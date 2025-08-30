https://crimea.ria.ru/20250830/aromatnyy-prazdnik-ko-dnyu-vinogradarstva-i-vinodeliya--infografika-1149088656.html

Ароматный праздник: ко Дню виноградарства и виноделия – инфографика

Ароматный праздник: ко Дню виноградарства и виноделия – инфографика

С 2015 года в Крыму ежегодно отмечают День виноградарства и виноделия. Праздник посвящен одной из ключевых отраслей региона, прославившей полуостров своими... РИА Новости Крым, 30.08.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. С 2015 года в Крыму ежегодно отмечают День виноградарства и виноделия. Праздник посвящен одной из ключевых отраслей региона, прославившей полуостров своими винами и виноградниками.Крымский виноград – это не только сырье для вина, но и символ богатой истории Крыма, где виноделие зародилось еще в античный период. Отрасль развивается и в наши дни.О крымских особенностях виноделия – в нашей инфографике.

2025

