https://crimea.ria.ru/20250829/v-simferopolskom-rayone-tushat-pozhar-na-150-gektarakh---1149068427.html

В Симферопольском районе тушат пожар на 150 гектарах

В Симферопольском районе тушат пожар на 150 гектарах - РИА Новости Крым, 29.08.2025

В Симферопольском районе тушат пожар на 150 гектарах

В Симферопольском районе Крыма горит 150 гектаров сухой растительности. Об этом сообщили в Главном управления МЧС России по республике. РИА Новости Крым, 29.08.2025

2025-08-29T12:19

2025-08-29T12:19

2025-08-29T13:08

пожар

симферопольский район

гу мчс рф по республике крым

новости крыма

крым

срочные новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1d/1149068795_0:0:1242:699_1920x0_80_0_0_9b3f8d7855bd0d294fcf6b89325af52c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. В Симферопольском районе Крыма горит 150 гектаров сухой растительности. Об этом сообщили в Главном управления МЧС России по республике.Огонь вспыхнул в окрестностях села Колодязное, уточнили в ведомстве.Огнеборцы делают опашку территории, распространение огня на село не допущено. На месте работают 105 человек и 22 единицы техники, добавили в МЧС.В МЧС уточнили, что в 12:23 ландшафтный пожар локализован на площади 150 га.Ранее в пятницу сообщалось, что ландшафтный пожар, охвативший площадь в 70 гектаров в Симферопольском районе Крыма, потушили. Между селами Равнополье и Кольчугино загорелась сухая растительность. Ситуацию осложнял вильный ветер, который разгонял огонь. На месте работали сотрудники МЧС России, республики и администрации - всего 105 человек, а также 29 единиц техники.Из-за сильного ветра в Крыму на ближайшие два дня объявлено штормовое предупреждение.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

симферопольский район

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пожар, симферопольский район, гу мчс рф по республике крым, новости крыма, крым, срочные новости крыма, видео