https://crimea.ria.ru/20250829/pravoslavnye-khristiane-prazdnuyut-den-nerukotvornogo-obraza-iisusa-khrista-1139944814.html

Православные христиане празднуют день Нерукотворного образа Иисуса Христа

Православные христиане празднуют день Нерукотворного образа Иисуса Христа - РИА Новости Крым, 29.08.2025

Православные христиане празднуют день Нерукотворного образа Иисуса Христа

29 августа Православная церковь вспоминает перенесение из Едессы в Константинополь Нерукотворенного образа Господа Иисуса Христа. Согласно Преданию, этот образ... РИА Новости Крым, 29.08.2025

2025-08-29T08:36

2025-08-29T08:36

2025-08-29T08:19

религия

православие

рпц (русская православная церковь)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/1c/1139956175_0:354:3000:2042_1920x0_80_0_0_7e8b1a1fe23056d72c1497d33b414739.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. 29 августа Православная церковь вспоминает перенесение из Едессы в Константинополь Нерукотворенного образа Господа Иисуса Христа. Согласно Преданию, этот образ сам проявился на полотенце, которым Спаситель отер лицо и которое он передал правителю Едессы Авгарю.Слухи о чудесах, творимых Христом, распространились по всей Сирии. Во времена проповеди Спасителя в сирийском городе Едессе правил Авгарь. Услышав о Христе, он уверовал в Сына Божия и написал ему письмо с просьбой прийти и исцелить его, так как был поражен проказой по всему телу. Правитель отправил в Иерусалим живописца Ананию, поручив ему написать изображение Спасителя.Придя в Иерусалим, Анания увидел Христа, окруженного толпой народа. Не имея возможности подойти близко, он решил написать изображение издалека, но это сделать не удавалось. И вдруг Иисус сам позвал его по имени, передал письмо для Авгаря с обещанием прислать к нему своего ученика. Затем Христос попросил принести воду и убрус (полотенце). Умыв лицо, он отер его убрусом, и на ткани отобразился лик Спасителя. Убрус был передан Авгарю.Получив святыню, правитель исцелился: до прихода обещанного Господом ученика на его лице оставалась только малая часть следов болезни. Пришедший в Едессу с проповедью Евангелия святой апостол Фаддей крестил Авгаря и жителей города.После правитель написал на Нерукотворном образе слова "Христе Боже, всякий, уповая на тебя, не постыдится", украсил его и установил над городскими воротами. Жители почитали этот образ, с ним были связаны чудеса, вошедшие в историю города.В 630 году Едессой овладели арабы, но поклоняться святыне они не препятствовали. А в 944 состоялось перенесение Нерукотворного образа в православный Константинополь. Это было решение императора Константина Багрянородного, который выкупил святыню у эмира.С великими почестями Нерукотворный образ и письмо Христа Авгарю были перенесены духовенством в Константинополь. Именно это событие вспоминают верующие 29 августа.В Русской православной церкви особое почитание этого праздника выразилось в иконописании: так, икона Нерукотворного образа стала одной из наиболее распространенных, а ее Глинский список 18 века почитается как чудотворный. Также Нерукотворный образ помещался на знаменах русских войск.В народе этот день называют Ореховый или Хлебный Спас, так как это время сбора урожая и окончания жатвы. Это связано с ветхозаветной традицией приносить в храм для благословения первые плоды нового урожая. Однако само народное название является некорректным, так как Спас – это одно из имен Господа – Спаситель. Поэтому называть церковный праздник, посвященный Господу – ореховым, яблочным или медовым считается неуместным.

https://crimea.ria.ru/20250819/yablochnyy-spas---primety-i-traditsii-1139705007.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

религия, православие, рпц (русская православная церковь), общество