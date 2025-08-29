Рейтинг@Mail.ru
В ВМС Украины признали гибель военных на корабле "Симферополь" - РИА Новости Крым, 29.08.2025
В ВМС Украины признали гибель военных на корабле "Симферополь"
В ВМС Украины признали гибель военных на корабле "Симферополь"
Представитель военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук признал гибель двух военнослужащих ВМС Украины на потопленном российским дроном разведывательном корабле... РИА Новости Крым, 29.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг - РИА Новости Крым. Представитель военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук признал гибель двух военнослужащих ВМС Украины на потопленном российским дроном разведывательном корабле "Симферополь".Российский безэкипажный катер в четверг потопил средний разведывательный корабль "Симферополь" ВМС Украины в устье Дуная.Накануне Минобороны России публиковало кадры объективного контроля со взрывом корабля и запись с камер самого дрона, продолжавшуюся до самого момента столкновения с целью. Позже представитель военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук признал факт поражения российским ударом этого корабля.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
В ВМС Украины признали гибель военных на корабле "Симферополь"

Украина признала гибель моряков на потопленном российским дроном корабле "Симферополь"

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг - РИА Новости Крым. Представитель военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук признал гибель двух военнослужащих ВМС Украины на потопленном российским дроном разведывательном корабле "Симферополь".
Российский безэкипажный катер в четверг потопил средний разведывательный корабль "Симферополь" ВМС Украины в устье Дуная.

"К сожалению, есть уже второй погибший. Продолжаются поисково-спасательные работы. Мы обязательно найдем всех наших пропавших, их несколько. Также несколько военнослужащих получили ранения", - цитирует Плетенчука РИА Новости.

Накануне Минобороны России публиковало кадры объективного контроля со взрывом корабля и запись с камер самого дрона, продолжавшуюся до самого момента столкновения с целью. Позже представитель военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук признал факт поражения российским ударом этого корабля.
