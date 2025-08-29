https://crimea.ria.ru/20250829/smertelnyy-otdykh-v-krymu-na-vode-pogibli-17-chelovek-1149068101.html

Смертельный отдых: в Крыму на воде погибли 17 человек

Смертельный отдых: в Крыму на воде погибли 17 человек

В Крыму с начала года на водных объектах погибли 17 человек, среди них один ребенок. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по республике. РИА Новости Крым, 29.08.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг - РИА Новости Крым. В Крыму с начала года на водных объектах погибли 17 человек, среди них один ребенок. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по республике.Кроме того, зафиксировано две аварии с участием маломерных судов.За последние сутки сотрудникам ведомства трижды пришлось спасать туристов в море. Всего за летний сезон произошло более 200 происшествий с сапбордистами."В связи с объявленным экстренным предупреждением ГУ МЧС России по Республике Крым напоминает о правилах безопасного пребывания на водных объектах. Рекомендуем отказаться от эксплуатации маломерных судов, средств активного отдыха, в частности сап-досок, ограничить пребывание в воде", - призывают в ведомстве.Штормовое предупреждение объявлено в Крыму на ближайшие два дня из-за сильного ветра. В связи с этим спасатели предупреждают о высокой вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций и призывают крымчан и гостей полуострова к острожности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

