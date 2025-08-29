Рейтинг@Mail.ru
Прихватил миллион и пропал: на Кубани ребенок попал в сети аферистов - РИА Новости Крым, 29.08.2025
Прихватил миллион и пропал: на Кубани ребенок попал в сети аферистов
Прихватил миллион и пропал: на Кубани ребенок попал в сети аферистов - РИА Новости Крым, 29.08.2025
Прихватил миллион и пропал: на Кубани ребенок попал в сети аферистов
На Кубани 13-летний подросток обналичил миллион рублей со счетов родителей и скрылся с деньгами по заданию мошенников. Об этом сообщает пресс-служба МВД по... РИА Новости Крым, 29.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. На Кубани 13-летний подросток обналичил миллион рублей со счетов родителей и скрылся с деньгами по заданию мошенников. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Краснодарскому краю.По данным пресс-службы, с заявлением о пропаже сына в полицию обратилась жительница Тихорецка. Полицейские выяснили, что мальчик стал жертвой мошенников. Подростка нашли. Как оказалось, злоумышленники держали его на связи и давали ему указания в течение нескольких дней.По плану преступников, подросток должен был перевести деньги на "безопасный счет", однако вовремя подоспели полицейские и предотвратили преступление.
РИА Новости Крым
Прихватил миллион и пропал: на Кубани ребенок попал в сети аферистов

МВД: на Кубани 13-летний мальчик обналичил родительский миллион по заданию аферистов

21:45 29.08.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. На Кубани 13-летний подросток обналичил миллион рублей со счетов родителей и скрылся с деньгами по заданию мошенников. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Краснодарскому краю.
По данным пресс-службы, с заявлением о пропаже сына в полицию обратилась жительница Тихорецка. Полицейские выяснили, что мальчик стал жертвой мошенников. Подростка нашли. Как оказалось, злоумышленники держали его на связи и давали ему указания в течение нескольких дней.
"По их требованию мальчик обналичил крупную сумму – 1 миллион рублей – со счетов своих родителей, а также взял с собой их телефоны и банковские карты", – сообщили в полиции.
По плану преступников, подросток должен был перевести деньги на "безопасный счет", однако вовремя подоспели полицейские и предотвратили преступление.
