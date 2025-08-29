https://crimea.ria.ru/20250829/stali-izvestny-poteri-vsu-s-nachala-2025-goda-1149078270.html

Стали известны потери ВСУ с начала 2025 года

Потери вооруженных сил Украины (ВСУ) с начала текущего года составляют более 340 тысяч военнослужащих и 65 тысяч единиц техники. Об этом сообщил министр обороны РИА Новости Крым, 29.08.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Потери вооруженных сил Украины (ВСУ) с начала текущего года составляют более 340 тысяч военнослужащих и 65 тысяч единиц техники. Об этом сообщил министр обороны РФ Андрей Белоусов на расширенном заседании коллегии ведомства.Белоусов также отметил, что в этом году значительно возрос объем поставок в Вооруженные силы РФ тактических беспилотников, что положительно отразилось на ходе ведения боевых действий.Ключевым вопросом для обеспечения ведения наступательных действий остается комплектование войск, добавил глава Минобороны. По словам Белоусова, работа на данном направлении идет успешно.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Страшные потери Киева - Армия России уничтожила более 8800 боевиков ВСУНовости СВО: бойцы ВС России жгут танки Leopard и уничтожают боевиков ВСУНовости СВО: киевский режим за сутки потерял еще 1200 боевиков и технику

