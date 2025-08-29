Трамп намерен отменить одобренный конгрессом пакет иностранной помощи

https://crimea.ria.ru/20250829/tramp-nameren-otmenit-odobrennyy-kongressom-paket-inostrannoy-pomoschi-1149069683.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг - РИА Новости Крым. Администрация президента США Дональда Трампа намерена отменить уже одобренный конгрессом пакет иностранной помощи на пять млрд долларов. Об этом пишет газета New York Post.Указанные пять миллиардов включают в себя расходы на помощь по линии Агентства США по международному развитию (USAID), а также траты на миротворческие мероприятия и взносы в международные организации.Как пишет издание, для этого Белый дом планирует применить законодательную уловку. Она заключается в том, что максимально близко к завершению финансового года президент подает в конгресс запрос об отмене расходов. В результате срок использования этих средств истекает до того, как конгресс отреагирует на обращение.Ранее в пресс-службе Белого дома сообщили, что президент США Дональд Трамп своим указом приостановил на 90 дней финансирование всех программ помощи другим странам. За это время должна быть проведена оценка соответствия этих программ курсу внешней политики Соединенных Штатов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Госдеп США одобрил сделку по продаже Украине дальнобойных ракет ERAMНе тратим на Украину и сокращаем ядерку: Трамп выступил с рядом заявленийСША одобрили продажу для Украины тысяч ракет увеличенного радиуса атаки

