Жара и холодный порывистый ветер: погода в Крыму в пятницу
2025-08-29T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. В пятницу в Крыму сохранится сухая и теплая погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, днем местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью +17...+19 градусов, днем +29...+31.В Севастополе малооблачно. Без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с, днем юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +17...+19, днем +27...+29 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. В ночные часы температура воздуха от +18 до +23 градусов, днем от +28 до +31.В Крыму и Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность – объявлено штормовое предупреждение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. В пятницу в Крыму сохранится сухая и теплая погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Температура воздуха ночью +15…+20 градусов, на южном и восточном побережье до +23, днем +27…+32, в горах +20…+25 градусов. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, местами порывы до 18 м/с", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, днем местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью +17...+19 градусов, днем +29...+31.
В Севастополе малооблачно. Без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с, днем юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +17...+19, днем +27...+29 градусов.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. В ночные часы температура воздуха от +18 до +23 градусов, днем от +28 до +31.
В Крыму и Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность – объявлено штормовое предупреждение
