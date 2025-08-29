https://crimea.ria.ru/20250829/v-orlovskoy-oblasti-upavshie-drony-povredili-doma---est-ranenyy-1149063642.html

В Орловской области упавшие дроны повредили дома - есть раненый

В Орловской области упавшие дроны повредили дома - есть раненый

В Орле и Орловской области в результате падения обломков беспилотников повреждены здания, есть пострадавший. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков. РИА Новости Крым, 29.08.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг - РИА Новости Крым. В Орле и Орловской области в результате падения обломков беспилотников повреждены здания, есть пострадавший. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков.На местах происшествий работают сотрудники специальных служб, ситуация находится под контролем, добавил Клычков.Накануне из-за атак ВСУ в Петровом Вале Волгоградской области загорелось здание локомотивного депо, движение поездов через станцию было приостановлено. А в Самарской области в результате падения БПЛА в районе станции Кряж была временно нарушена работа контактной сети, 10 поездов были задержаны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Атаки на Крым: силы ПВО сбили еще один вражеский беспилотникАфипский НПЗ потушилиЖителей 50 домов эвакуировали в Ростовской области из-за упавшего дрона

Новости

