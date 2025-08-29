https://crimea.ria.ru/20250829/v-kremle-raskryli-podrobnosti-vizita-putina-v-kitay-1149076983.html
В Кремле раскрыли подробности визита Путина в Китай
В Кремле раскрыли подробности визита Путина в Китай - РИА Новости Крым, 29.08.2025
В Кремле раскрыли подробности визита Путина в Китай
Президент России Владимир Путин с 31 августа по 3 сентября будет находиться с визитом в столице Китая, в ходе встречи российского лидера с председателем КНР Си... РИА Новости Крым, 29.08.2025
2025-08-29T18:02
2025-08-29T18:02
2025-08-29T18:03
юрий ушаков
кремль
россия
китай
визит путина в китай
политика
си цзиньпин (председатель кнр)
владимир путин (политик)
внешняя политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/1e/1146828917_0:131:3178:1919_1920x0_80_0_0_e9dcba67be1580ed10b5737736bbc4e0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин с 31 августа по 3 сентября будет находиться с визитом в столице Китая, в ходе встречи российского лидера с председателем КНР Си Цзиньпином будут обсуждаться ситуация вокруг Украины и ближневосточная проблематика. Об этом журналистам сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.В переговорах Путина и Си Цзиньпина в расширенном составе примут участие российские вице-премьеры, министры, сотрудники администрации президента РФ, а также главы ряда федеральных служб, главы госкорпораций и несколько представителей крупного бизнеса, добавил он. Также президент РФ подробно проинформирует председателя КНР о своих переговорах с президентом США Дональдом Трампом, прошедших на Аляске, а также о других контактах с американцами.По итогам российско-китайских переговоров планируется подписать пакет из почти 20 документов.По словам Ушакова, Путин будет главным гостем парада победы на площади Тяньаньмэнь в Пекине, посвященного 80-летию победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.Перед тем, как отправиться в Пекин, президент РФ примет участие в саммите ШОС в Тяньцзине 1 сентября. Сразу же после заседания "ШОС плюс" Путин встретится с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.После этого планируется беседа с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. "Конечно, будут обсуждаться различные вопросы двустороннего сотрудничества, а также и международные вопросы. Наверняка будет обсуждаться и Украина", - рассказал Ушаков.Также президент РФ проведет в Пекине ряд двусторонних встреч, в том числе с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом, президентом Сербии Александром Вучичем, лидерамиКонго и Вьетнама Дени Сассу-Нгессо и Лыонг Кыонгом, уточнил помощник российского лидера.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
россия
китай
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/1e/1146828917_224:0:2955:2048_1920x0_80_0_0_3768baf52297f85e4c9fc6edf1b5c2cc.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
юрий ушаков, кремль, россия, китай, визит путина в китай, политика, си цзиньпин (председатель кнр), владимир путин (политик), внешняя политика
В Кремле раскрыли подробности визита Путина в Китай
Путин и Си Цзиньпин на переговорах в Пекине обсудят ситуацию вокруг Украины – Ушаков
18:02 29.08.2025 (обновлено: 18:03 29.08.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин с 31 августа по 3 сентября будет находиться с визитом в столице Китая, в ходе встречи российского лидера с председателем КНР Си Цзиньпином будут обсуждаться ситуация вокруг Украины и ближневосточная проблематика. Об этом журналистам сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.
"Конечно, лидеры дадут оценки текущему развитию обстановки вокруг Украины. И, помимо этого, (обсудят - ред.) важнейшие проблемы, связанные с Ближним Востоком, предстоящий саммит "Группы двадцати" в ЮАР, саммит АТЭС в Корее. Это все будет осенью проводиться. Многие сюжеты будут обсуждены", - цитирует Ушакова РИА Новости.
В переговорах Путина и Си Цзиньпина в расширенном составе примут участие российские вице-премьеры, министры, сотрудники администрации президента РФ, а также главы ряда федеральных служб, главы госкорпораций и несколько представителей крупного бизнеса, добавил он. Также президент РФ подробно проинформирует председателя КНР о своих переговорах с президентом США Дональдом Трампом, прошедших на Аляске, а также о других контактах с американцами.
По итогам российско-китайских переговоров планируется подписать пакет из почти 20 документов.
По словам Ушакова, Путин будет главным гостем парада победы на площади Тяньаньмэнь в Пекине, посвященного 80-летию победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.
Перед тем, как отправиться в Пекин, президент РФ примет участие в саммите ШОС в Тяньцзине 1 сентября. Сразу же после заседания "ШОС плюс" Путин встретится с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.
После этого планируется беседа с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. "Конечно, будут обсуждаться различные вопросы двустороннего сотрудничества, а также и международные вопросы. Наверняка будет обсуждаться и Украина", - рассказал Ушаков.
Также президент РФ проведет в Пекине ряд двусторонних встреч, в том числе с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом, президентом Сербии Александром Вучичем, лидерамиКонго и Вьетнама Дени Сассу-Нгессо и Лыонг Кыонгом, уточнил помощник российского лидера.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.