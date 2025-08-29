https://crimea.ria.ru/20250829/v-simferopolskom-rayone-tushat-pozhar-na-150-gektarakh---1149068427.html
В Симферопольском районе тушат пожар на 150 гектарах
В Симферопольском районе тушат пожар на 150 гектарах - РИА Новости Крым, 29.08.2025
В Симферопольском районе тушат пожар на 150 гектарах
В Симферопольском районе Крыма горит 150 гектаров сухой растительности. Об этом сообщили в Главном управления МЧС России по республике.
2025-08-29T12:19
2025-08-29T12:19
2025-08-29T13:08
пожар
симферопольский район
гу мчс рф по республике крым
новости крыма
крым
срочные новости крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. В Симферопольском районе Крыма горит 150 гектаров сухой растительности. Об этом сообщили в Главном управления МЧС России по республике.Огонь вспыхнул в окрестностях села Колодязное, уточнили в ведомстве.Огнеборцы делают опашку территории, распространение огня на село не допущено. На месте работают 105 человек и 22 единицы техники, добавили в МЧС.В МЧС уточнили, что в 12:23 ландшафтный пожар локализован на площади 150 га.Ранее в пятницу сообщалось, что ландшафтный пожар, охвативший площадь в 70 гектаров в Симферопольском районе Крыма, потушили. Между селами Равнополье и Кольчугино загорелась сухая растительность. Ситуацию осложнял вильный ветер, который разгонял огонь. На месте работали сотрудники МЧС России, республики и администрации - всего 105 человек, а также 29 единиц техники.Из-за сильного ветра в Крыму на ближайшие два дня объявлено штормовое предупреждение.
симферопольский район
крым
В Симферопольском районе тушат пожар на 150 гектарах
В Симферопольском районе Крыма тушат пожар на 150 гектарах
12:19 29.08.2025 (обновлено: 13:08 29.08.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. В Симферопольском районе Крыма горит 150 гектаров сухой растительности. Об этом сообщили в Главном управления МЧС России по республике.
Огонь вспыхнул в окрестностях села Колодязное, уточнили в ведомстве.
"К месту направлены пожарно-спасательные подразделения МЧС России, МЧС Крыма, аэромобильная группировка Главного управления, силы администрации. Работу осложняет порывистый ветер до 16 м/с. Площадь, пройденная огнем, 150 гектаров", - говорится в сообщении.
Огнеборцы делают опашку территории, распространение огня на село не допущено. На месте работают 105 человек и 22 единицы техники, добавили в МЧС.
В МЧС уточнили, что в 12:23 ландшафтный пожар локализован на площади 150 га.
Ранее в пятницу сообщалось
, что ландшафтный пожар, охвативший площадь в 70 гектаров в Симферопольском районе Крыма, потушили. Между селами Равнополье и Кольчугино загорелась сухая растительность.
Ситуацию осложнял вильный ветер, который разгонял огонь. На месте работали сотрудники МЧС России, республики и администрации - всего 105 человек, а также 29 единиц техники.
Из-за сильного ветра в Крыму на ближайшие два дня объявлено штормовое предупреждение.
