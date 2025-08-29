https://crimea.ria.ru/20250829/v-kremle-raskryli-podrobnosti-vizita-putina-v-kitay-1149076983.html

В Кремле раскрыли подробности визита Путина в Китай

В Кремле раскрыли подробности визита Путина в Китай - РИА Новости Крым, 29.08.2025

В Кремле раскрыли подробности визита Путина в Китай

Президент России Владимир Путин с 31 августа по 3 сентября будет находиться с визитом в столице Китая, в ходе встречи российского лидера с председателем КНР Си... РИА Новости Крым, 29.08.2025

2025-08-29T18:02

2025-08-29T18:02

2025-08-29T18:03

юрий ушаков

кремль

россия

китай

визит путина в китай

политика

си цзиньпин (председатель кнр)

владимир путин (политик)

внешняя политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/1e/1146828917_0:131:3178:1919_1920x0_80_0_0_e9dcba67be1580ed10b5737736bbc4e0.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин с 31 августа по 3 сентября будет находиться с визитом в столице Китая, в ходе встречи российского лидера с председателем КНР Си Цзиньпином будут обсуждаться ситуация вокруг Украины и ближневосточная проблематика. Об этом журналистам сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.В переговорах Путина и Си Цзиньпина в расширенном составе примут участие российские вице-премьеры, министры, сотрудники администрации президента РФ, а также главы ряда федеральных служб, главы госкорпораций и несколько представителей крупного бизнеса, добавил он. Также президент РФ подробно проинформирует председателя КНР о своих переговорах с президентом США Дональдом Трампом, прошедших на Аляске, а также о других контактах с американцами.По итогам российско-китайских переговоров планируется подписать пакет из почти 20 документов.По словам Ушакова, Путин будет главным гостем парада победы на площади Тяньаньмэнь в Пекине, посвященного 80-летию победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.Перед тем, как отправиться в Пекин, президент РФ примет участие в саммите ШОС в Тяньцзине 1 сентября. Сразу же после заседания "ШОС плюс" Путин встретится с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.После этого планируется беседа с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. "Конечно, будут обсуждаться различные вопросы двустороннего сотрудничества, а также и международные вопросы. Наверняка будет обсуждаться и Украина", - рассказал Ушаков.Также президент РФ проведет в Пекине ряд двусторонних встреч, в том числе с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом, президентом Сербии Александром Вучичем, лидерамиКонго и Вьетнама Дени Сассу-Нгессо и Лыонг Кыонгом, уточнил помощник российского лидера.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

россия

китай

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юрий ушаков, кремль, россия, китай, визит путина в китай, политика, си цзиньпин (председатель кнр), владимир путин (политик), внешняя политика