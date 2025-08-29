https://crimea.ria.ru/20250829/umer-kompozitor-rodion-schedrin-1149064620.html

Умер композитор Родион Щедрин

Умер композитор Родион Щедрин - РИА Новости Крым, 29.08.2025

Умер композитор Родион Щедрин

Умер композитор Родион Щедрин, ему было 92 года. Об этом в пятницу сообщили в Большом театре. РИА Новости Крым, 29.08.2025

2025-08-29T08:39

2025-08-29T08:39

2025-08-29T08:49

утраты

культура

искусство

музыка

россия

родион щедрин

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1d/1149064700_0:0:3040:1710_1920x0_80_0_0_742a59835e6bc8f9ae154ff2d95ff273.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг - РИА Новости Крым. Умер композитор Родион Щедрин, ему было 92 года. Об этом в пятницу сообщили в Большом театре.Родион Щедрин – русский советский композитор, пианист, музыкальный педагог, общественный деятель, народный артист СССР, лауреат Ленинской премии, Государственной премии СССР и двух Государственных премий РФ. Полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством".Автор семи опер, в том числе "Мертвые души", "Лолита", "Боярыня Морозова", "Левша", пяти балетов – "Конек-Горбунок", "Анна Каренина", "Чайка", "Дама с собачкой", "Кармен-Сюита". Коме того, написал три симфонии, четырнадцать концертов, многочисленные произведения камерной, инструментальной, вокальной, хоровой и программной музыки, музыки к кино и театральным постановкам.В честь Родиона Щедрина астроном Крымской астрофизической обсерватории Людмила Карачкина назвала открытый ею 20 октября 1982 года астероид 4625 Shchedrin. Астероид 4626 назван ею в честь балерины Майи Плисецкой – супруги Щедрина.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

утраты, культура, искусство , музыка, россия, родион щедрин, новости