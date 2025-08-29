https://crimea.ria.ru/20250829/prikhvatil-million-i-propal-na-kubani-rebenok-popal-v-seti-aferistov-1149071996.html
Прихватил миллион и пропал: на Кубани ребенок попал в сети аферистов
Прихватил миллион и пропал: на Кубани ребенок попал в сети аферистов - РИА Новости Крым, 29.08.2025
Прихватил миллион и пропал: на Кубани ребенок попал в сети аферистов
На Кубани 13-летний подросток обналичил миллион рублей со счетов родителей и скрылся с деньгами по заданию мошенников. Об этом сообщает пресс-служба МВД по... РИА Новости Крым, 29.08.2025
2025-08-29T21:45
2025-08-29T21:45
2025-08-29T19:52
происшествия
мошенничество
кубань
краснодарский край
новости
мвд по краснодарскому краю
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/09/1122623143_0:116:3148:1887_1920x0_80_0_0_2337f2e96dbe0843235373ea59749e7a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. На Кубани 13-летний подросток обналичил миллион рублей со счетов родителей и скрылся с деньгами по заданию мошенников. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Краснодарскому краю.По данным пресс-службы, с заявлением о пропаже сына в полицию обратилась жительница Тихорецка. Полицейские выяснили, что мальчик стал жертвой мошенников. Подростка нашли. Как оказалось, злоумышленники держали его на связи и давали ему указания в течение нескольких дней.По плану преступников, подросток должен был перевести деньги на "безопасный счет", однако вовремя подоспели полицейские и предотвратили преступление.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Кому ограничат снятие наличных в банкоматах с 1 сентябряВ Феодосии пособник мошенников получил 7 лет колонииВ Крыму ликвидировали сеть узлов связи украинских колл-центров
кубань
краснодарский край
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/09/1122623143_232:0:2963:2048_1920x0_80_0_0_a7b61a842f7ea2224156e5d3b22102b3.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, мошенничество, кубань, краснодарский край, новости, мвд по краснодарскому краю
Прихватил миллион и пропал: на Кубани ребенок попал в сети аферистов
МВД: на Кубани 13-летний мальчик обналичил родительский миллион по заданию аферистов