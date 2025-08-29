https://crimea.ria.ru/20250829/umer-kompozitor-rodion-schedrin-1149064620.html
Умер композитор Родион Щедрин
Умер композитор Родион Щедрин - РИА Новости Крым, 29.08.2025
Умер композитор Родион Щедрин
Умер композитор Родион Щедрин, ему было 92 года. Об этом в пятницу сообщили в Большом театре. РИА Новости Крым, 29.08.2025
2025-08-29T08:39
2025-08-29T08:39
2025-08-29T08:49
утраты
культура
искусство
музыка
россия
родион щедрин
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1d/1149064700_0:0:3040:1710_1920x0_80_0_0_742a59835e6bc8f9ae154ff2d95ff273.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг - РИА Новости Крым. Умер композитор Родион Щедрин, ему было 92 года. Об этом в пятницу сообщили в Большом театре.Родион Щедрин – русский советский композитор, пианист, музыкальный педагог, общественный деятель, народный артист СССР, лауреат Ленинской премии, Государственной премии СССР и двух Государственных премий РФ. Полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством".Автор семи опер, в том числе "Мертвые души", "Лолита", "Боярыня Морозова", "Левша", пяти балетов – "Конек-Горбунок", "Анна Каренина", "Чайка", "Дама с собачкой", "Кармен-Сюита". Коме того, написал три симфонии, четырнадцать концертов, многочисленные произведения камерной, инструментальной, вокальной, хоровой и программной музыки, музыки к кино и театральным постановкам.В честь Родиона Щедрина астроном Крымской астрофизической обсерватории Людмила Карачкина назвала открытый ею 20 октября 1982 года астероид 4625 Shchedrin. Астероид 4626 назван ею в честь балерины Майи Плисецкой – супруги Щедрина.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1d/1149064700_147:0:2878:2048_1920x0_80_0_0_a29b53dd21efa962dfca27c38ca64ae4.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
утраты, культура, искусство , музыка, россия, родион щедрин, новости
Умер композитор Родион Щедрин
Композитор Родион Щедрин умер на 93-м году жизни
08:39 29.08.2025 (обновлено: 08:49 29.08.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг - РИА Новости Крым. Умер композитор Родион Щедрин, ему было 92 года. Об этом в пятницу сообщили в Большом театре.
"Ушел из жизни величайший гений современности, мировой классик Родион Константинович Щедрин, - говорится в сообщении. - Родион Щедрин — это уникальное явление и эпоха в жизни мировой музыкальной культуры. Его оперы, балеты и симфонические сочинения многие десятилетия с огромным успехом исполняются на всех крупнейших сценах мира".
Родион Щедрин – русский советский композитор, пианист, музыкальный педагог, общественный деятель, народный артист СССР, лауреат Ленинской премии, Государственной премии СССР и двух Государственных премий РФ. Полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством".
Автор семи опер, в том числе "Мертвые души", "Лолита", "Боярыня Морозова", "Левша", пяти балетов – "Конек-Горбунок", "Анна Каренина", "Чайка", "Дама с собачкой", "Кармен-Сюита". Коме того, написал три симфонии, четырнадцать концертов, многочисленные произведения камерной, инструментальной, вокальной, хоровой и программной музыки, музыки к кино и театральным постановкам.
В честь Родиона Щедрина астроном Крымской астрофизической обсерватории Людмила Карачкина назвала открытый ею 20 октября 1982 года астероид 4625 Shchedrin. Астероид 4626 назван ею в честь балерины Майи Плисецкой – супруги Щедрина.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.