https://crimea.ria.ru/20250829/pravoslavnye-khristiane-prazdnuyut-den-nerukotvornogo-obraza-iisusa-khrista-1139944814.html
Православные христиане празднуют день Нерукотворного образа Иисуса Христа
Православные христиане празднуют день Нерукотворного образа Иисуса Христа - РИА Новости Крым, 29.08.2025
Православные христиане празднуют день Нерукотворного образа Иисуса Христа
29 августа Православная церковь вспоминает перенесение из Едессы в Константинополь Нерукотворенного образа Господа Иисуса Христа. Согласно Преданию, этот образ... РИА Новости Крым, 29.08.2025
2025-08-29T08:36
2025-08-29T08:36
2025-08-29T08:19
религия
православие
рпц (русская православная церковь)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/1c/1139956175_0:354:3000:2042_1920x0_80_0_0_7e8b1a1fe23056d72c1497d33b414739.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. 29 августа Православная церковь вспоминает перенесение из Едессы в Константинополь Нерукотворенного образа Господа Иисуса Христа. Согласно Преданию, этот образ сам проявился на полотенце, которым Спаситель отер лицо и которое он передал правителю Едессы Авгарю.Слухи о чудесах, творимых Христом, распространились по всей Сирии. Во времена проповеди Спасителя в сирийском городе Едессе правил Авгарь. Услышав о Христе, он уверовал в Сына Божия и написал ему письмо с просьбой прийти и исцелить его, так как был поражен проказой по всему телу. Правитель отправил в Иерусалим живописца Ананию, поручив ему написать изображение Спасителя.Придя в Иерусалим, Анания увидел Христа, окруженного толпой народа. Не имея возможности подойти близко, он решил написать изображение издалека, но это сделать не удавалось. И вдруг Иисус сам позвал его по имени, передал письмо для Авгаря с обещанием прислать к нему своего ученика. Затем Христос попросил принести воду и убрус (полотенце). Умыв лицо, он отер его убрусом, и на ткани отобразился лик Спасителя. Убрус был передан Авгарю.Получив святыню, правитель исцелился: до прихода обещанного Господом ученика на его лице оставалась только малая часть следов болезни. Пришедший в Едессу с проповедью Евангелия святой апостол Фаддей крестил Авгаря и жителей города.После правитель написал на Нерукотворном образе слова "Христе Боже, всякий, уповая на тебя, не постыдится", украсил его и установил над городскими воротами. Жители почитали этот образ, с ним были связаны чудеса, вошедшие в историю города.В 630 году Едессой овладели арабы, но поклоняться святыне они не препятствовали. А в 944 состоялось перенесение Нерукотворного образа в православный Константинополь. Это было решение императора Константина Багрянородного, который выкупил святыню у эмира.С великими почестями Нерукотворный образ и письмо Христа Авгарю были перенесены духовенством в Константинополь. Именно это событие вспоминают верующие 29 августа.В Русской православной церкви особое почитание этого праздника выразилось в иконописании: так, икона Нерукотворного образа стала одной из наиболее распространенных, а ее Глинский список 18 века почитается как чудотворный. Также Нерукотворный образ помещался на знаменах русских войск.В народе этот день называют Ореховый или Хлебный Спас, так как это время сбора урожая и окончания жатвы. Это связано с ветхозаветной традицией приносить в храм для благословения первые плоды нового урожая. Однако само народное название является некорректным, так как Спас – это одно из имен Господа – Спаситель. Поэтому называть церковный праздник, посвященный Господу – ореховым, яблочным или медовым считается неуместным.
https://crimea.ria.ru/20250819/yablochnyy-spas---primety-i-traditsii-1139705007.html
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/1c/1139956175_184:0:2907:2042_1920x0_80_0_0_c9c32035dde38f42276bfedf6c976f85.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
религия, православие, рпц (русская православная церковь), общество
Православные христиане празднуют день Нерукотворного образа Иисуса Христа
Ореховый спас: день Нерукотворного образа Иисуса Христа празднуют христиане
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. 29 августа Православная церковь вспоминает перенесение из Едессы в Константинополь Нерукотворенного образа Господа Иисуса Христа. Согласно Преданию, этот образ сам проявился на полотенце, которым Спаситель отер лицо и которое он передал правителю Едессы Авгарю.
Слухи о чудесах, творимых Христом, распространились по всей Сирии. Во времена проповеди Спасителя в сирийском городе Едессе правил Авгарь. Услышав о Христе, он уверовал в Сына Божия и написал ему письмо с просьбой прийти и исцелить его, так как был поражен проказой по всему телу. Правитель отправил в Иерусалим живописца Ананию, поручив ему написать изображение Спасителя.
Придя в Иерусалим, Анания увидел Христа, окруженного толпой народа. Не имея возможности подойти близко, он решил написать изображение издалека, но это сделать не удавалось. И вдруг Иисус сам позвал его по имени, передал письмо для Авгаря с обещанием прислать к нему своего ученика. Затем Христос попросил принести воду и убрус (полотенце). Умыв лицо, он отер его убрусом, и на ткани отобразился лик Спасителя. Убрус был передан Авгарю.
Получив святыню, правитель исцелился: до прихода обещанного Господом ученика на его лице оставалась только малая часть следов болезни. Пришедший в Едессу с проповедью Евангелия святой апостол Фаддей крестил Авгаря и жителей города.
После правитель написал на Нерукотворном образе слова "Христе Боже, всякий, уповая на тебя, не постыдится", украсил его и установил над городскими воротами. Жители почитали этот образ, с ним были связаны чудеса, вошедшие в историю города.
В 630 году Едессой овладели арабы, но поклоняться святыне они не препятствовали. А в 944 состоялось перенесение Нерукотворного образа в православный Константинополь. Это было решение императора Константина Багрянородного, который выкупил святыню у эмира.
С великими почестями Нерукотворный образ и письмо Христа Авгарю были перенесены духовенством в Константинополь. Именно это событие вспоминают верующие 29 августа.
В Русской православной церкви особое почитание этого праздника выразилось в иконописании: так, икона Нерукотворного образа стала одной из наиболее распространенных, а ее Глинский список 18 века почитается как чудотворный. Также Нерукотворный образ помещался на знаменах русских войск.
В народе этот день называют Ореховый или Хлебный Спас, так как это время сбора урожая и окончания жатвы. Это связано с ветхозаветной традицией приносить в храм для благословения первые плоды нового урожая. Однако само народное название является некорректным, так как Спас – это одно из имен Господа – Спаситель. Поэтому называть церковный праздник, посвященный Господу – ореховым, яблочным или медовым считается неуместным.