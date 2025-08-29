https://crimea.ria.ru/20250829/sem-gruppovykh-udarov-naneseny-po-voennym-obektam-ukrainy-1149069140.html

Семь групповых ударов нанесены по военным объектам Украины

Семь групповых ударов нанесены по военным объектам Украины - РИА Новости Крым, 29.08.2025

Семь групповых ударов нанесены по военным объектам Украины

Российские военные за неделю в ходе семи групповых ударов поразили объекты военно-промышленного комплекса Украины, в том числе места хранения ракет "Сапсан",... РИА Новости Крым, 29.08.2025

2025-08-29T12:31

2025-08-29T12:31

2025-08-29T12:31

новости

новости сво

министерство обороны рф

украина

всу (вооруженные силы украины)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/13/1148068345_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_60d106175eea2a8bc998d871c29cd0ff.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Российские военные за неделю в ходе семи групповых ударов поразили объекты военно-промышленного комплекса Украины, в том числе места хранения ракет "Сапсан", нефтебазу и военные авиабазы. Об этом сообщает в пятницу Минобороны РФ.Кроме того, поражены ракетный комплекс "Нептун", пункты управления, места сборки, хранения и запуска беспилотников дальнего действия, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, за которым стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков неоднократно заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС России нанесли удар "Кинжалами" по украинским военным авиабазамСерия взрывов прогремела в Киеве - в городе полыхают пожарыГрупповой удар армии России: Киев потерял 4 установки РСЗО и 3 танка

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, новости сво, министерство обороны рф, украина, всу (вооруженные силы украины)