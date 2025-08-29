https://crimea.ria.ru/20250829/v-vms-ukrainy-priznali-gibel-voennykh-na-korable-simferopol-1149073447.html

В ВМС Украины признали гибель военных на корабле "Симферополь"

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг - РИА Новости Крым. Представитель военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук признал гибель двух военнослужащих ВМС Украины на потопленном российским дроном разведывательном корабле "Симферополь".Российский безэкипажный катер в четверг потопил средний разведывательный корабль "Симферополь" ВМС Украины в устье Дуная.Накануне Минобороны России публиковало кадры объективного контроля со взрывом корабля и запись с камер самого дрона, продолжавшуюся до самого момента столкновения с целью. Позже представитель военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук признал факт поражения российским ударом этого корабля.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

