Еще один завозной случай лихорадки чикунгунья подтвержден в России
Еще один завозной случай лихорадки чикунгунья подтвержден в России - РИА Новости Крым, 30.08.2025
Еще один завозной случай лихорадки чикунгунья подтвержден в России
Второй завозной случай лихорадки чикунгунья выявили в России, пишет РИА Новости со ссылкой на Роспотребнадзор (РПН). РИА Новости Крым, 30.08.2025
2025-08-30T11:11
2025-08-30T11:11
2025-08-30T11:32
новости
лихорадка чикунгунья
роспотребнадзор
здравоохранение в россии
здоровье
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/03/1142343237_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a78598495fcea1cedeba306c2e3401bc.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. Второй завозной случай лихорадки чикунгунья выявили в России, пишет РИА Новости со ссылкой на Роспотребнадзор (РПН).В РПН добавили, что проводится исследование биоматериала третьего пациента с повышенной температурой."Роспотребнадзор провел все необходимые противоэпидемические мероприятия. О рисках завоза лихорадки чикунгунья в Россию сообщалось ранее. При этом риск распространения инфекции в стране отсутствует", – заверили в Роспотребнадзоре.О первом заболевшем стало известно накануне – мужчина прилетел в Москву из Шри-Ланки, где отдыхал в течение 10 дней.Все необходимые противоэпидемические мероприятия проведены, рисков распространения инфекции в стране нет, поскольку лихорадка чикунгунья передается только через укусы насекомых, подчеркнули в РПН."На данный момент в Российской Федерации количество комаров, которые переносят ее, не представляет эпидемиологической опасности", – подытожили в ведомстве.Все больше россиян выбирают экзотические направления для отпуска – Китай, Вьетнам, Индонезию, страны Африки и Ближнего Востока, констатировали ранее в пресс-службе Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю. Риск заражения вирусами Денге и чикунгунья, а также малярией особенно высок в Индонезии, Вьетнаме и на Шри-Ланке. От чикунгуньи и Денге прививок нет – защитой остаются репелленты и закрытая одежда.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В XXI веке болеть столбняком – ужасно: педиатр об антиваксерахВ России разработали вакцину от лихорадки МарбургВ 22 регионах России зарегистрировали лихорадку Западного Нила
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/03/1142343237_164:0:2895:2048_1920x0_80_0_0_591d655a665affdb1b4b14190a8ff61e.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости, лихорадка чикунгунья, роспотребнадзор, здравоохранение в россии, здоровье
Еще один завозной случай лихорадки чикунгунья подтвержден в России
Второй завозной случай лихорадки чикунгунья подтвержден в России
11:11 30.08.2025 (обновлено: 11:32 30.08.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. Второй завозной случай лихорадки чикунгунья выявили в России, пишет РИА Новости со ссылкой на Роспотребнадзор (РПН).
"В ходе эпидемиологического расследования Роспотребнадзора после выявления завозного случая лихорадки чикунгунья, а также работы с контактными лицами, были выявлены еще два пациента с повышенной температурой тела. Все они – члены одной семьи, вместе отдыхали на Шри-Ланке", – сказано в сообщении.
В РПН добавили, что проводится исследование биоматериала третьего пациента с повышенной температурой.
"Роспотребнадзор провел все необходимые противоэпидемические мероприятия. О рисках завоза лихорадки чикунгунья в Россию сообщалось ранее. При этом риск распространения инфекции в стране отсутствует", – заверили в Роспотребнадзоре.
О первом заболевшем стало известно накануне
– мужчина прилетел в Москву из Шри-Ланки, где отдыхал в течение 10 дней.
Все необходимые противоэпидемические мероприятия проведены, рисков распространения инфекции в стране нет, поскольку лихорадка чикунгунья передается только через укусы насекомых, подчеркнули в РПН.
"На данный момент в Российской Федерации количество комаров, которые переносят ее, не представляет эпидемиологической опасности", – подытожили в ведомстве.
Все больше россиян выбирают экзотические направления
для отпуска – Китай, Вьетнам, Индонезию, страны Африки и Ближнего Востока, констатировали ранее в пресс-службе Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю. Риск заражения вирусами Денге и чикунгунья, а также малярией особенно высок в Индонезии, Вьетнаме и на Шри-Ланке. От чикунгуньи и Денге прививок нет – защитой остаются репелленты и закрытая одежда.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: