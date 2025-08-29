https://crimea.ria.ru/20250829/v-sevastopole-unichtozhili-nerazorvavshiysya-bespilotnik-1149078528.html

В Севастополе уничтожили неразорвавшийся беспилотник

В Севастополе уничтожили неразорвавшийся беспилотник - РИА Новости Крым, 29.08.2025

В Севастополе уничтожили неразорвавшийся беспилотник

Оперативные мероприятия по уничтожению обнаруженного в Севастополе взрывоопасного предмета окончены, введенные ранее ограничения для транспорта сняты. Об этом... РИА Новости Крым, 29.08.2025

2025-08-29T19:16

2025-08-29T19:16

2025-08-29T19:16

севастополь

михаил развожаев

новости севастополя

безопасность республики крым и севастополя

безопасность

беспилотник (бпла, дрон)

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/0e/1147199112_0:52:1280:772_1920x0_80_0_0_15a0b37ad44e25a44e81a48b51af7fb6.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Оперативные мероприятия по уничтожению обнаруженного в Севастополе взрывоопасного предмета окончены, введенные ранее ограничения для транспорта сняты. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Вечером в пятницу Развожаев сообщил об обнаружении в районе Малахова Кургана взрывоопасного предмета, предположительно, неразорвавшегося вражеского беспилотника, который ранее был посажен средствами РЭБ. Вследствие этого были введены временные ограничения движения транспорта на ряде улиц.Машина оповещения информирует жителей при помощи громкоговорителя о том, что можно выходить на улицу, добавил он.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, новости севастополя, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, беспилотник (бпла, дрон), новости крыма