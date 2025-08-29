Смертельный отдых: в Крыму на воде погибли 17 человек
В Крыму с начала года на водных объектах погибли 17 человек - МЧС
© ГУ МЧС России по Республике КрымВолны в море
© ГУ МЧС России по Республике Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг - РИА Новости Крым. В Крыму с начала года на водных объектах погибли 17 человек, среди них один ребенок. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по республике.
"С начала 2025 года на водных объектах Республики Крым произошло 27 происшествий, погибли, к сожалению, 17 человек, из них один ребенок. Спасены 22 человека", - говорится в сообщении.
Кроме того, зафиксировано две аварии с участием маломерных судов.
За последние сутки сотрудникам ведомства трижды пришлось спасать туристов в море. Всего за летний сезон произошло более 200 происшествий с сапбордистами.
"В связи с объявленным экстренным предупреждением ГУ МЧС России по Республике Крым напоминает о правилах безопасного пребывания на водных объектах. Рекомендуем отказаться от эксплуатации маломерных судов, средств активного отдыха, в частности сап-досок, ограничить пребывание в воде", - призывают в ведомстве.
Штормовое предупреждение объявлено в Крыму на ближайшие два дня из-за сильного ветра. В связи с этим спасатели предупреждают о высокой вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций и призывают крымчан и гостей полуострова к острожности.
