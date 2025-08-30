Рейтинг@Mail.ru
Большое интервью Путина перед визитом в Китай – главные заявления - РИА Новости Крым, 30.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250830/bolshoe-intervyu-putina-pered-vizitom-v-kitay--glavnye-zayavleniya-1149082850.html
Большое интервью Путина перед визитом в Китай – главные заявления
Большое интервью Путина перед визитом в Китай – главные заявления - РИА Новости Крым, 30.08.2025
Большое интервью Путина перед визитом в Китай – главные заявления
Президент РФ Владимир Путин перед официальным визитом в Китай дал большое интервью агентству Cиньхуа, в котором высказался об отношениях с КНР и будущем ШОС,... РИА Новости Крым, 30.08.2025
2025-08-30T08:44
2025-08-30T08:44
новости
россия
владимир путин (политик)
китай
си цзиньпин (председатель кнр)
евразия
шос
сотрудничество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1e/1149083323_188:0:2979:1570_1920x0_80_0_0_4a2589dec5985a4ca317fd4f6903d2a1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин перед официальным визитом в Китай дал большое интервью агентству Cиньхуа, в котором высказался об отношениях с КНР и будущем ШОС, текст опубликован на сайте Кремля.Путин заявил, что экономические отношения России и Китая вышли на небывало высокий уровень, Китай для России безусловный лидер по объему двусторонней торговли. Доля доллара и евро во взаимных расчетах двух стран опустилась до уровня статистической погрешности. Россия прочно удерживает первенство по экспорту нефти и газа в КНР. Взаимный туристический поток в прошлом году вырос в 2,5 раза и достиг 2,8 миллиона человек.Москва высоко ценит искреннее желание председателя КНР Си Цзиньпина всесторонне развивать отношения с РФ – сотрудничество стран на площадках ООН, ШОС, БРИКС является значимым фактором глобальной политики, подчеркнул Путин.И сообщил, что будет рад обсудить с Си Цзиньпином все аспекты двусторонней повестки, включая взаимодействие в сфере политики и безопасности. Также президент РФ планирует обсудить с лидером КНР актуальные региональные и международные сюжеты. Для Китая исключительно важно, что именно такой человек, как Си Цзиньпин, находится у руля государства в переломный момент международной жизни, подчеркнул Путин.Также президент РФ заявил, что Россия и Китай решительно осуждают любые попытки извратить историю Второй мировой войны, героизировать нацистов, милитаристов и их приспешников. В ряде стран Запада фактически идет пересмотр итогов Второй мировой войны, фальсифицируется историческая правда, отметил Путин.И выразил признательность Китаю за бережное сохранение мемориалов бойцов Красной армии, подчеркнув, что народы СССР и КНР приняли на себя главный удар во Второй мировой войне.Также Путин выразил мнение, что использование финансовой сферы в неоколониальных целях должно быть пресечено – Россия и Китай выступают за реформирование ООН, в том числе за включение в Совбез ООН стран Глобального Юга. Москва и Пекин поддерживают реформы МВФ и Всемирного банка, чтобы финансовые инструменты были одинаково доступны всем странамДавая оценку будущему ШОС, Путин сказал, что российская сторона рассчитывает, что по итогам саммита в Китае организация получит дополнительную мощную динамику, нарастит потенциал реагирования на современные вызовы и угрозы, укрепит солидарность на евразийском пространстве.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
россия
китай
евразия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1e/1149083323_248:0:2979:2048_1920x0_80_0_0_43d1f2e8b7b492b3d723a3653e5f36ab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, россия, владимир путин (политик), китай, си цзиньпин (председатель кнр), евразия, шос, сотрудничество
Большое интервью Путина перед визитом в Китай – главные заявления

Путин дал большое интервью китайскому агентству Cиньхуа перед визитом в КНР – главное

