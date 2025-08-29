Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе микроавтобус сбил мужчину во дворе многоэтажки и уехал - РИА Новости Крым, 29.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250829/v-sevastopole-mikroavtobus-sbil-muzhchinu-vo-dvore-mnogoetazhki-i-uekhal-1149072992.html
В Севастополе микроавтобус сбил мужчину во дворе многоэтажки и уехал
В Севастополе микроавтобус сбил мужчину во дворе многоэтажки и уехал - РИА Новости Крым, 29.08.2025
В Севастополе микроавтобус сбил мужчину во дворе многоэтажки и уехал
В Севастополе микроавтобус сбил пенсионера во дворе многоэтажки и скрылся с места аварии. Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции города, водителя задержали... РИА Новости Крым, 29.08.2025
2025-08-29T15:04
2025-08-29T15:10
дтп
происшествия
дтп в крыму и севастополе
севастополь
новости севастополя
гаи
крым
новости крыма
видео
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/09/1c/1120996844_0:169:1620:1080_1920x0_80_0_0_9b1a0cb7437063019206e67fcc5f70d2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе микроавтобус сбил пенсионера во дворе многоэтажки и скрылся с места аварии. Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции города, водителя задержали и привлекут к ответственности.По данным пресс-службы, о факте ДТП правоохранителям стало известно в ходе мониторинга социальных сетей. Полицейским попалась видеозапись, на которой водитель неустановленного микроавтобуса при движении задним ходом сбил пешехода. Личность водителя установили по ориентировке.По данному факту проведена проверка. В отношении водителя составлены административные материалы. Ему грозит штраф, лишение водительских прав на срок до двух лет или административный арест на срок до пятнадцати суток.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Иномарка сбила подростка в крымском поселке ЗуяВ Севастополе под колеса иномарки попал подросток на самокатеНа трассе "Таврида" иномарка насмерть сбила пешехода
севастополь
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/09/1c/1120996844_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_bf9a90460454e9f690cb9abd0b5f2b6f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дтп, происшествия, дтп в крыму и севастополе, севастополь, новости севастополя, гаи, крым, новости крыма, видео
В Севастополе микроавтобус сбил мужчину во дворе многоэтажки и уехал

В Севастополе микроавтобус сбил мужчину во дворе многоэтажки и скрылся с места ДТП

15:04 29.08.2025 (обновлено: 15:10 29.08.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДорожная ситуация
Дорожная ситуация - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе микроавтобус сбил пенсионера во дворе многоэтажки и скрылся с места аварии. Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции города, водителя задержали и привлекут к ответственности.
По данным пресс-службы, о факте ДТП правоохранителям стало известно в ходе мониторинга социальных сетей. Полицейским попалась видеозапись, на которой водитель неустановленного микроавтобуса при движении задним ходом сбил пешехода. Личность водителя установили по ориентировке.
"Полицейские выяснили, что 23 августа в 15:02 в районе дома № 51 по проспекту Победы, 61-летний водитель автомобиля Toyota при движении задним ходом на внутридворовой территории совершил наезд на 58-летнего мужчину. В нарушение Правил дорожного движения участник ДТП уехал с места происшествия", – сказано в сообщении.
По данному факту проведена проверка. В отношении водителя составлены административные материалы. Ему грозит штраф, лишение водительских прав на срок до двух лет или административный арест на срок до пятнадцати суток.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Иномарка сбила подростка в крымском поселке Зуя
В Севастополе под колеса иномарки попал подросток на самокате
На трассе "Таврида" иномарка насмерть сбила пешехода
 
ДТППроисшествияДТП в Крыму и СевастополеСевастопольНовости СевастополяГАИКрымНовости КрымаВидео
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:15Крымский мост сейчас: ожидание проезда со стороны Керчи около 4 часов
16:12В Севастополе открывают детсадовскую группу для малышей с двух месяцев
15:57Масштабное отключение света в Судаке прозошло из-за аварии на сетях
15:31В Крыму чиновницу будут судить за халатность при покупке квартир сиротам
15:20В ВМС Украины признали гибель военных на корабле "Симферополь"
15:13В ВТБ описали "рецепт" стабильного валютного курса в августе
15:04В Севастополе микроавтобус сбил мужчину во дворе многоэтажки и уехал
14:51Путин на заседании Совбеза оценил важность работы на пространстве СНГ
14:21Более 400 человек тушат пожар под Геленджиком на площади 40 га
14:07В МИД России рассказали о гарантиях безопасности для Киева
13:51Больше 266 тысяч детей отдохнули летом в Краснодарском крае
13:42К морю без пробок: в Крыму открыт юго-восточный обход Симферополя
13:41Страшные потери Киева - Армия России уничтожила более 8800 боевиков ВСУ
13:32"Зашкаливающий цинизм": МИД прокомментировал подготовку теракта в Крыму
13:25В Крыму наркокурьер попался с килограммом "соли" в машине
13:10За вырубку деревьев в заказнике "Ласпи" в Крыму взыщут 140 тысяч рублей
12:49Трамп намерен отменить одобренный конгрессом пакет иностранной помощи
12:41На южном берегу Крыма накрыли ячейку "Свидетелей Иеговы"* - видео
12:31Семь групповых ударов нанесены по военным объектам Украины
12:19В Симферопольском районе тушат пожар на 150 гектарах
Лента новостейМолния