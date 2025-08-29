https://crimea.ria.ru/20250829/putin-na-zasedanii-sovbeza-otsenil-vazhnost-raboty-na-prostranstve-sng-1149072717.html
Путин на заседании Совбеза оценил важность работы на пространстве СНГ
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ предложил обсудить работу РФ с некоторыми странами СНГ. Совещание прошло в пятницу в режиме видеоконференции.
Президент назвал это направление одним из важнейших в российской политике.
"Мы поговорим сегодня с вами о нашей работе на одном из важнейших направлений нашей политики, а именно на пространстве СНГ", - цитирует российского лидера пресс-служба Кремля.
В частности Путин предложил поговорить о работе с некоторыми странами Содружества.
"О том, что является первоочередным на этом направлении, важным для нас и что мы должны рассматривать в качестве наших ближайших шагов и целей на этом важнейшем для нас направлении", - добавил Путин и предоставил слово министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову.
В заседании приняли участие председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, руководитель администрации президента Антон Вайно, секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу, министр обороны Андрей Белоусов, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, министр иностранных дел Сергей Лавров, директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.
Предыдущее оперативное совещание с постоянными членами Совбеза состоялось 8 августа. Тогда обсуждались вопросы региональной безопасности.
10 октября в Душанбе состоится саммит глав государств-членов СНГ. Предварять саммит будет Совет министров иностранных дел Содружества.
