Чеснок "Укромновский" и томат "Бельбек": в Крыму выводят новые сорта
https://crimea.ria.ru/20250830/chesnok-ukromnovskiy-i-tomat-belbek-v-krymu-vyvodyat-novye-sorta-1149047454.html
Чеснок "Укромновский" и томат "Бельбек": в Крыму выводят новые сорта
Чеснок "Укромновский" и томат "Бельбек": в Крыму выводят новые сорта - РИА Новости Крым, 30.08.2025
Чеснок "Укромновский" и томат "Бельбек": в Крыму выводят новые сорта
В Крыму вот уже на протяжении 90 лет не прекращается селекционная работа с овощными культурами.
2025-08-30T20:48
2025-08-30T19:25
радио "спутник в крыму"
крым
симферопольский район
новости крыма
сельское хозяйство
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. В Крыму вот уже на протяжении 90 лет не прекращается селекционная работа с овощными культурами. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала завотделом селекции семеноводства овощных и бахчевых культур, старший научный сотрудник НИИ сельского хозяйства РК Юлия Костанчук, отметив, что прошлом году выведен новый сорт чеснока, а годом ранее – томата.Рассказывая о достижениях крымских ученых, Костанчук отметила, что в 2024 году в реестр селекционных достижений внесен сорт чеснока озимого "Укромновский". Сорт получил имя от названия села Укромное Симферопольского района, где и был выведен."Этот сорт на протяжении уже более четырех лет показывает достаточно высокую урожайность, даже в сравнении с коллекционными образцами, которых у нас шестьдесят. Это наш, крымский, уже адаптированный сорт. Сейчас мы занимается технологическими приемами его выращивания, чтобы этот сорт можно было полноценно рекомендовать производственникам", – рассказала ученая.Кроме того, крымские ученые создали новый сорт томата "Бельбек", который также введен в реестр селекционных достижений в 2023 году. Но на создание этого сорта ученые потратили восемь лет."Этот сорт мы можем смело рекомендовать для личных приусадебных хозяйств. Людям, которые хотят съесть обыкновенный вкусный сладкий помидор, выращенный на своей земле. Для свежего потребления, для салатов он великолепен. Этот сорт устойчив к нашим климатическим условиям – эти жарким летом он дал отличный урожай", – подчеркнула эксперт.При этом она отметила, что ученые не могут рекомендовать "Бельбек" для товарного производства, потому что у этого помидора очень тонкая кожица и он будет сильно повреждаться при транспортировке.Ранее научный сотрудник отдела селекции овощных и бахчевых культур НИИСХ Крыма Диляра Измаилова рассказала, что крымские селекционеры работают над созданием новых сортов помидоров. Им удалось скрестить полосатый помидор сорта "Арбузный" с "Эльбертой персиковой" – пушистым как персик желтым помидором. В итоге получился розовый томат, который снаружи выглядит, как персик.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму испытывают "Киборгов" - новый сорт огурцов отечественной селекцииПервые в стране: в Крыму заложат гектар ценной душицыКрым сам себя кормит: как сельское хозяйство держит регион на плаву
крым
симферопольский район
Чеснок "Укромновский" и томат "Бельбек": в Крыму выводят новые сорта

Крымские ученые вывели новые сорта томата и чеснока
20:48 30.08.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. В Крыму вот уже на протяжении 90 лет не прекращается селекционная работа с овощными культурами. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала завотделом селекции семеноводства овощных и бахчевых культур, старший научный сотрудник НИИ сельского хозяйства РК Юлия Костанчук, отметив, что прошлом году выведен новый сорт чеснока, а годом ранее – томата.
"Вот уже на протяжении 90 лет селекционная работа в Крыму с овощными культурами не прекращается", – сказала она.
Рассказывая о достижениях крымских ученых, Костанчук отметила, что в 2024 году в реестр селекционных достижений внесен сорт чеснока озимого "Укромновский". Сорт получил имя от названия села Укромное Симферопольского района, где и был выведен.
"Этот сорт на протяжении уже более четырех лет показывает достаточно высокую урожайность, даже в сравнении с коллекционными образцами, которых у нас шестьдесят. Это наш, крымский, уже адаптированный сорт. Сейчас мы занимается технологическими приемами его выращивания, чтобы этот сорт можно было полноценно рекомендовать производственникам", – рассказала ученая.
Кроме того, крымские ученые создали новый сорт томата "Бельбек", который также введен в реестр селекционных достижений в 2023 году. Но на создание этого сорта ученые потратили восемь лет.
"Этот сорт мы можем смело рекомендовать для личных приусадебных хозяйств. Людям, которые хотят съесть обыкновенный вкусный сладкий помидор, выращенный на своей земле. Для свежего потребления, для салатов он великолепен. Этот сорт устойчив к нашим климатическим условиям – эти жарким летом он дал отличный урожай", – подчеркнула эксперт.
При этом она отметила, что ученые не могут рекомендовать "Бельбек" для товарного производства, потому что у этого помидора очень тонкая кожица и он будет сильно повреждаться при транспортировке.
Ранее научный сотрудник отдела селекции овощных и бахчевых культур НИИСХ Крыма Диляра Измаилова рассказала, что крымские селекционеры работают над созданием новых сортов помидоров. Им удалось скрестить полосатый помидор сорта "Арбузный" с "Эльбертой персиковой" – пушистым как персик желтым помидором. В итоге получился розовый томат, который снаружи выглядит, как персик.
Лента новостейМолния