https://crimea.ria.ru/20250829/strashnye-poteri-kieva---armiya-rossii-unichtozhila-bolee-8800-boevikov-vsu-1149070165.html

Страшные потери Киева - Армия России уничтожила более 8800 боевиков ВСУ

Страшные потери Киева - Армия России уничтожила более 8800 боевиков ВСУ - РИА Новости Крым, 29.08.2025

Страшные потери Киева - Армия России уничтожила более 8800 боевиков ВСУ

Российские военные за неделю уничтожили более 8800 украинских боевиков, а также танки, склады боеприпасов и артиллерии противника на всех фронтах спецоперации... РИА Новости Крым, 29.08.2025

2025-08-29T13:41

2025-08-29T13:41

2025-08-29T13:41

новости сво

министерство обороны рф

вооруженные силы россии

потери всу

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/12/1148805756_0:3:2442:1377_1920x0_80_0_0_0fce3072690d575d15b89216ecf743ed.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Российские военные за неделю уничтожили более 8800 украинских боевиков, а также танки, склады боеприпасов и артиллерии противника на всех фронтах спецоперации. Об этом сообщается в пятничной сводке Минобороны России.Подразделения группировки войск "Север" за неделю разбили свыше 1190 украинских боевиков, 22 боевые бронированные машины и 64 автомобиля, 27 орудий полевой артиллерии, 46 складов боеприпасов, горючего и материальных средств.Подразделения группы "Запад" уничтожили более 1580 военных ВСУ, три танка, 35 боевых бронированных машин, 114 автомобилей, 13 орудий полевой артиллерии, 37 станций радиоэлектронной борьбы, 28 складов боеприпасов.Подразделения "Южной" группировки продвинулись в глубину обороны противника, разбили 1345 украинских боевиков, два танка, 14 боевых бронированных машин, 26 автомобилей, шесть орудий полевой артиллерии, две станции радиоэлектронной борьбы, 22 склада боеприпасов и материальных средств.Военнослужащие группировки "Центр" продолжали наступление в Донбассе, ликвидировали до 2735 вражеских солдат, немецкий танк Leopard, 34 боевые бронемашины, 59 автомобилей и 13 орудий полевой артиллерии.Потери противника в зоне работы группы "Восток" превысили 1570 военных, также разбиты 21 боевая бронемашина, 62 автомобиля, 15 орудий полевой артиллерии, пять складов боеприпасов и материальных средств.Подразделения группировки "Днепр" ликвидировали более 430 неонацистов, три боевые бронированные машины иностранного производства, 75 автомобилей и 10 орудий полевой артиллерии, 42 станции радиоэлектронной борьбы, 23 склада боеприпасов, горючего и материальных средств.Средства ПВО сбили самолет Су-27 воздушных сил Украины, 18 управляемых авиационных бомб, девять американских реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, управляемую ракету большой дальности "Нептун" и 1377 беспилотников самолетного типа.Всего с начала спецоперации уничтожены 666 самолетов, 283 вертолета, 80 367 беспилотных летательных аппаратов, 625 зенитных ракетных комплексов, 24 856 танков и других боевых бронированных машин, 1 588 боевых машин реактивных систем залпового огня, 29 041 орудие полевой артиллерии и минометов, 40 622 единицы специальной военной автомобильной техники.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС России потопили украинский разведывательный корабль "Симферополь"Семь групповых ударов нанесены по военным объектам УкраиныАрмия России освободила Среднее и Клебан-Бык в ДНР

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, потери всу , новости, инфографика