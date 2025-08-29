Рейтинг@Mail.ru
Путин на заседании Совбеза оценил важность работы на пространстве СНГ - РИА Новости Крым, 29.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250829/putin-na-zasedanii-sovbeza-otsenil-vazhnost-raboty-na-prostranstve-sng-1149072717.html
Путин на заседании Совбеза оценил важность работы на пространстве СНГ
Путин на заседании Совбеза оценил важность работы на пространстве СНГ - РИА Новости Крым, 29.08.2025
Путин на заседании Совбеза оценил важность работы на пространстве СНГ
Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ предложил обсудить работу РФ с некоторыми странами СНГ... РИА Новости Крым, 29.08.2025
2025-08-29T14:51
2025-08-29T14:51
владимир путин (политик)
совет безопасности россии
снг
россия
политика
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1d/1149072605_0:0:940:529_1920x0_80_0_0_3c0f661523b067a9a3df3423c5bf2830.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ предложил обсудить работу РФ с некоторыми странами СНГ. Совещание прошло в пятницу в режиме видеоконференции.Президент назвал это направление одним из важнейших в российской политике."Мы поговорим сегодня с вами о нашей работе на одном из важнейших направлений нашей политики, а именно на пространстве СНГ", - цитирует российского лидера пресс-служба Кремля.В частности Путин предложил поговорить о работе с некоторыми странами Содружества.В заседании приняли участие председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, руководитель администрации президента Антон Вайно, секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу, министр обороны Андрей Белоусов, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, министр иностранных дел Сергей Лавров, директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.Предыдущее оперативное совещание с постоянными членами Совбеза состоялось 8 августа. Тогда обсуждались вопросы региональной безопасности.10 октября в Душанбе состоится саммит глав государств-членов СНГ. Предварять саммит будет Совет министров иностранных дел Содружества.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1d/1149072605_108:0:881:580_1920x0_80_0_0_6cd350f34162689588d7048f19340766.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин (политик), совет безопасности россии , снг, россия, политика, новости
Путин на заседании Совбеза оценил важность работы на пространстве СНГ

Путин назвал работу на пространстве СНГ одним из важнейших направлений политики

14:51 29.08.2025
 
© Пресс-служба КремляПрезидент России проводит заседание Совета Безопасности РФ
Президент России проводит заседание Совета Безопасности РФ
© Пресс-служба Кремля
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ предложил обсудить работу РФ с некоторыми странами СНГ. Совещание прошло в пятницу в режиме видеоконференции.
Президент назвал это направление одним из важнейших в российской политике.
"Мы поговорим сегодня с вами о нашей работе на одном из важнейших направлений нашей политики, а именно на пространстве СНГ", - цитирует российского лидера пресс-служба Кремля.
В частности Путин предложил поговорить о работе с некоторыми странами Содружества.
"О том, что является первоочередным на этом направлении, важным для нас и что мы должны рассматривать в качестве наших ближайших шагов и целей на этом важнейшем для нас направлении", - добавил Путин и предоставил слово министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову.
В заседании приняли участие председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, руководитель администрации президента Антон Вайно, секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу, министр обороны Андрей Белоусов, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, министр иностранных дел Сергей Лавров, директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.
Предыдущее оперативное совещание с постоянными членами Совбеза состоялось 8 августа. Тогда обсуждались вопросы региональной безопасности.
10 октября в Душанбе состоится саммит глав государств-членов СНГ. Предварять саммит будет Совет министров иностранных дел Содружества.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Владимир Путин (политик)Совет безопасности РоссииСНГРоссияПолитикаНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:15Крымский мост сейчас: ожидание проезда со стороны Керчи около 4 часов
16:12В Севастополе открывают детсадовскую группу для малышей с двух месяцев
15:57Масштабное отключение света в Судаке прозошло из-за аварии на сетях
15:31В Крыму чиновницу будут судить за халатность при покупке квартир сиротам
15:20В ВМС Украины признали гибель военных на корабле "Симферополь"
15:13В ВТБ описали "рецепт" стабильного валютного курса в августе
15:04В Севастополе микроавтобус сбил мужчину во дворе многоэтажки и уехал
14:51Путин на заседании Совбеза оценил важность работы на пространстве СНГ
14:21Более 400 человек тушат пожар под Геленджиком на площади 40 га
14:07В МИД России рассказали о гарантиях безопасности для Киева
13:51Больше 266 тысяч детей отдохнули летом в Краснодарском крае
13:42К морю без пробок: в Крыму открыт юго-восточный обход Симферополя
13:41Страшные потери Киева - Армия России уничтожила более 8800 боевиков ВСУ
13:32"Зашкаливающий цинизм": МИД прокомментировал подготовку теракта в Крыму
13:25В Крыму наркокурьер попался с килограммом "соли" в машине
13:10За вырубку деревьев в заказнике "Ласпи" в Крыму взыщут 140 тысяч рублей
12:49Трамп намерен отменить одобренный конгрессом пакет иностранной помощи
12:41На южном берегу Крыма накрыли ячейку "Свидетелей Иеговы"* - видео
12:31Семь групповых ударов нанесены по военным объектам Украины
12:19В Симферопольском районе тушат пожар на 150 гектарах
Лента новостейМолния