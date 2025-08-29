Рейтинг@Mail.ru
Семь групповых ударов нанесены по военным объектам Украины - РИА Новости Крым, 29.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250829/sem-gruppovykh-udarov-naneseny-po-voennym-obektam-ukrainy-1149069140.html
Семь групповых ударов нанесены по военным объектам Украины
Семь групповых ударов нанесены по военным объектам Украины - РИА Новости Крым, 29.08.2025
Семь групповых ударов нанесены по военным объектам Украины
Российские военные за неделю в ходе семи групповых ударов поразили объекты военно-промышленного комплекса Украины, в том числе места хранения ракет "Сапсан",... РИА Новости Крым, 29.08.2025
2025-08-29T12:31
2025-08-29T12:31
новости
новости сво
министерство обороны рф
украина
всу (вооруженные силы украины)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/13/1148068345_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_60d106175eea2a8bc998d871c29cd0ff.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Российские военные за неделю в ходе семи групповых ударов поразили объекты военно-промышленного комплекса Украины, в том числе места хранения ракет "Сапсан", нефтебазу и военные авиабазы. Об этом сообщает в пятницу Минобороны РФ.Кроме того, поражены ракетный комплекс "Нептун", пункты управления, места сборки, хранения и запуска беспилотников дальнего действия, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, за которым стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков неоднократно заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС России нанесли удар "Кинжалами" по украинским военным авиабазамСерия взрывов прогремела в Киеве - в городе полыхают пожарыГрупповой удар армии России: Киев потерял 4 установки РСЗО и 3 танка
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/13/1148068345_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_43a8170d8724ebe3cc5e46394884686d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, новости сво, министерство обороны рф, украина, всу (вооруженные силы украины)
Семь групповых ударов нанесены по военным объектам Украины

ВС России нанесли семь групповых ударов по военным объектам Украины за неделю

12:31 29.08.2025
 
© Telegram Владимир ЗеленскийУкраинские пожарные
Украинские пожарные
© Telegram Владимир Зеленский
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Российские военные за неделю в ходе семи групповых ударов поразили объекты военно-промышленного комплекса Украины, в том числе места хранения ракет "Сапсан", нефтебазу и военные авиабазы. Об этом сообщает в пятницу Минобороны РФ.

"С 23 по 29 августа Вооруженными силами России нанесено семь групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в ходе которых поражены предприятия военно-промышленного комплекса, военные авиабазы Украины, склады хранения оперативно-тактических ракет "Сапсан", нефтебаза, снабжающая горючим ВСУ", – сообщили в российском оборонном ведомстве.

Кроме того, поражены ракетный комплекс "Нептун", пункты управления, места сборки, хранения и запуска беспилотников дальнего действия, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, за которым стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков неоднократно заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
ВС России нанесли удар "Кинжалами" по украинским военным авиабазам
Серия взрывов прогремела в Киеве - в городе полыхают пожары
Групповой удар армии России: Киев потерял 4 установки РСЗО и 3 танка
 
НовостиНовости СВОМинистерство обороны РФУкраинаВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:10За вырубку деревьев в заказнике "Ласпи" в Крыму взыщут 140 тысяч рублей
12:49Трамп намерен отменить одобренный конгрессом пакет иностранной помощи
12:41На южном берегу Крыма накрыли ячейку "Свидетелей Иеговы"* - видео
12:31Семь групповых ударов нанесены по военным объектам Украины
12:19В Симферопольском районе тушат пожар на 150 гектарах
12:17На севере Крыма ограничат движение по мосту
12:06Смертельный отдых: в Крыму на воде погибли 17 человек
11:45На Керченском полуострове будут работать саперы
11:33В Крыму на страусиной ферме нашли опасный батут
11:09Первый случай лихорадки чикунгунья выявлен в России
10:43Опасность рентгеновского излучения – на Солнце произошли сильные вcпышки
10:17Передавали данные врагу – ФСБ задержала агентов Киева в Ярославле
10:00Число пострадавших при атаке ВСУ на Орловскую область выросло до четырех
09:42На Кубани в массовом ДТП с тремя фурами один человек погиб и двое ранены
09:30Крымский мост онлайн – актуальные данные об очередях и времени ожидания
09:25Шторм надвигается на Крым: людей просят не выходить в море и горы
09:17Историк развенчала миф о войне на Дальнем Востоке в 1945 году
08:59Лесные пожары в Крыму – кто виновники и как их накажут
08:48Какие крымские города туристы выбирают в сентябре
08:39Умер композитор Родион Щедрин
Лента новостейМолния