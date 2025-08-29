Рейтинг@Mail.ru
Страшные потери Киева - Армия России уничтожила более 8800 боевиков ВСУ - РИА Новости Крым, 29.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250829/strashnye-poteri-kieva---armiya-rossii-unichtozhila-bolee-8800-boevikov-vsu-1149070165.html
Страшные потери Киева - Армия России уничтожила более 8800 боевиков ВСУ
Страшные потери Киева - Армия России уничтожила более 8800 боевиков ВСУ - РИА Новости Крым, 29.08.2025
Страшные потери Киева - Армия России уничтожила более 8800 боевиков ВСУ
Российские военные за неделю уничтожили более 8800 украинских боевиков, а также танки, склады боеприпасов и артиллерии противника на всех фронтах спецоперации... РИА Новости Крым, 29.08.2025
2025-08-29T13:41
2025-08-29T13:41
новости сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
потери всу
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/12/1148805756_0:3:2442:1377_1920x0_80_0_0_0fce3072690d575d15b89216ecf743ed.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Российские военные за неделю уничтожили более 8800 украинских боевиков, а также танки, склады боеприпасов и артиллерии противника на всех фронтах спецоперации. Об этом сообщается в пятничной сводке Минобороны России.Подразделения группировки войск "Север" за неделю разбили свыше 1190 украинских боевиков, 22 боевые бронированные машины и 64 автомобиля, 27 орудий полевой артиллерии, 46 складов боеприпасов, горючего и материальных средств.Подразделения группы "Запад" уничтожили более 1580 военных ВСУ, три танка, 35 боевых бронированных машин, 114 автомобилей, 13 орудий полевой артиллерии, 37 станций радиоэлектронной борьбы, 28 складов боеприпасов.Подразделения "Южной" группировки продвинулись в глубину обороны противника, разбили 1345 украинских боевиков, два танка, 14 боевых бронированных машин, 26 автомобилей, шесть орудий полевой артиллерии, две станции радиоэлектронной борьбы, 22 склада боеприпасов и материальных средств.Военнослужащие группировки "Центр" продолжали наступление в Донбассе, ликвидировали до 2735 вражеских солдат, немецкий танк Leopard, 34 боевые бронемашины, 59 автомобилей и 13 орудий полевой артиллерии.Потери противника в зоне работы группы "Восток" превысили 1570 военных, также разбиты 21 боевая бронемашина, 62 автомобиля, 15 орудий полевой артиллерии, пять складов боеприпасов и материальных средств.Подразделения группировки "Днепр" ликвидировали более 430 неонацистов, три боевые бронированные машины иностранного производства, 75 автомобилей и 10 орудий полевой артиллерии, 42 станции радиоэлектронной борьбы, 23 склада боеприпасов, горючего и материальных средств.Средства ПВО сбили самолет Су-27 воздушных сил Украины, 18 управляемых авиационных бомб, девять американских реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, управляемую ракету большой дальности "Нептун" и 1377 беспилотников самолетного типа.Всего с начала спецоперации уничтожены 666 самолетов, 283 вертолета, 80 367 беспилотных летательных аппаратов, 625 зенитных ракетных комплексов, 24 856 танков и других боевых бронированных машин, 1 588 боевых машин реактивных систем залпового огня, 29 041 орудие полевой артиллерии и минометов, 40 622 единицы специальной военной автомобильной техники.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС России потопили украинский разведывательный корабль "Симферополь"Семь групповых ударов нанесены по военным объектам УкраиныАрмия России освободила Среднее и Клебан-Бык в ДНР
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/12/1148805756_141:0:2302:1621_1920x0_80_0_0_19b1ee2966142cd1b1818077eb011b3f.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, потери всу , новости, инфографика
Страшные потери Киева - Армия России уничтожила более 8800 боевиков ВСУ

