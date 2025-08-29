https://crimea.ria.ru/20250829/v-sakharnoy-golovke-pod-sevastopolem-snova-pozhar-gorit-chastnyy-dom-1149075166.html

В Сахарной головке под Севастополем снова пожар: горит частный дом

В Сахарной головке под Севастополем снова пожар: горит частный дом

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. В поселке Сахарная головка под Севастополем загорелся частный дом на улице Костычева, сообщает МЧС Севастополя.По данным министерства, сообщение о возгорании поступило в 14.18 – огонь вспыхнул в двухэтажном частном доме. Площадь пожара составила 60 квадратов. На месте работают 17 человек и 5 единиц техники.А также добавили, что пострадавших нет. Специалисты устанавливают все причины и обстоятельства случившегося.Накануне сообщалось, что вблизи поселка Сахарная Головка под Севастополем горела сухая растительность на площади 6 тысяч квадратных метров. Тушили пожар 117 человек и 29 единиц техники. Также был привлечен вертолет Ми-8: он произвел 7 сбросов воды, по 3 тонны каждый.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 400 человек тушат пожар под Геленджиком на площади 40 гаВ Симферопольском районе тушат пожар на 150 гектарах Лесные пожары в Крыму – кто виновники и как их накажут

