В Севастополе в пятницу будет громко – пиротехники уничтожат боеприпасы

Взрывоопасные предметы уничтожат пиротехники в Севастополе в районе Малахова Кургана в пятницу. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по городу. РИА Новости Крым, 29.08.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Взрывоопасные предметы уничтожат пиротехники в Севастополе в районе Малахова Кургана в пятницу. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по городу.Мероприятия будут проходить в районе Малахова Кургана 29 августа с 16 до 18 часов, уточнили в МЧС.Кроме того, в пятницу во второй половине дня в Ленинском районе Крыма на двух спецполигонах проведут подрыв взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны.Ранее сообщалось, что с начала лета и до 30 ноября на полигоне "Чауда" в Ленинском районе Крыма будут проводиться мероприятия по уничтожению боеприпасов.Кроме того, на территории Крыма и Севастополя регулярно проходят учения военных и антидиверсионные тренировки с участием отрядов самообороны.С февраля 2023 года в Крыму бессрочно действует желтый (высокий) уровень террористической опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Керчи полицейские изъяли у местного жителя авиабомбу и снарядыАвиабомбу весом в четверть тонны уничтожили в Севастополе250-килограммовую немецкую бомбу нашли у Камышового шоссе в Севастополе

