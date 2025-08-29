"Ялтинский плюс": сладкий лук из Крыма будут выращивать на Ставрополье

https://crimea.ria.ru/20250829/yaltinskiy-plyus-sladkiy-luk-iz-kryma-budut-vyraschivat-na-stavropole-1149046663.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Крымский сорт лука "Ялтинский плюс", выведенный учеными из Научно-исследовательского института сельского хозяйства Крыма, будут выращивать в Ставропольском крае – предприятие уже закупило семена. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала заведующая отделом селекции семеноводства овощных и бахчевых культур, старший научный сотрудник НИИ сельского хозяйства РК Юлия Костанчук.Ученые из Научно-исследовательского института сельского хозяйства республики решили расширить ареал выращивания ялтинского лука. Селекционная работа велась 20 лет, в результате в 2019 году появился новый сорт лука – "Ялтинский плюс". Сейчас главная задача ученых – поддержание сорта на уровне заявленных параметров и производство оригинальных и элитных семян, рассказала Костанчук.По словам Костанчук, одно из ставропольских предприятий в этом году купило семена лука сорта "Ялтинский плюс". Ученая не исключила, что сладкий салатный лук, который создавался в условиях предгорного Крыма, в Симферопольском районе полуострова, приживется и в Ставропольском крае, хотя и будет несколько отличаться по форме и вкусу."В принципе, у них (в Ставропольском крае – ред.) тоже достаточно тепло и влажно, много солнечных дней. Мы уже заключили договор. Хотим на следующий год посмотреть, как у них получится", – отметила собеседница.Кроме того, регулярно покупают семена лука "Ялтинский плюс" и российские семеноводческие компании, чтобы в дальнейшем реализовывать их уже владельцам личных приусадебных хозяйств. Есть пример, когда ялтинский лук крымской селекции успешно вырастили и московские дачники, сказала Костанчук, уточнив, что вкус такого лука все-таки отличается от классического из-за разницы почвенного состава, поскольку особенными вкусовыми качествами ялтинский лук наделяют именно вулканические почвы, которые находятся на Южном берегу Крыма.В предгорье Крыма тоже выращивают знаменитый ялтинский лук. И, как уверяют местные фермеры, этот лук ничуть не уступает по вкусу оригинальному, выращенному на Ай-Петри.Ранее житель села Запрудное на ЮБК Леонид Жарчинский рассказал РИА Новости Крым, что, по его мнению, настоящий ялтинский лук выращивают только в трех селах под Ялтой: Запрудное, Лавровое, Оползневое. Пытаются его культивировать и в других южнобережных поселках, например, в Симеизе, Малореченском, Васильевке.Также ялтинский лук выращивают в Холмовке, на агроферме (тогда колхоз "Украина" – ред.), которая существует уже почти 80 лет. Это было одно из богатейших сельхозпредприятий на полуострове.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Вкусный Крым: чем знаменит полуостровКак отличить настоящий ялтинский лукНастоящий ялтинский лук: как правильно выбрать и где хранить

