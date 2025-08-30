Рейтинг@Mail.ru
Андрей Парубий – биография - РИА Новости Крым, 30.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250830/andrey-parubiy--biografiya-1149088936.html
Андрей Парубий – биография
Андрей Парубий – биография - РИА Новости Крым, 30.08.2025
Андрей Парубий – биография
Андрей Парубий родился 31 января 1971 года в городе Червоноград Львовской бласти. РИА Новости Крым, 30.08.2025
2025-08-30T14:39
2025-08-30T14:39
андрей парубий
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1e/1149087295_0:231:2979:1907_1920x0_80_0_0_15148e76a834d0184ba5fdeae657cb29.jpg
Андрей Парубий родился 31 января 1971 года в городе Червоноград Львовской бласти.После окончания школы поступил на исторический факультет Львовского государственного университета, который окончил в 1994 году.В 1988 году возглавил общество "Спадщина" (наследие – ред.), чьи участники занимались восстановлением могил воинов УПА*, охраняли антисоветские митинги во Львове. В марте 1989 года был арестован за организацию несанкционированного митинга.С 1990 года – депутат Львовского областного совета, секретарь постоянной депутатской комиссии по вопросам молодежи и спорта. За день до выборов был арестован за несанкционированное развешивание листовок и агитацию.В 1991 году стал одним из основателей Социал-национальной партии Украины (СНПУ)*, переименованной в 2004 во Всеукраинское объединение "Свобода"*.В 1994 – 1998 годах – депутат Львовского горсовета, глава депутатской группы.С 1999 года – редактор политического журнала "Ориентиры".В 2001 году окончил аспирантуру на кафедре политологии и социологии Национального университета "Львовская политехника".С 2002 по 2006 – депутат, с июня 2002 – заместитель главы Львовского облсовета.Активный участник Оранжевой революции 2004 года, был комендантом Украинского дома в Киеве.С 2006 по 2007 – депутат Львовского облсовета от блока "Наша Украина" (лидер – Виктор Ющенко).С 2007 – народный депутат Украины VI и VII созывов, член политсовета партии "Наша Украина".С ноября 2013-го по февраль 2014-го координировал Евромайдан. Выступал фактическим комендантом его палаточного лагеря и главой отрядов "Самообороны Майдана".В феврале 2014-го был назначен на пост секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, был одним из инициаторов создания Нацгвардии, в состав которой вошли отряды "Правого сектора"**.В марте 2014 года предлагал ввести визы для граждан России, а затем – ставить штамп в паспортах о выезде из страны.В декабре 2014 года был избран первым заместителем председателя Верховной рады Украины, а с апреля 2016 года был председателем Верховной рады Украины.В декабре 2018-го участвовал в Объединительном соборе, создавшем раскольническую Православную церковь Украины.Утром 30 августа 2025 года был застрелен возле своего дома.Парубия обвиняли в причастности к организации пожара в одесском Доме профсоюзов. Созданная по его поручительству группа ангажированных журналистов под неофициальным названием "Второе мая" препятствовала расследованию, сообщали РИА Новости в украинском подпольном движении.На Парубия уже совершали покушение в 2014 году. Тогда неизвестный кинул гранату в его сторону в центре Киева.* Экстремистские организации, запрещенные в России** Запрещенная в России террористическая организация.
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1e/1149087295_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_fcf1e80474f71f843a028d61432d88e8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
андрей парубий, украина
Андрей Парубий – биография

Андрей Парубий – биография

14:39 30.08.2025
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкАндрей Парубий
Андрей Парубий - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Андрей Парубий родился 31 января 1971 года в городе Червоноград Львовской бласти.
После окончания школы поступил на исторический факультет Львовского государственного университета, который окончил в 1994 году.
В 1988 году возглавил общество "Спадщина" (наследие – ред.), чьи участники занимались восстановлением могил воинов УПА*, охраняли антисоветские митинги во Львове. В марте 1989 года был арестован за организацию несанкционированного митинга.
С 1990 года – депутат Львовского областного совета, секретарь постоянной депутатской комиссии по вопросам молодежи и спорта. За день до выборов был арестован за несанкционированное развешивание листовок и агитацию.
В 1991 году стал одним из основателей Социал-национальной партии Украины (СНПУ)*, переименованной в 2004 во Всеукраинское объединение "Свобода"*.
В 1994 – 1998 годах – депутат Львовского горсовета, глава депутатской группы.
С 1999 года – редактор политического журнала "Ориентиры".
В 2001 году окончил аспирантуру на кафедре политологии и социологии Национального университета "Львовская политехника".
С 2002 по 2006 – депутат, с июня 2002 – заместитель главы Львовского облсовета.
Активный участник Оранжевой революции 2004 года, был комендантом Украинского дома в Киеве.
С 2006 по 2007 – депутат Львовского облсовета от блока "Наша Украина" (лидер – Виктор Ющенко).
С 2007 – народный депутат Украины VI и VII созывов, член политсовета партии "Наша Украина".
С ноября 2013-го по февраль 2014-го координировал Евромайдан. Выступал фактическим комендантом его палаточного лагеря и главой отрядов "Самообороны Майдана".
В феврале 2014-го был назначен на пост секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, был одним из инициаторов создания Нацгвардии, в состав которой вошли отряды "Правого сектора"**.
В марте 2014 года предлагал ввести визы для граждан России, а затем – ставить штамп в паспортах о выезде из страны.
В декабре 2014 года был избран первым заместителем председателя Верховной рады Украины, а с апреля 2016 года был председателем Верховной рады Украины.
В декабре 2018-го участвовал в Объединительном соборе, создавшем раскольническую Православную церковь Украины.
Утром 30 августа 2025 года был застрелен возле своего дома.
Парубия обвиняли в причастности к организации пожара в одесском Доме профсоюзов. Созданная по его поручительству группа ангажированных журналистов под неофициальным названием "Второе мая" препятствовала расследованию, сообщали РИА Новости в украинском подпольном движении.
На Парубия уже совершали покушение в 2014 году. Тогда неизвестный кинул гранату в его сторону в центре Киева.
* Экстремистские организации, запрещенные в России
** Запрещенная в России террористическая организация.
 
Андрей ПарубийУкраина
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:39Андрей Парубий – биография
14:10Крымский мост: быстро растет очередь на выезде с полуострова
13:57В администрации Алушты назвали причину обрушения причала на набережной
13:30В Астраханской области перевернулось судно с пассажирами
12:43В Алуште обвалился причал на набережной
12:39Во Львове убит экс-спикер Верховной Рады Андрей Парубий
12:32Российские войска освободили еще один населенный пункт в Донбассе
12:22Массированный удар по Украине в ночь на субботу – подробности от МО РФ
12:13Активная область на Солнце в ближайшее время станет опасной для Земли
11:42Рейд в Севастополе открыли
11:32Утром над Крымом сбили 18 беспилотников
11:11Еще один завозной случай лихорадки чикунгунья подтвержден в России
10:42В Краснодаре потушили пожар на НПЗ после атаки беспилотников
10:10Ко Дню города в Керчи откроют отремонтированный дворец спорта
09:44Бесплатную юридическую помощь в Крыму получили почти 10 тысяч человек
09:11Трамп дает Киеву оружие для ударов вглубь России – постпред США при НАТО
08:47В Севастополе второй раз за утро остановили движение морского транспорта
08:44Большое интервью Путина перед визитом в Китай – главные заявления
08:11Морской транспорт Севастополя возобновил работу
07:4345 беспилотников сбили над Крымом и Черным морем
Лента новостейМолния