В Кремле раскрыли подробности визита Путина в Китай - РИА Новости Крым, 29.08.2025
В Кремле раскрыли подробности визита Путина в Китай
В Кремле раскрыли подробности визита Путина в Китай - РИА Новости Крым, 29.08.2025
В Кремле раскрыли подробности визита Путина в Китай
Президент России Владимир Путин с 31 августа по 3 сентября будет находиться с визитом в столице Китая, в ходе встречи российского лидера с председателем КНР Си... РИА Новости Крым, 29.08.2025
2025-08-29T18:02
2025-08-29T18:03
юрий ушаков
кремль
россия
китай
визит путина в китай
политика
си цзиньпин (председатель кнр)
владимир путин (политик)
внешняя политика
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин с 31 августа по 3 сентября будет находиться с визитом в столице Китая, в ходе встречи российского лидера с председателем КНР Си Цзиньпином будут обсуждаться ситуация вокруг Украины и ближневосточная проблематика. Об этом журналистам сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.В переговорах Путина и Си Цзиньпина в расширенном составе примут участие российские вице-премьеры, министры, сотрудники администрации президента РФ, а также главы ряда федеральных служб, главы госкорпораций и несколько представителей крупного бизнеса, добавил он. Также президент РФ подробно проинформирует председателя КНР о своих переговорах с президентом США Дональдом Трампом, прошедших на Аляске, а также о других контактах с американцами.По итогам российско-китайских переговоров планируется подписать пакет из почти 20 документов.По словам Ушакова, Путин будет главным гостем парада победы на площади Тяньаньмэнь в Пекине, посвященного 80-летию победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.Перед тем, как отправиться в Пекин, президент РФ примет участие в саммите ШОС в Тяньцзине 1 сентября. Сразу же после заседания "ШОС плюс" Путин встретится с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.После этого планируется беседа с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. "Конечно, будут обсуждаться различные вопросы двустороннего сотрудничества, а также и международные вопросы. Наверняка будет обсуждаться и Украина", - рассказал Ушаков.Также президент РФ проведет в Пекине ряд двусторонних встреч, в том числе с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом, президентом Сербии Александром Вучичем, лидерамиКонго и Вьетнама Дени Сассу-Нгессо и Лыонг Кыонгом, уточнил помощник российского лидера.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
В Кремле раскрыли подробности визита Путина в Китай

Путин и Си Цзиньпин на переговорах в Пекине обсудят ситуацию вокруг Украины – Ушаков

18:02 29.08.2025 (обновлено: 18:03 29.08.2025)
 
