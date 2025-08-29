https://crimea.ria.ru/20250829/v-sevastopole-mikroavtobus-sbil-muzhchinu-vo-dvore-mnogoetazhki-i-uekhal-1149072992.html
В Севастополе микроавтобус сбил мужчину во дворе многоэтажки и уехал
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе микроавтобус сбил пенсионера во дворе многоэтажки и скрылся с места аварии. Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции города, водителя задержали и привлекут к ответственности.По данным пресс-службы, о факте ДТП правоохранителям стало известно в ходе мониторинга социальных сетей. Полицейским попалась видеозапись, на которой водитель неустановленного микроавтобуса при движении задним ходом сбил пешехода. Личность водителя установили по ориентировке.По данному факту проведена проверка. В отношении водителя составлены административные материалы. Ему грозит штраф, лишение водительских прав на срок до двух лет или административный арест на срок до пятнадцати суток.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Иномарка сбила подростка в крымском поселке ЗуяВ Севастополе под колеса иномарки попал подросток на самокатеНа трассе "Таврида" иномарка насмерть сбила пешехода
15:04 29.08.2025 (обновлено: 15:10 29.08.2025)