08:44 30.08.2025
 
© РИА Новости . Павел Быркин / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
© РИА Новости . Павел Быркин
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин перед официальным визитом в Китай дал большое интервью агентству Cиньхуа, в котором высказался об отношениях с КНР и будущем ШОС, текст опубликован на сайте Кремля.
Путин заявил, что экономические отношения России и Китая вышли на небывало высокий уровень, Китай для России безусловный лидер по объему двусторонней торговли. Доля доллара и евро во взаимных расчетах двух стран опустилась до уровня статистической погрешности. Россия прочно удерживает первенство по экспорту нефти и газа в КНР. Взаимный туристический поток в прошлом году вырос в 2,5 раза и достиг 2,8 миллиона человек.
Москва высоко ценит искреннее желание председателя КНР Си Цзиньпина всесторонне развивать отношения с РФ – сотрудничество стран на площадках ООН, ШОС, БРИКС является значимым фактором глобальной политики, подчеркнул Путин.
И сообщил, что будет рад обсудить с Си Цзиньпином все аспекты двусторонней повестки, включая взаимодействие в сфере политики и безопасности. Также президент РФ планирует обсудить с лидером КНР актуальные региональные и международные сюжеты. Для Китая исключительно важно, что именно такой человек, как Си Цзиньпин, находится у руля государства в переломный момент международной жизни, подчеркнул Путин.
Также президент РФ заявил, что Россия и Китай решительно осуждают любые попытки извратить историю Второй мировой войны, героизировать нацистов, милитаристов и их приспешников. В ряде стран Запада фактически идет пересмотр итогов Второй мировой войны, фальсифицируется историческая правда, отметил Путин.
И выразил признательность Китаю за бережное сохранение мемориалов бойцов Красной армии, подчеркнув, что народы СССР и КНР приняли на себя главный удар во Второй мировой войне.
Также Путин выразил мнение, что использование финансовой сферы в неоколониальных целях должно быть пресечено – Россия и Китай выступают за реформирование ООН, в том числе за включение в Совбез ООН стран Глобального Юга. Москва и Пекин поддерживают реформы МВФ и Всемирного банка, чтобы финансовые инструменты были одинаково доступны всем странам
Давая оценку будущему ШОС, Путин сказал, что российская сторона рассчитывает, что по итогам саммита в Китае организация получит дополнительную мощную динамику, нарастит потенциал реагирования на современные вызовы и угрозы, укрепит солидарность на евразийском пространстве.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
НовостиРоссияВладимир Путин (политик)КитайСи Цзиньпин (председатель КНР)ЕвразияШОССотрудничество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:44Бесплатную юридическую помощь в Крыму получили почти 10 тысяч человек
09:11Трамп дает Киеву оружие для ударов вглубь России – постпред США при НАТО
08:47В Севастополе второй раз за утро остановили движение морского транспорта
08:44Большое интервью Путина перед визитом в Китай – главные заявления
08:11Морской транспорт Севастополя возобновил работу
07:4345 беспилотников сбили над Крымом и Черным морем
07:22В Севастополе остановили движение морского транспорта
07:07После атаки беспилотников на Краснодар в городе горит НПЗ и перекрыт мост
07:04Крымский мост: оперативная информация на утро субботы
00:01Снова жара: погода в Крыму в субботу
00:00Какой сегодня праздник: 30 августа
23:15В Севастополе отбой воздушной тревоги
22:36Воздушная тревога объявлена в Севастополе
22:33Многотысячные потери ВСУ и атака на Орловскую область: главное за день
22:10Четырехлетний ребенок пострадал в столкновении двух авто в Севастополе
21:45Прихватил миллион и пропал: на Кубани ребенок попал в сети аферистов
21:01Новые школьные выплаты в Севастополе: сколько подано заявлений
20:33Крымский ученый покорил Эльбрус вместе с семилетним сыном
20:22В Крыму родительские чаты переводят в мессенджер МAX
20:10Погода с освежающим эффектом: какими будут выходные в Крыму
Лента новостейМолния