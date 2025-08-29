Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе отбой воздушной тревоги - РИА Новости Крым, 29.08.2025
В Севастополе отбой воздушной тревоги
В Севастополе отбой воздушной тревоги - РИА Новости Крым, 29.08.2025
В Севастополе отбой воздушной тревоги
В Севастополе отменили воздушную тревогу. Информацию об этом разместил в своем Telegram-канале губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 29.08.2025
севастополь
новости севастополя
срочные новости крыма
михаил развожаев
крым
безопасность республики крым и севастополя
воздушная тревога в севастополе
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе отменили воздушную тревогу. Информацию об этом разместил в своем Telegram-канале губернатор региона Михаил Развожаев.Отбой воздушной тревоги в Севастополе дают только после соответствующего сигнала, поданного военными: звук сирены выключается, а по телеканалам и радио транслируется сигнал отбоя тревоги. В это время можно выходить из укрытий. Также возобновляет движение наземный и морской пассажирский транспорт.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
крым
севастополь, новости севастополя, срочные новости крыма, михаил развожаев, крым, безопасность республики крым и севастополя, воздушная тревога в севастополе
В Севастополе отбой воздушной тревоги

В Севастополе отменили воздушную тревогу

23:15 29.08.2025 (обновлено: 23:16 29.08.2025)
 
© РИА Новости Крымотбой воздушной тревоги
отбой воздушной тревоги - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе отменили воздушную тревогу. Информацию об этом разместил в своем Telegram-канале губернатор региона Михаил Развожаев.
"Отбой воздушной тревоги", – написал он в своем Telegram-канале.
Отбой воздушной тревоги в Севастополе дают только после соответствующего сигнала, поданного военными: звук сирены выключается, а по телеканалам и радио транслируется сигнал отбоя тревоги. В это время можно выходить из укрытий. Также возобновляет движение наземный и морской пассажирский транспорт.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
СевастопольНовости СевастополяСрочные новости КрымаМихаил РазвожаевКрымБезопасность Республики Крым и СевастополяВоздушная тревога в Севастополе
 
