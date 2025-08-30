https://crimea.ria.ru/20250830/aromatnyy-prazdnik-ko-dnyu-vinogradarstva-i-vinodeliya--infografika-1149088656.html
Ароматный праздник: ко Дню виноградарства и виноделия – инфографика
Ароматный праздник: ко Дню виноградарства и виноделия – инфографика - РИА Новости Крым, 30.08.2025
Ароматный праздник: ко Дню виноградарства и виноделия – инфографика
С 2015 года в Крыму ежегодно отмечают День виноградарства и виноделия. Праздник посвящен одной из ключевых отраслей региона, прославившей полуостров своими... РИА Новости Крым, 30.08.2025
2025-08-30T19:45
2025-08-30T19:45
2025-08-30T19:18
инфографика
виноделие в крыму
виноградники крыма
крым
сельское хозяйство
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111264/91/1112649114_0:0:3252:1829_1920x0_80_0_0_621ee387aa966472139660f901cc07cd.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. С 2015 года в Крыму ежегодно отмечают День виноградарства и виноделия. Праздник посвящен одной из ключевых отраслей региона, прославившей полуостров своими винами и виноградниками.Крымский виноград – это не только сырье для вина, но и символ богатой истории Крыма, где виноделие зародилось еще в античный период. Отрасль развивается и в наши дни.О крымских особенностях виноделия – в нашей инфографике.
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111264/91/1112649114_521:0:3252:2048_1920x0_80_0_0_70b563dcb838595cca235a5462b6bd65.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
виноделие в крыму, виноградники крыма, инфографика, крым, сельское хозяйство
Ароматный праздник: ко Дню виноградарства и виноделия – инфографика
День виноградарства и виноделия – инфографика РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. С 2015 года в Крыму ежегодно отмечают День виноградарства и виноделия. Праздник посвящен одной из ключевых отраслей региона, прославившей полуостров своими винами и виноградниками.
Крымский виноград – это не только сырье для вина, но и символ богатой истории Крыма, где виноделие зародилось еще в античный период. Отрасль развивается и в наши дни.
О крымских особенностях виноделия – в нашей инфографике.