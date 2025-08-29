Рейтинг@Mail.ru
В ВТБ описали "рецепт" стабильного валютного курса в августе - РИА Новости Крым, 29.08.2025
В ВТБ описали "рецепт" стабильного валютного курса в августе
В ВТБ описали "рецепт" стабильного валютного курса в августе - РИА Новости Крым, 29.08.2025
В ВТБ описали "рецепт" стабильного валютного курса в августе
На стабильный валютный курс в августе повлияли три фактора: внешняя торговля, которая зависит от геополитики, сама геополитика и бюджетные процессы на... РИА Новости Крым, 29.08.2025
2025-08-29T15:13
2025-08-29T15:13
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг - РИА Новости Крым. На стабильный валютный курс в августе повлияли три фактора: внешняя торговля, которая зависит от геополитики, сама геополитика и бюджетные процессы на внутреннем валютном рынке, сообщил журналистам первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов."По-моему, и в августе 2024 ничего драматического не происходило, поэтому "проклятие августа" - это какие-то предания старожилов. На самом деле сейчас курс рубля определяется, по моему мнению, наверное, тремя областями", - сказал он, отвечая на вопрос, почему на курсе рубля в этом году не сработало "проклятие августа"."Проклятием августа" называется феномен того, что август для рубля становился "неудачным" месяцем на протяжении очень долгого времени."Дальше - ситуация с внешней торговлей и с нашим экспортом и импортом, тут тоже никаких драматических изменений не было. Экспорт-импорт проходил в августе, по нашим данным, примерно так, как в предыдущие месяцы", - продолжил он.Также, согласно рассуждениям первого зампреда, никаких значимых изменений не происходило в августе в ситуации с бюджетным правилом и со сделками зеркалирования."Поэтому, по сути, все эти три фактора - внешняя торговля, которая зависит от геополитики, сама геополитика и бюджетные процессы на внутреннем валютном рынке с учетом летней "дыры" были либо в нейтральной, либо в позитивной области. Вот краткий рецепт стабильного августа с точки зрения валютного курса", - подытожил Пьянов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
втб, банк, курс валют, рубль

В ВТБ описали "рецепт" стабильного валютного курса в августе

15:13 29.08.2025
 
© РИА Новости . Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкРублевые купюры разного достоинства
Рублевые купюры разного достоинства - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
© РИА Новости . Руслан Кривобок
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг - РИА Новости Крым. На стабильный валютный курс в августе повлияли три фактора: внешняя торговля, которая зависит от геополитики, сама геополитика и бюджетные процессы на внутреннем валютном рынке, сообщил журналистам первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов.
"По-моему, и в августе 2024 ничего драматического не происходило, поэтому "проклятие августа" - это какие-то предания старожилов. На самом деле сейчас курс рубля определяется, по моему мнению, наверное, тремя областями", - сказал он, отвечая на вопрос, почему на курсе рубля в этом году не сработало "проклятие августа".
"Проклятием августа" называется феномен того, что август для рубля становился "неудачным" месяцем на протяжении очень долгого времени.
"Первая (область - ред.) - геополитика. По геополитике, с учетом Аляски, происходило позитивное развитие событий, хоть и ничего пока по существу не произошло, но могло произойти гораздо хуже. То есть, по сути, не введены санкции против наших торговых партнеров, поэтому в геополитике в августе, скорее, мы в позитивной зоне с точки зрения переоценки вероятности, куда это может пойти", - пояснил Пьянов.
"Дальше - ситуация с внешней торговлей и с нашим экспортом и импортом, тут тоже никаких драматических изменений не было. Экспорт-импорт проходил в августе, по нашим данным, примерно так, как в предыдущие месяцы", - продолжил он.
Также, согласно рассуждениям первого зампреда, никаких значимых изменений не происходило в августе в ситуации с бюджетным правилом и со сделками зеркалирования.
"Поэтому, по сути, все эти три фактора - внешняя торговля, которая зависит от геополитики, сама геополитика и бюджетные процессы на внутреннем валютном рынке с учетом летней "дыры" были либо в нейтральной, либо в позитивной области. Вот краткий рецепт стабильного августа с точки зрения валютного курса", - подытожил Пьянов.
