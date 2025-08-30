https://crimea.ria.ru/20250830/bolshoe-intervyu-putina-pered-vizitom-v-kitay--glavnye-zayavleniya-1149082850.html

Большое интервью Путина перед визитом в Китай – главные заявления

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин перед официальным визитом в Китай дал большое интервью агентству Cиньхуа, в котором высказался об отношениях с КНР и будущем ШОС, текст опубликован на сайте Кремля.Путин заявил, что экономические отношения России и Китая вышли на небывало высокий уровень, Китай для России безусловный лидер по объему двусторонней торговли. Доля доллара и евро во взаимных расчетах двух стран опустилась до уровня статистической погрешности. Россия прочно удерживает первенство по экспорту нефти и газа в КНР. Взаимный туристический поток в прошлом году вырос в 2,5 раза и достиг 2,8 миллиона человек.Москва высоко ценит искреннее желание председателя КНР Си Цзиньпина всесторонне развивать отношения с РФ – сотрудничество стран на площадках ООН, ШОС, БРИКС является значимым фактором глобальной политики, подчеркнул Путин.И сообщил, что будет рад обсудить с Си Цзиньпином все аспекты двусторонней повестки, включая взаимодействие в сфере политики и безопасности. Также президент РФ планирует обсудить с лидером КНР актуальные региональные и международные сюжеты. Для Китая исключительно важно, что именно такой человек, как Си Цзиньпин, находится у руля государства в переломный момент международной жизни, подчеркнул Путин.Также президент РФ заявил, что Россия и Китай решительно осуждают любые попытки извратить историю Второй мировой войны, героизировать нацистов, милитаристов и их приспешников. В ряде стран Запада фактически идет пересмотр итогов Второй мировой войны, фальсифицируется историческая правда, отметил Путин.И выразил признательность Китаю за бережное сохранение мемориалов бойцов Красной армии, подчеркнув, что народы СССР и КНР приняли на себя главный удар во Второй мировой войне.Также Путин выразил мнение, что использование финансовой сферы в неоколониальных целях должно быть пресечено – Россия и Китай выступают за реформирование ООН, в том числе за включение в Совбез ООН стран Глобального Юга. Москва и Пекин поддерживают реформы МВФ и Всемирного банка, чтобы финансовые инструменты были одинаково доступны всем странамДавая оценку будущему ШОС, Путин сказал, что российская сторона рассчитывает, что по итогам саммита в Китае организация получит дополнительную мощную динамику, нарастит потенциал реагирования на современные вызовы и угрозы, укрепит солидарность на евразийском пространстве.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

