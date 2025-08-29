https://crimea.ria.ru/20250829/v-krymu-roditelskie-chaty-perevodyat-v-messendzher-max-1149074575.html

В Крыму родительские чаты переводят в мессенджер МAX

В Крыму родительские чаты переводят в мессенджер МAX

С 1 сентября в Крыму школьные родительские чаты переведут на новую платформу MAX. Об этом в комментарии РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе регионального... РИА Новости Крым, 29.08.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. С 1 сентября в Крыму школьные родительские чаты переведут на новую платформу MAX. Об этом в комментарии РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе регионального минобраза."С 1 сентября Республика Крым переводит родительские чаты на новую платформу - MAX. Этот переход планируется завершить до 20 сентября, как было анонсировано на августовской конференции. Родители, учителя и образовательные организации смогут аккумулировать всю необходимую информацию о процессе обучения и задачах в единой платформе, что обещает еще больше улучшить координацию между всеми участниками образовательного процесса", - говорится в сообщении.В июне президент России Владимир Путин подписал закон о создании новой многофункциональной цифровой платформы обмена данными. Сообщалось, что сервис объединит функции мессенджера и сервисы государственных и муниципальных услуг.По мнению руководителя экспертного совета Фонда стратегического развития Игоря Шатрова, создание национального российского мессенджера Max не просто правильная, позитивная и перспективная идея, а единственно верная для РФ в сложившихся условиях.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российский мессенджер и устойчивость Рунета - поручения ПутинаСкорее уйдет с рынка: Telegram не раскрывает личные сообщения – ДуровГосорганам и банкам законодательно запретят звонки через мессенджеры

