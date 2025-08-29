https://crimea.ria.ru/20250829/sem-gruppovykh-udarov-naneseny-po-voennym-obektam-ukrainy-1149069140.html
Семь групповых ударов нанесены по военным объектам Украины
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Российские военные за неделю в ходе семи групповых ударов поразили объекты военно-промышленного комплекса Украины, в том числе места хранения ракет "Сапсан", нефтебазу и военные авиабазы. Об этом сообщает в пятницу Минобороны РФ.Кроме того, поражены ракетный комплекс "Нептун", пункты управления, места сборки, хранения и запуска беспилотников дальнего действия, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, за которым стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков неоднократно заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Российские военные за неделю в ходе семи групповых ударов поразили объекты военно-промышленного комплекса Украины, в том числе места хранения ракет "Сапсан", нефтебазу и военные авиабазы. Об этом сообщает в пятницу Минобороны РФ.
"С 23 по 29 августа Вооруженными силами России нанесено семь групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в ходе которых поражены предприятия военно-промышленного комплекса, военные авиабазы Украины, склады хранения оперативно-тактических ракет "Сапсан", нефтебаза, снабжающая горючим ВСУ", – сообщили в российском оборонном ведомстве.
Кроме того, поражены ракетный комплекс "Нептун", пункты управления, места сборки, хранения и запуска беспилотников дальнего действия, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, за которым стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков неоднократно заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
