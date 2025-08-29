https://crimea.ria.ru/20250829/shtorm-nadvigaetsya-na-krym-lyudey-prosyat-ne-vykhodit-v-more-i-gory-1149065192.html

Шторм надвигается на Крым: людей просят не выходить в море и горы

Шторм надвигается на Крым: людей просят не выходить в море и горы - РИА Новости Крым, 29.08.2025

Шторм надвигается на Крым: людей просят не выходить в море и горы

Штормовое предупреждение объявлено в Крыму на ближайшие два дня из-за сильного ветра. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС России. РИА Новости Крым, 29.08.2025

2025-08-29T09:25

2025-08-29T09:25

2025-08-29T09:22

крым

новости крыма

штормовое предупреждение

погода в крыму

крымская погода

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/14/57/145769_0:662:2464:2048_1920x0_80_0_0_ce7ca1ad019ce33347d99216d87dd595.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Штормовое предупреждение объявлено в Крыму на ближайшие два дня из-за сильного ветра. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС России.В связи с этим спасатели предупреждают о высокой вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных авариями на объектах энергетики, ЖКХ, возможны нарушения транспортного сообщения, затруднение движения автомобильного транспорта на автодорогах, особенно на участках горных перевалов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, штормовое предупреждение, погода в крыму, крымская погода