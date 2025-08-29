Рейтинг@Mail.ru
Воздушная тревога объявлена в Севастополе - РИА Новости Крым, 29.08.2025
https://crimea.ria.ru/20250829/vozdushnaya-trevoga-obyavlena-v-sevastopole-1149035664.html
Воздушная тревога объявлена в Севастополе
Воздушная тревога объявлена в Севастополе - РИА Новости Крым, 29.08.2025
Воздушная тревога объявлена в Севастополе
В Севастополе объявили воздушную тревогу, сообщение об этом разместил в своем Telegram-канале губернатор региона Михаил Развожаев.
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе объявили воздушную тревогу, сообщение об этом разместил в своем Telegram-канале губернатор региона Михаил Развожаев.Во время воздушной тревоги жителям и гостям города следует срочно пройти в убежища или занять безопасное положение, находясь в помещении: перекрыть газ, воду и отключить электричество, закрыть окна и зайти в комнату с несущими стенами.Наземный и морской общественный транспорт на период тревоги прекращает движение. Автобусы и троллейбусы доезжают до ближайшей остановки или "кармана", чтобы пассажиры, выйдя, могли попасть в ближайшее укрытие.Ранее в Севастополе по итогам заседания оперштаба ввели два дополнительных сигнала оповещения: "Морская опасность!" и "Воздушная тревога и морская опасность!". Разработано новое видео- и звуковое оповещение. При поступлении информации от военных оно будет транслироваться по всем каналам связи.23 сентября прошлого года в ходе аппаратного совещания губернатор Михаил Развожаев поручил пересмотреть в Севастополе схему размещения бетонных укрытий, которые установили в городе после августовских атак ВСУ ракетами ATACMS. Также власти региона решили улучшить систему оповещения.
севастополь
срочные новости крыма, новости крыма, севастополь, новости севастополя, воздушная тревога в севастополе, правительство севастополя, безопасность республики крым и севастополя, атаки всу на крым
Воздушная тревога объявлена в Севастополе

В Севастополе объявлена воздушная тревога

22:36 29.08.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе объявили воздушную тревогу, сообщение об этом разместил в своем Telegram-канале губернатор региона Михаил Развожаев.
"Внимание всем! Воздушная тревога!" – предупредил он.
Во время воздушной тревоги жителям и гостям города следует срочно пройти в убежища или занять безопасное положение, находясь в помещении: перекрыть газ, воду и отключить электричество, закрыть окна и зайти в комнату с несущими стенами.
Наземный и морской общественный транспорт на период тревоги прекращает движение. Автобусы и троллейбусы доезжают до ближайшей остановки или "кармана", чтобы пассажиры, выйдя, могли попасть в ближайшее укрытие.
Ранее в Севастополе по итогам заседания оперштаба ввели два дополнительных сигнала оповещения: "Морская опасность!" и "Воздушная тревога и морская опасность!". Разработано новое видео- и звуковое оповещение. При поступлении информации от военных оно будет транслироваться по всем каналам связи.
23 сентября прошлого года в ходе аппаратного совещания губернатор Михаил Развожаев поручил пересмотреть в Севастополе схему размещения бетонных укрытий, которые установили в городе после августовских атак ВСУ ракетами ATACMS. Также власти региона решили улучшить систему оповещения.
