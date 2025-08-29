Рейтинг@Mail.ru
Стали известны потери ВСУ с начала 2025 года - РИА Новости Крым, 29.08.2025
Стали известны потери ВСУ с начала 2025 года
Стали известны потери ВСУ с начала 2025 года - РИА Новости Крым, 29.08.2025
Стали известны потери ВСУ с начала 2025 года
Потери вооруженных сил Украины (ВСУ) с начала текущего года составляют более 340 тысяч военнослужащих и 65 тысяч единиц техники. Об этом сообщил министр обороны РИА Новости Крым, 29.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Потери вооруженных сил Украины (ВСУ) с начала текущего года составляют более 340 тысяч военнослужащих и 65 тысяч единиц техники. Об этом сообщил министр обороны РФ Андрей Белоусов на расширенном заседании коллегии ведомства.Белоусов также отметил, что в этом году значительно возрос объем поставок в Вооруженные силы РФ тактических беспилотников, что положительно отразилось на ходе ведения боевых действий.Ключевым вопросом для обеспечения ведения наступательных действий остается комплектование войск, добавил глава Минобороны. По словам Белоусова, работа на данном направлении идет успешно.
Стали известны потери ВСУ с начала 2025 года

ВСУ с начала 2025 года потеряли более 340 тысяч военных – Белоусов

19:02 29.08.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Потери вооруженных сил Украины (ВСУ) с начала текущего года составляют более 340 тысяч военнослужащих и 65 тысяч единиц техники. Об этом сообщил министр обороны РФ Андрей Белоусов на расширенном заседании коллегии ведомства.
"Значительно снижен боевой потенциал украинских вооруженных сил. Только в текущем году ВСУ потеряли более 340 тысяч военнослужащих и свыше 65 тысяч единиц различных вооружений", - сказал он.
Белоусов также отметил, что в этом году значительно возрос объем поставок в Вооруженные силы РФ тактических беспилотников, что положительно отразилось на ходе ведения боевых действий.

"Необходимо завершить работу по созданию эффективной системы обеспечения войск БПЛА, включая логистику и ремонт. Также требуется нарастить темпы подготовки расчетов операторов БПЛА и ускорить проведение необходимых оргштатных мероприятий", - подчеркнул министр.

Ключевым вопросом для обеспечения ведения наступательных действий остается комплектование войск, добавил глава Минобороны. По словам Белоусова, работа на данном направлении идет успешно.
"В этом году мы увеличили план набора на военную службу по контракту. Показатели плана комплектования в целом выполняются", - сказал он.
