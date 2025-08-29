https://crimea.ria.ru/20250829/v-sevastopole-perekryli-dvizhenie-iz-za-vrazheskogo-bpla-1149077124.html

В Севастополе перекрыли движение из-за вражеского БПЛА

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе полностью перекрыли движение на четырех улицах - спецслужбы будут проводить или перемещение взрывоопасного предмета или уничтожать его на месте. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Начиная с 18.00 вводятся временные ограничения дорожного движения всех видов транспорта, будет полностью перекрыто движение в районе домов: № 60, ул. Героев Севастополя, № 11, ул. Николая Островского, № 40, ул. Матроса Кошки, а также в районе пересечения ул. Героев Севастополя и ул. Истомина, уточнил губернатор."Если услышите громкие звуки, не переживайте. Все работы проводятся с соблюдением всех необходимых мер безопасности. При помощи машины оповещения будет объявлено, когда все работы закончатся и можно будет выходить на улицу", - заверил Развожаев."По направлению к ул. Горпищенко и Лабораторному шоссе будет осуществлять движение только троллейбусный маршрут 7А, при этом он будет двигаться в объезд от остановочного пункта "памятник Матросу Кошка" по улицам Брестской, Багрия и Семипалатинской в прямом и обратном направлении", - добавил губернатор. Также он обратил внимание жителей и гостей города, что автобусные маршруты №№ 1, 11, 17, 33, 71, 84, 107 будут двигаться в объезд от остановки "памятник Матросу Кошке" по улицам Брестской, Багрия и Семипалатинской в прямом и обратном направлении. Автобусные маршруты №№ 4, 26 и 112 будут осуществлять движение в объезд по ул. Розы Люксембург в направлении ул. Адмирала Макарова и далее по маршруту.Автобус №28 будет доезжать до остановки "ул. Суздальская" (пл. Геннериха) без заезда на остановку "Малахов курган". При этом троллейбус №3 и автобусный маршрут №195 будет работать без изменений, пояснил губернатор.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Керчи полицейские изъяли у местного жителя авиабомбу и снарядыАвиабомбу весом в четверть тонны уничтожили в Севастополе250-килограммовую немецкую бомбу нашли у Камышового шоссе в Севастополе

