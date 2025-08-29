https://crimea.ria.ru/20250829/v-sevastopole-unichtozhili-nerazorvavshiysya-bespilotnik-1149078528.html
В Севастополе уничтожили неразорвавшийся беспилотник
В Севастополе уничтожили неразорвавшийся беспилотник - РИА Новости Крым, 29.08.2025
В Севастополе уничтожили неразорвавшийся беспилотник
Оперативные мероприятия по уничтожению обнаруженного в Севастополе взрывоопасного предмета окончены, введенные ранее ограничения для транспорта сняты.
2025-08-29T19:16
2025-08-29T19:16
2025-08-29T19:16
севастополь
михаил развожаев
новости севастополя
безопасность республики крым и севастополя
безопасность
беспилотник (бпла, дрон)
новости крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Оперативные мероприятия по уничтожению обнаруженного в Севастополе взрывоопасного предмета окончены, введенные ранее ограничения для транспорта сняты. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Вечером в пятницу Развожаев сообщил об обнаружении в районе Малахова Кургана взрывоопасного предмета, предположительно, неразорвавшегося вражеского беспилотника, который ранее был посажен средствами РЭБ. Вследствие этого были введены временные ограничения движения транспорта на ряде улиц.Машина оповещения информирует жителей при помощи громкоговорителя о том, что можно выходить на улицу, добавил он.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
