Трамп намерен отменить одобренный конгрессом пакет иностранной помощи - РИА Новости Крым, 29.08.2025
Трамп намерен отменить одобренный конгрессом пакет иностранной помощи
Трамп намерен отменить одобренный конгрессом пакет иностранной помощи - РИА Новости Крым, 29.08.2025
Трамп намерен отменить одобренный конгрессом пакет иностранной помощи
Администрация президента США Дональда Трампа намерена отменить уже одобренный конгрессом пакет иностранной помощи на пять млрд долларов. Об этом пишет газета... РИА Новости Крым, 29.08.2025
2025-08-29T12:49
2025-08-29T13:11
сша
дональд трамп
новости
в мире
финансы
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг - РИА Новости Крым. Администрация президента США Дональда Трампа намерена отменить уже одобренный конгрессом пакет иностранной помощи на пять млрд долларов. Об этом пишет газета New York Post.Указанные пять миллиардов включают в себя расходы на помощь по линии Агентства США по международному развитию (USAID), а также траты на миротворческие мероприятия и взносы в международные организации.Как пишет издание, для этого Белый дом планирует применить законодательную уловку. Она заключается в том, что максимально близко к завершению финансового года президент подает в конгресс запрос об отмене расходов. В результате срок использования этих средств истекает до того, как конгресс отреагирует на обращение.Ранее в пресс-службе Белого дома сообщили, что президент США Дональд Трамп своим указом приостановил на 90 дней финансирование всех программ помощи другим странам. За это время должна быть проведена оценка соответствия этих программ курсу внешней политики Соединенных Штатов.
сша
сша, дональд трамп, новости, в мире, финансы
Трамп намерен отменить одобренный конгрессом пакет иностранной помощи

Трамп намерен отменить пакет иностранной помощи на 5 миллиардов долларов - СМИ

12:49 29.08.2025 (обновлено: 13:11 29.08.2025)
 
© AP Photo Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
© AP Photo Alex Brandon
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг - РИА Новости Крым. Администрация президента США Дональда Трампа намерена отменить уже одобренный конгрессом пакет иностранной помощи на пять млрд долларов. Об этом пишет газета New York Post.
"Президент Трамп собирается отменить почти пять миллиардов долларов, утвержденных конгрессом на иностранную помощь и миротворческие операции", — говорится в публикации.
Указанные пять миллиардов включают в себя расходы на помощь по линии Агентства США по международному развитию (USAID), а также траты на миротворческие мероприятия и взносы в международные организации.
Как пишет издание, для этого Белый дом планирует применить законодательную уловку. Она заключается в том, что максимально близко к завершению финансового года президент подает в конгресс запрос об отмене расходов. В результате срок использования этих средств истекает до того, как конгресс отреагирует на обращение.
Ранее в пресс-службе Белого дома сообщили, что президент США Дональд Трамп своим указом приостановил на 90 дней финансирование всех программ помощи другим странам. За это время должна быть проведена оценка соответствия этих программ курсу внешней политики Соединенных Штатов.
СШАДональд ТрампНовостиВ миреФинансы
 
