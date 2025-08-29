Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе в пятницу будет громко – пиротехники уничтожат боеприпасы - РИА Новости Крым, 29.08.2025
В Севастополе в пятницу будет громко – пиротехники уничтожат боеприпасы
В Севастополе в пятницу будет громко – пиротехники уничтожат боеприпасы - РИА Новости Крым, 29.08.2025
В Севастополе в пятницу будет громко – пиротехники уничтожат боеприпасы
Взрывоопасные предметы уничтожат пиротехники в Севастополе в районе Малахова Кургана в пятницу. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по городу. РИА Новости Крым, 29.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Взрывоопасные предметы уничтожат пиротехники в Севастополе в районе Малахова Кургана в пятницу. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по городу.Мероприятия будут проходить в районе Малахова Кургана 29 августа с 16 до 18 часов, уточнили в МЧС.Кроме того, в пятницу во второй половине дня в Ленинском районе Крыма на двух спецполигонах проведут подрыв взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны.Ранее сообщалось, что с начала лета и до 30 ноября на полигоне "Чауда" в Ленинском районе Крыма будут проводиться мероприятия по уничтожению боеприпасов.Кроме того, на территории Крыма и Севастополя регулярно проходят учения военных и антидиверсионные тренировки с участием отрядов самообороны.С февраля 2023 года в Крыму бессрочно действует желтый (высокий) уровень террористической опасности.
В Севастополе в пятницу будет громко – пиротехники уничтожат боеприпасы

16:21 29.08.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Взрывоопасные предметы уничтожат пиротехники в Севастополе в районе Малахова Кургана в пятницу. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по городу.
"Пиротехники МЧС России по городу Севастополю проводят работы по уничтожению взрывоопасного предмета", – сказано в сообщении.
Мероприятия будут проходить в районе Малахова Кургана 29 августа с 16 до 18 часов, уточнили в МЧС.
"Просим граждан сохранять спокойствие. Работы выполняются с соблюдением необходимых мер безопасности", – добавили в сообщении.
Кроме того, в пятницу во второй половине дня в Ленинском районе Крыма на двух спецполигонах проведут подрыв взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны.
Ранее сообщалось, что с начала лета и до 30 ноября на полигоне "Чауда" в Ленинском районе Крыма будут проводиться мероприятия по уничтожению боеприпасов.
Кроме того, на территории Крыма и Севастополя регулярно проходят учения военных и антидиверсионные тренировки с участием отрядов самообороны.
С февраля 2023 года в Крыму бессрочно действует желтый (высокий) уровень террористической опасности.
