Прихватил миллион и пропал: на Кубани ребенок попал в сети аферистов

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. На Кубани 13-летний подросток обналичил миллион рублей со счетов родителей и скрылся с деньгами по заданию мошенников. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Краснодарскому краю.По данным пресс-службы, с заявлением о пропаже сына в полицию обратилась жительница Тихорецка. Полицейские выяснили, что мальчик стал жертвой мошенников. Подростка нашли. Как оказалось, злоумышленники держали его на связи и давали ему указания в течение нескольких дней.По плану преступников, подросток должен был перевести деньги на "безопасный счет", однако вовремя подоспели полицейские и предотвратили преступление.

