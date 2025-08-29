https://crimea.ria.ru/20250829/zashkalivayuschiy-tsinizm-mid-prokommentiroval-podgotovku-terakta-v-krymu-1149069973.html

"Зашкаливающий цинизм": МИД прокомментировал подготовку теракта в Крыму

"Зашкаливающий цинизм": МИД прокомментировал подготовку теракта в Крыму - РИА Новости Крым, 29.08.2025

"Зашкаливающий цинизм": МИД прокомментировал подготовку теракта в Крыму

Теракт против сотрудника УФСБ, который был предотвращен в Крыму, иллюстрирует особую циничность киевского режима, ведь взрывчатка была спрятана в православную... РИА Новости Крым, 29.08.2025

2025-08-29T13:32

2025-08-29T13:32

2025-08-29T14:22

мария захарова

министерство иностранных дел рф (мид рф)

россия

новости

крым

теракт

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/08/1137121120_0:0:3030:1705_1920x0_80_0_0_72277ac5bedbc2d2dca9b6c08f8caa75.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Теракт против сотрудника УФСБ, который был предотвращен в Крыму, иллюстрирует особую циничность киевского режима, ведь взрывчатка была спрятана в православную икону, а участь смертницы была уготована мирной жительнице. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, обратив внимание на то, что в центре Европы, по сути, формируется террористическая "ячейка.По словам Захаровой, к подобным "чудовищным методикам" киевский режим прибегает давно, вовлекая в подготовку терактов ничего не знающих мирных жителей. Так, в планировавшийся в Крыму теракт против сотрудника УФСБ вовлекли гражданку России из Волгоградской области, которая стала жертвой мошеннической схемы укронацистов и которой была уготована роль смертницы, сказала она.ВСУ совершили преступления в отношении мирных жителей в ряде российских регионов - в Волгоградской, Брянской, Курской и Херсонской областях и в ДНР. ВСУ бьют по храмам, гражданским автомобилям, автобусам, планируют теракты на российских транспортных объектах. А в прифронтовых районах Херсонщины ВСУ целенаправленно уничтожили половину машин "скорой помощи", уточнила представитель МИД России."Примеров террористической сущности киевского режима немало <...> в центре Европы формируется террористическая ячейка. Киевский неонацистский режим продолжает совершать террористические атаки против мирного населения нашей страны", - сказала Захарова, добавив, что укронацисты проходят обучение при участии британских и канадских инструкторов на Украине, в Литве, Эстонии и Норвегии.Как рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму" начальник управления координации антитеррористической деятельности Сергей Томиков, в Крыму с начала 2025 года удалось предотвратить шесть терактов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Готовил атаку на военный аэродром – в Энгельсе задержан агент КиеваГотовила взрыв: в Крыму предотвращен теракт против сотрудников УФСБЖителя Джанкоя арестовали за публичное оправдание подрыва Крымского моста

россия

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мария захарова, министерство иностранных дел рф (мид рф), россия, новости, крым, теракт, новости крыма