Российские военные за неделю уничтожили более 8800 украинских боевиков

13:41 29.08.2025
 
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Российские военные за неделю уничтожили более 8800 украинских боевиков, а также танки, склады боеприпасов и артиллерии противника на всех фронтах спецоперации. Об этом сообщается в пятничной сводке Минобороны России.
Подразделения группировки войск "Север" за неделю разбили свыше 1190 украинских боевиков, 22 боевые бронированные машины и 64 автомобиля, 27 орудий полевой артиллерии, 46 складов боеприпасов, горючего и материальных средств.
Подразделения группы "Запад" уничтожили более 1580 военных ВСУ, три танка, 35 боевых бронированных машин, 114 автомобилей, 13 орудий полевой артиллерии, 37 станций радиоэлектронной борьбы, 28 складов боеприпасов.
Подразделения "Южной" группировки продвинулись в глубину обороны противника, разбили 1345 украинских боевиков, два танка, 14 боевых бронированных машин, 26 автомобилей, шесть орудий полевой артиллерии, две станции радиоэлектронной борьбы, 22 склада боеприпасов и материальных средств.
Сводка Минобороны РФ на 29.08.25Сводка Минобороны РФ на 29.08.25
Военнослужащие группировки "Центр" продолжали наступление в Донбассе, ликвидировали до 2735 вражеских солдат, немецкий танк Leopard, 34 боевые бронемашины, 59 автомобилей и 13 орудий полевой артиллерии.
Потери противника в зоне работы группы "Восток" превысили 1570 военных, также разбиты 21 боевая бронемашина, 62 автомобиля, 15 орудий полевой артиллерии, пять складов боеприпасов и материальных средств.
Подразделения группировки "Днепр" ликвидировали более 430 неонацистов, три боевые бронированные машины иностранного производства, 75 автомобилей и 10 орудий полевой артиллерии, 42 станции радиоэлектронной борьбы, 23 склада боеприпасов, горючего и материальных средств.
Средства ПВО сбили самолет Су-27 воздушных сил Украины, 18 управляемых авиационных бомб, девять американских реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, управляемую ракету большой дальности "Нептун" и 1377 беспилотников самолетного типа.
Всего с начала спецоперации уничтожены 666 самолетов, 283 вертолета, 80 367 беспилотных летательных аппаратов, 625 зенитных ракетных комплексов, 24 856 танков и других боевых бронированных машин, 1 588 боевых машин реактивных систем залпового огня, 29 041 орудие полевой артиллерии и минометов, 40 622 единицы специальной военной автомобильной техники.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
ВС России потопили украинский разведывательный корабль "Симферополь"
Семь групповых ударов нанесены по военным объектам Украины
Армия России освободила Среднее и Клебан-Бык в ДНР
 
Новости СВОМинистерство обороны РФВооруженные силы РоссииПотери ВСУНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:15Крымский мост сейчас: ожидание проезда со стороны Керчи около 4 часов
16:12В Севастополе открывают детсадовскую группу для малышей с двух месяцев
15:57Масштабное отключение света в Судаке прозошло из-за аварии на сетях
15:31В Крыму чиновницу будут судить за халатность при покупке квартир сиротам
15:20В ВМС Украины признали гибель военных на корабле "Симферополь"
15:13В ВТБ описали "рецепт" стабильного валютного курса в августе
15:04В Севастополе микроавтобус сбил мужчину во дворе многоэтажки и уехал
14:51Путин на заседании Совбеза оценил важность работы на пространстве СНГ
14:21Более 400 человек тушат пожар под Геленджиком на площади 40 га
14:07В МИД России рассказали о гарантиях безопасности для Киева
13:51Больше 266 тысяч детей отдохнули летом в Краснодарском крае
13:42К морю без пробок: в Крыму открыт юго-восточный обход Симферополя
13:41Страшные потери Киева - Армия России уничтожила более 8800 боевиков ВСУ
13:32"Зашкаливающий цинизм": МИД прокомментировал подготовку теракта в Крыму
13:25В Крыму наркокурьер попался с килограммом "соли" в машине
13:10За вырубку деревьев в заказнике "Ласпи" в Крыму взыщут 140 тысяч рублей
12:49Трамп намерен отменить одобренный конгрессом пакет иностранной помощи
12:41На южном берегу Крыма накрыли ячейку "Свидетелей Иеговы"* - видео
12:31Семь групповых ударов нанесены по военным объектам Украины
12:19В Симферопольском районе тушат пожар на 150 гектарах
Лента новостейМолния