Шторм надвигается на Крым: людей просят не выходить в море и горы - РИА Новости Крым, 29.08.2025
Шторм надвигается на Крым: людей просят не выходить в море и горы
Шторм надвигается на Крым: людей просят не выходить в море и горы - РИА Новости Крым, 29.08.2025
Шторм надвигается на Крым: людей просят не выходить в море и горы
Штормовое предупреждение объявлено в Крыму на ближайшие два дня из-за сильного ветра. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС России. РИА Новости Крым, 29.08.2025
2025-08-29T09:25
2025-08-29T09:22
крым
новости крыма
штормовое предупреждение
погода в крыму
крымская погода
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Штормовое предупреждение объявлено в Крыму на ближайшие два дня из-за сильного ветра. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС России.В связи с этим спасатели предупреждают о высокой вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных авариями на объектах энергетики, ЖКХ, возможны нарушения транспортного сообщения, затруднение движения автомобильного транспорта на автодорогах, особенно на участках горных перевалов.
крым, новости крыма, штормовое предупреждение, погода в крыму, крымская погода
Шторм надвигается на Крым: людей просят не выходить в море и горы

Штормовое предупреждение объявлено в Крыму на 29-30 августа из-за сильного ветра

09:25 29.08.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Штормовое предупреждение объявлено в Крыму на ближайшие два дня из-за сильного ветра. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС России.
"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем и до конца суток 29 августа, ночью 30 августа в Крыму сохранится северо-восточный ветер 15-20 м/с", - сообщили в ведомстве.
В связи с этим спасатели предупреждают о высокой вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных авариями на объектах энергетики, ЖКХ, возможны нарушения транспортного сообщения, затруднение движения автомобильного транспорта на автодорогах, особенно на участках горных перевалов.

"Существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и возможными обрывами ЛЭП. Гражданам необходимо соблюдать повышенную осторожность, не выходить в горнолесную местность и воздержаться от выхода в море и внутренние водоемы", - добавили в ведомстве.

Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте.
 
КрымНовости КрымаШтормовое предупреждениеПогода в КрымуКрымская погода
 
