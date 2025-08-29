Рейтинг@Mail.ru
Смертельный отдых: в Крыму на воде погибли 17 человек - РИА Новости Крым, 29.08.2025
Смертельный отдых: в Крыму на воде погибли 17 человек
Смертельный отдых: в Крыму на воде погибли 17 человек - РИА Новости Крым, 29.08.2025
Смертельный отдых: в Крыму на воде погибли 17 человек
В Крыму с начала года на водных объектах погибли 17 человек, среди них один ребенок. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по республике. РИА Новости Крым, 29.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг - РИА Новости Крым. В Крыму с начала года на водных объектах погибли 17 человек, среди них один ребенок. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по республике.Кроме того, зафиксировано две аварии с участием маломерных судов.За последние сутки сотрудникам ведомства трижды пришлось спасать туристов в море. Всего за летний сезон произошло более 200 происшествий с сапбордистами."В связи с объявленным экстренным предупреждением ГУ МЧС России по Республике Крым напоминает о правилах безопасного пребывания на водных объектах. Рекомендуем отказаться от эксплуатации маломерных судов, средств активного отдыха, в частности сап-досок, ограничить пребывание в воде", - призывают в ведомстве.Штормовое предупреждение объявлено в Крыму на ближайшие два дня из-за сильного ветра. В связи с этим спасатели предупреждают о высокой вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций и призывают крымчан и гостей полуострова к острожности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
гу мчс рф по республике крым, происшествия, новости крыма, крым, общество, безопасность
Смертельный отдых: в Крыму на воде погибли 17 человек

В Крыму с начала года на водных объектах погибли 17 человек - МЧС

12:06 29.08.2025
 
© ГУ МЧС России по Республике КрымВолны в море
Волны в море
© ГУ МЧС России по Республике Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг - РИА Новости Крым. В Крыму с начала года на водных объектах погибли 17 человек, среди них один ребенок. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по республике.
"С начала 2025 года на водных объектах Республики Крым произошло 27 происшествий, погибли, к сожалению, 17 человек, из них один ребенок. Спасены 22 человека", - говорится в сообщении.
Кроме того, зафиксировано две аварии с участием маломерных судов.
За последние сутки сотрудникам ведомства трижды пришлось спасать туристов в море. Всего за летний сезон произошло более 200 происшествий с сапбордистами.
"В связи с объявленным экстренным предупреждением ГУ МЧС России по Республике Крым напоминает о правилах безопасного пребывания на водных объектах. Рекомендуем отказаться от эксплуатации маломерных судов, средств активного отдыха, в частности сап-досок, ограничить пребывание в воде", - призывают в ведомстве.
Штормовое предупреждение объявлено в Крыму на ближайшие два дня из-за сильного ветра. В связи с этим спасатели предупреждают о высокой вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций и призывают крымчан и гостей полуострова к острожности.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
ГУ МЧС РФ по Республике КрымПроисшествияНовости КрымаКрымОбществоБезопасность
 
