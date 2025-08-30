Рейтинг@Mail.ru
Ароматный праздник: ко Дню виноградарства и виноделия – инфографика - РИА Новости Крым, 30.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ливадийский дворец. Карта Крыма. - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
Инфографика
https://crimea.ria.ru/20250830/aromatnyy-prazdnik-ko-dnyu-vinogradarstva-i-vinodeliya--infografika-1149088656.html
Ароматный праздник: ко Дню виноградарства и виноделия – инфографика
Ароматный праздник: ко Дню виноградарства и виноделия – инфографика - РИА Новости Крым, 30.08.2025
Ароматный праздник: ко Дню виноградарства и виноделия – инфографика
С 2015 года в Крыму ежегодно отмечают День виноградарства и виноделия. Праздник посвящен одной из ключевых отраслей региона, прославившей полуостров своими... РИА Новости Крым, 30.08.2025
2025-08-30T19:45
2025-08-30T19:18
инфографика
виноделие в крыму
виноградники крыма
крым
сельское хозяйство
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111264/91/1112649114_0:0:3252:1829_1920x0_80_0_0_621ee387aa966472139660f901cc07cd.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. С 2015 года в Крыму ежегодно отмечают День виноградарства и виноделия. Праздник посвящен одной из ключевых отраслей региона, прославившей полуостров своими винами и виноградниками.Крымский виноград – это не только сырье для вина, но и символ богатой истории Крыма, где виноделие зародилось еще в античный период. Отрасль развивается и в наши дни.О крымских особенностях виноделия – в нашей инфографике.
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111264/91/1112649114_521:0:3252:2048_1920x0_80_0_0_70b563dcb838595cca235a5462b6bd65.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
виноделие в крыму, виноградники крыма, инфографика, крым, сельское хозяйство
Ароматный праздник: ко Дню виноградарства и виноделия – инфографика

День виноградарства и виноделия – инфографика РИА Новости Крым

19:45 30.08.2025
 
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. С 2015 года в Крыму ежегодно отмечают День виноградарства и виноделия. Праздник посвящен одной из ключевых отраслей региона, прославившей полуостров своими винами и виноградниками.
Крымский виноград – это не только сырье для вина, но и символ богатой истории Крыма, где виноделие зародилось еще в античный период. Отрасль развивается и в наши дни.
О крымских особенностях виноделия – в нашей инфографике.
Виноградарство и виноделие – инфографикаВиноградарство и виноделие – инфографика
 
ИнфографикаВиноделие в КрымуВиноградники КрымаКрымСельское хозяйство
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:14Ни один итальянец не поедет воевать на Украину – вице-премьер
20:48Чеснок "Укромновский" и томат "Бельбек": в Крыму выводят новые сорта
20:14Пять шагов аферы – как мошенники обманывают подростков
19:45Ароматный праздник: ко Дню виноградарства и виноделия – инфографика
19:16В Крым влюбляешься сразу: фигурист Маринин рассказал о необычном романе
18:52В отношении боксера Александра Усика WBO проведет расследование
18:28Увидеть горы и море: чемпионка мира Туктамышева впервые приехала в Крым
18:10Как в Крыму проходит подготовка многоэтажек к старту отопительного сезона
17:35Киселев призвал освободить задержанных в Азербайджане сотрудников Sputnik
17:08Российские войска продвигаются в Днепропетровской области
16:55Российские военные создают зону безопасности в Сумской области
16:27ВС России нанесли массированные удары по 76 важным объектам ВСУ
16:10ВС РФ наступают по всему фронту: в Генштабе подвели итоги летней кампании
15:46В Армянске мужчина-инвалид умер после неверно назначенного лечения
15:10Новости СВО: российские бойцы сожгли сотни единиц техники ВСУ за сутки
14:39Андрей Парубий – биография
14:10Крымский мост: быстро растет очередь на выезде с полуострова
13:57В администрации Алушты назвали причину обрушения причала на набережной
13:30В Астраханской области перевернулось судно с пассажирами
12:43В Алуште обвалился причал на набережной
Лента новостейМолния