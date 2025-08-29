https://crimea.ria.ru/20250829/zashkalivayuschiy-tsinizm-mid-prokommentiroval-podgotovku-terakta-v-krymu-1149069973.html
"Зашкаливающий цинизм": МИД прокомментировал подготовку теракта в Крыму
2025-08-29T13:32
2025-08-29T13:32
2025-08-29T14:22
Захарова рассказала о предотвращенном в Крыму теракте против сотрудника УФСБ
13:32 29.08.2025 (обновлено: 14:22 29.08.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Теракт против сотрудника УФСБ, который был предотвращен в Крыму, иллюстрирует особую циничность киевского режима, ведь взрывчатка была спрятана в православную икону, а участь смертницы была уготована мирной жительнице. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, обратив внимание на то, что в центре Европы, по сути, формируется террористическая "ячейка.
"Республика Крым. ФСБ России предотвратила планирующийся украинскими спецслужбами теракт против сотрудника УФСБ с использованием взрывчатки, которая была вмонтирована в православную икону. К счастью, взрыватель не сработал. И зашкаливающий по своей циничности план террористов был сорван", - сказала Захарова на брифинге.
По словам Захаровой, к подобным "чудовищным методикам" киевский режим прибегает давно, вовлекая в подготовку терактов ничего не знающих мирных жителей. Так, в планировавшийся в Крыму теракт против сотрудника УФСБ вовлекли гражданку России из Волгоградской области, которая стала жертвой мошеннической схемы укронацистов и которой была уготована роль смертницы, сказала она.
"За минувшую неделю от обстрелов и ударов вражеских беспилотников пострадали 140 российских мирных жителей, из которых 19 человек погибли, включая одного ребенка, 121 человек ранен, в том числе 8 несовершеннолетних", - перечислила Захарова.
ВСУ совершили преступления в отношении мирных жителей в ряде российских регионов - в Волгоградской, Брянской, Курской и Херсонской областях и в ДНР. ВСУ бьют по храмам, гражданским автомобилям, автобусам, планируют теракты на российских транспортных объектах. А в прифронтовых районах Херсонщины ВСУ целенаправленно уничтожили половину машин "скорой помощи", уточнила представитель МИД России.
"Примеров террористической сущности киевского режима немало <...> в центре Европы формируется террористическая ячейка. Киевский неонацистский режим продолжает совершать террористические атаки против мирного населения нашей страны", - сказала Захарова, добавив, что укронацисты проходят обучение при участии британских и канадских инструкторов на Украине, в Литве, Эстонии и Норвегии.
Как рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму" начальник управления координации антитеррористической деятельности Сергей Томиков, в Крыму с начала 2025 года удалось предотвратить шесть терактов.
