https://crimea.ria.ru/20250830/andrey-parubiy--biografiya-1149088936.html

Андрей Парубий – биография

Андрей Парубий – биография - РИА Новости Крым, 30.08.2025

Андрей Парубий – биография

Андрей Парубий родился 31 января 1971 года в городе Червоноград Львовской бласти. РИА Новости Крым, 30.08.2025

2025-08-30T14:39

2025-08-30T14:39

2025-08-30T14:39

андрей парубий

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1e/1149087295_0:231:2979:1907_1920x0_80_0_0_15148e76a834d0184ba5fdeae657cb29.jpg

Андрей Парубий родился 31 января 1971 года в городе Червоноград Львовской бласти.После окончания школы поступил на исторический факультет Львовского государственного университета, который окончил в 1994 году.В 1988 году возглавил общество "Спадщина" (наследие – ред.), чьи участники занимались восстановлением могил воинов УПА*, охраняли антисоветские митинги во Львове. В марте 1989 года был арестован за организацию несанкционированного митинга.С 1990 года – депутат Львовского областного совета, секретарь постоянной депутатской комиссии по вопросам молодежи и спорта. За день до выборов был арестован за несанкционированное развешивание листовок и агитацию.В 1991 году стал одним из основателей Социал-национальной партии Украины (СНПУ)*, переименованной в 2004 во Всеукраинское объединение "Свобода"*.В 1994 – 1998 годах – депутат Львовского горсовета, глава депутатской группы.С 1999 года – редактор политического журнала "Ориентиры".В 2001 году окончил аспирантуру на кафедре политологии и социологии Национального университета "Львовская политехника".С 2002 по 2006 – депутат, с июня 2002 – заместитель главы Львовского облсовета.Активный участник Оранжевой революции 2004 года, был комендантом Украинского дома в Киеве.С 2006 по 2007 – депутат Львовского облсовета от блока "Наша Украина" (лидер – Виктор Ющенко).С 2007 – народный депутат Украины VI и VII созывов, член политсовета партии "Наша Украина".С ноября 2013-го по февраль 2014-го координировал Евромайдан. Выступал фактическим комендантом его палаточного лагеря и главой отрядов "Самообороны Майдана".В феврале 2014-го был назначен на пост секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, был одним из инициаторов создания Нацгвардии, в состав которой вошли отряды "Правого сектора"**.В марте 2014 года предлагал ввести визы для граждан России, а затем – ставить штамп в паспортах о выезде из страны.В декабре 2014 года был избран первым заместителем председателя Верховной рады Украины, а с апреля 2016 года был председателем Верховной рады Украины.В декабре 2018-го участвовал в Объединительном соборе, создавшем раскольническую Православную церковь Украины.Утром 30 августа 2025 года был застрелен возле своего дома.Парубия обвиняли в причастности к организации пожара в одесском Доме профсоюзов. Созданная по его поручительству группа ангажированных журналистов под неофициальным названием "Второе мая" препятствовала расследованию, сообщали РИА Новости в украинском подпольном движении.На Парубия уже совершали покушение в 2014 году. Тогда неизвестный кинул гранату в его сторону в центре Киева.* Экстремистские организации, запрещенные в России** Запрещенная в России террористическая организация.

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей парубий, украина