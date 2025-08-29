Рейтинг@Mail.ru
Жара и холодный порывистый ветер: погода в Крыму в пятницу - РИА Новости Крым, 29.08.2025
Жара и холодный порывистый ветер: погода в Крыму в пятницу
Жара и холодный порывистый ветер: погода в Крыму в пятницу - РИА Новости Крым, 29.08.2025
Жара и холодный порывистый ветер: погода в Крыму в пятницу
В пятницу в Крыму сохранится сухая и теплая погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 29.08.2025
2025-08-29T00:01
2025-08-29T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. В пятницу в Крыму сохранится сухая и теплая погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, днем местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью +17...+19 градусов, днем +29...+31.В Севастополе малооблачно. Без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с, днем юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +17...+19, днем +27...+29 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. В ночные часы температура воздуха от +18 до +23 градусов, днем от +28 до +31.В Крыму и Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность – объявлено штормовое предупреждение.
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Жара и холодный порывистый ветер: погода в Крыму в пятницу

В Крыму в пятницу до +32 градусов и холодный порывистый ветер

00:01 29.08.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. В пятницу в Крыму сохранится сухая и теплая погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Температура воздуха ночью +15…+20 градусов, на южном и восточном побережье до +23, днем +27…+32, в горах +20…+25 градусов. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, местами порывы до 18 м/с", – сказано в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, днем местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью +17...+19 градусов, днем +29...+31.
В Севастополе малооблачно. Без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с, днем юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +17...+19, днем +27...+29 градусов.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. В ночные часы температура воздуха от +18 до +23 градусов, днем от +28 до +31.
В Крыму и Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность – объявлено штормовое предупреждение.
