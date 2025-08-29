Рейтинг@Mail.ru
В Орловской области упавшие дроны повредили дома - есть раненый - РИА Новости Крым, 29.08.2025
В Орловской области упавшие дроны повредили дома - есть раненый
В Орловской области упавшие дроны повредили дома - есть раненый - РИА Новости Крым, 29.08.2025
В Орловской области упавшие дроны повредили дома - есть раненый
В Орле и Орловской области в результате падения обломков беспилотников повреждены здания, есть пострадавший. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков. РИА Новости Крым, 29.08.2025
2025-08-29T07:14
2025-08-29T07:31
атаки всу
орел
орловская область
андрей клычков
новости сво
беспилотник (бпла, дрон)
происшествия
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг - РИА Новости Крым. В Орле и Орловской области в результате падения обломков беспилотников повреждены здания, есть пострадавший. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков.На местах происшествий работают сотрудники специальных служб, ситуация находится под контролем, добавил Клычков.Накануне из-за атак ВСУ в Петровом Вале Волгоградской области загорелось здание локомотивного депо, движение поездов через станцию было приостановлено. А в Самарской области в результате падения БПЛА в районе станции Кряж была временно нарушена работа контактной сети, 10 поездов были задержаны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Атаки на Крым: силы ПВО сбили еще один вражеский беспилотникАфипский НПЗ потушилиЖителей 50 домов эвакуировали в Ростовской области из-за упавшего дрона
атаки всу, орел, орловская область, андрей клычков, новости сво, беспилотник (бпла, дрон), происшествия
В Орловской области упавшие дроны повредили дома - есть раненый

В Орле и Орловской области упавшие беспилотники повредили несколько домов

07:14 29.08.2025 (обновлено: 07:31 29.08.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг - РИА Новости Крым. В Орле и Орловской области в результате падения обломков беспилотников повреждены здания, есть пострадавший. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков.
"По предварительным данным, в результате отражения вражеских атак обломками БПЛА повреждены два здания в Орле и еще два – на территории других муниципалитетов Орловской области. В настоящий момент известно об одном пострадавшем, которому оказывается необходимая медицинская помощь", - написал он в своем Telegram-канале.
На местах происшествий работают сотрудники специальных служб, ситуация находится под контролем, добавил Клычков.
Накануне из-за атак ВСУ в Петровом Вале Волгоградской области загорелось здание локомотивного депо, движение поездов через станцию было приостановлено. А в Самарской области в результате падения БПЛА в районе станции Кряж была временно нарушена работа контактной сети, 10 поездов были задержаны.
