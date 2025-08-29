https://crimea.ria.ru/20250829/v-sevastopole-perekryli-dvizhenie-iz-za-vrazheskogo-bpla-1149077124.html
В Севастополе перекрыли движение из-за вражеского БПЛА
В Севастополе перекрыли движение из-за вражеского БПЛА - РИА Новости Крым, 29.08.2025
В Севастополе перекрыли движение из-за вражеского БПЛА
В Севастополе полностью перекрыли движение на четырех улицах - спецслужбы будут проводить или перемещение взрывоопасного предмета или уничтожать его на месте... РИА Новости Крым, 29.08.2025
2025-08-29T17:41
2025-08-29T17:41
2025-08-29T18:01
севастополь
новости севастополя
срочные новости крыма
михаил развожаев
безопасность республики крым и севастополя
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/10/1146496111_0:159:3072:1887_1920x0_80_0_0_9ba0cf2e8e8ee98f662132e1d2b1c747.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе полностью перекрыли движение на четырех улицах - спецслужбы будут проводить или перемещение взрывоопасного предмета или уничтожать его на месте. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Начиная с 18.00 вводятся временные ограничения дорожного движения всех видов транспорта, будет полностью перекрыто движение в районе домов: № 60, ул. Героев Севастополя, № 11, ул. Николая Островского, № 40, ул. Матроса Кошки, а также в районе пересечения ул. Героев Севастополя и ул. Истомина, уточнил губернатор."Если услышите громкие звуки, не переживайте. Все работы проводятся с соблюдением всех необходимых мер безопасности. При помощи машины оповещения будет объявлено, когда все работы закончатся и можно будет выходить на улицу", - заверил Развожаев."По направлению к ул. Горпищенко и Лабораторному шоссе будет осуществлять движение только троллейбусный маршрут 7А, при этом он будет двигаться в объезд от остановочного пункта "памятник Матросу Кошка" по улицам Брестской, Багрия и Семипалатинской в прямом и обратном направлении", - добавил губернатор. Также он обратил внимание жителей и гостей города, что автобусные маршруты №№ 1, 11, 17, 33, 71, 84, 107 будут двигаться в объезд от остановки "памятник Матросу Кошке" по улицам Брестской, Багрия и Семипалатинской в прямом и обратном направлении. Автобусные маршруты №№ 4, 26 и 112 будут осуществлять движение в объезд по ул. Розы Люксембург в направлении ул. Адмирала Макарова и далее по маршруту.Автобус №28 будет доезжать до остановки "ул. Суздальская" (пл. Геннериха) без заезда на остановку "Малахов курган". При этом троллейбус №3 и автобусный маршрут №195 будет работать без изменений, пояснил губернатор.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Керчи полицейские изъяли у местного жителя авиабомбу и снарядыАвиабомбу весом в четверть тонны уничтожили в Севастополе250-килограммовую немецкую бомбу нашли у Камышового шоссе в Севастополе
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/10/1146496111_172:0:2900:2046_1920x0_80_0_0_cf8c70ae579b0bd3f2aa99e9258ccb9e.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, новости севастополя, срочные новости крыма, михаил развожаев, безопасность республики крым и севастополя, безопасность
В Севастополе перекрыли движение из-за вражеского БПЛА
В Севастополе полностью перекрыли движение на четырех улицах из-за вражеского БПЛА
17:41 29.08.2025 (обновлено: 18:01 29.08.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе полностью перекрыли движение на четырех улицах - спецслужбы будут проводить или перемещение взрывоопасного предмета или уничтожать его на месте. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Внимание жителей, которые проживают и работают рядом с Малаховым Курганом. Сейчас оперативные службы будут проводить или перемещение взрывоопасного предмета или уничтожение на месте. По предварительной информации — это вражеский БПЛА, который ранее был посажен средствами РЭБ", - написал он в своем Telegram-канале.
Начиная с 18.00 вводятся временные ограничения дорожного движения всех видов транспорта, будет полностью перекрыто движение в районе домов: № 60, ул. Героев Севастополя, № 11, ул. Николая Островского, № 40, ул. Матроса Кошки, а также в районе пересечения ул. Героев Севастополя и ул. Истомина, уточнил губернатор.
Жителей, проживающих в домах и квартирах по улицам: Матроса Кошки, Николая Островского, Истомина д. 3 - 27, Героев Севастополя д. 27-35 и по переулку Юферова просят с 18 часов не выходить на улицу и дождаться дополнительного оповещения об уничтожении взрывоопасного предмета.
"Если услышите громкие звуки, не переживайте. Все работы проводятся с соблюдением всех необходимых мер безопасности. При помощи машины оповещения будет объявлено, когда все работы закончатся и можно будет выходить на улицу", - заверил Развожаев.
Кроме того, он уточнил, что в этот период троллейбусные маршруты №№ 1, 4, 7, 17, которое следуют на улицы Горпищенко и Адмирала Макарова, временно остановлены.
"По направлению к ул. Горпищенко и Лабораторному шоссе будет осуществлять движение только троллейбусный маршрут 7А, при этом он будет двигаться в объезд от остановочного пункта "памятник Матросу Кошка" по улицам Брестской, Багрия и Семипалатинской в прямом и обратном направлении", - добавил губернатор.
Также он обратил внимание жителей и гостей города, что автобусные маршруты №№ 1, 11, 17, 33, 71, 84, 107 будут двигаться в объезд от остановки "памятник Матросу Кошке" по улицам Брестской, Багрия и Семипалатинской в прямом и обратном направлении.
Автобусные маршруты №№ 4, 26 и 112 будут осуществлять движение в объезд по ул. Розы Люксембург в направлении ул. Адмирала Макарова и далее по маршруту.
Автобус №28 будет доезжать до остановки "ул. Суздальская" (пл. Геннериха) без заезда на остановку "Малахов курган". При этом троллейбус №3 и автобусный маршрут №195 будет работать без изменений, пояснил губернатор.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: