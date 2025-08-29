Рейтинг@Mail.ru
Умер композитор Родион Щедрин - РИА Новости Крым, 29.08.2025
Умер композитор Родион Щедрин
Умер композитор Родион Щедрин - РИА Новости Крым, 29.08.2025
Умер композитор Родион Щедрин
Умер композитор Родион Щедрин, ему было 92 года. Об этом в пятницу сообщили в Большом театре. РИА Новости Крым, 29.08.2025
2025-08-29T08:39
2025-08-29T08:49
утраты
культура
искусство
музыка
россия
родион щедрин
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг - РИА Новости Крым. Умер композитор Родион Щедрин, ему было 92 года. Об этом в пятницу сообщили в Большом театре.Родион Щедрин – русский советский композитор, пианист, музыкальный педагог, общественный деятель, народный артист СССР, лауреат Ленинской премии, Государственной премии СССР и двух Государственных премий РФ. Полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством".Автор семи опер, в том числе "Мертвые души", "Лолита", "Боярыня Морозова", "Левша", пяти балетов – "Конек-Горбунок", "Анна Каренина", "Чайка", "Дама с собачкой", "Кармен-Сюита". Коме того, написал три симфонии, четырнадцать концертов, многочисленные произведения камерной, инструментальной, вокальной, хоровой и программной музыки, музыки к кино и театральным постановкам.В честь Родиона Щедрина астроном Крымской астрофизической обсерватории Людмила Карачкина назвала открытый ею 20 октября 1982 года астероид 4625 Shchedrin. Астероид 4626 назван ею в честь балерины Майи Плисецкой – супруги Щедрина.
утраты, культура, искусство , музыка, россия, родион щедрин, новости
Умер композитор Родион Щедрин

Композитор Родион Щедрин умер на 93-м году жизни

08:39 29.08.2025 (обновлено: 08:49 29.08.2025)
 
© РИА Новости . Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкКомпозитор Родион Щедрин
Композитор Родион Щедрин - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
© РИА Новости . Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг - РИА Новости Крым. Умер композитор Родион Щедрин, ему было 92 года. Об этом в пятницу сообщили в Большом театре.

"Ушел из жизни величайший гений современности, мировой классик Родион Константинович Щедрин, - говорится в сообщении. - Родион Щедрин — это уникальное явление и эпоха в жизни мировой музыкальной культуры. Его оперы, балеты и симфонические сочинения многие десятилетия с огромным успехом исполняются на всех крупнейших сценах мира".

Родион Щедрин – русский советский композитор, пианист, музыкальный педагог, общественный деятель, народный артист СССР, лауреат Ленинской премии, Государственной премии СССР и двух Государственных премий РФ. Полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством".
Автор семи опер, в том числе "Мертвые души", "Лолита", "Боярыня Морозова", "Левша", пяти балетов – "Конек-Горбунок", "Анна Каренина", "Чайка", "Дама с собачкой", "Кармен-Сюита". Коме того, написал три симфонии, четырнадцать концертов, многочисленные произведения камерной, инструментальной, вокальной, хоровой и программной музыки, музыки к кино и театральным постановкам.
В честь Родиона Щедрина астроном Крымской астрофизической обсерватории Людмила Карачкина назвала открытый ею 20 октября 1982 года астероид 4625 Shchedrin. Астероид 4626 назван ею в честь балерины Майи Плисецкой – супруги Щедрина.
