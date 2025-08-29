Погода с освежающим эффектом: какими будут выходные в Крыму

Рейтинг@Mail.ru
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
радио "спутник в крыму"
погода в крыму
крымская погода
центр погоды "фобос"
евгений тишковец
крым
новости крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Жителей и гостей Крыма в последние выходные лета ждет солнечная и жаркая погода без осадков. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.По его словам, в регионе сохранится влияние антициклона, благодаря чему ненастье обойдет полуостров стороной. Как сказал Тишковец, "погода миллион на миллион": солнце и сухо."При этом будет ветер восточный, северо-восточный, достаточно плотный. В среднем 4,9 метров в секунду, но в порывах будет достигать 15. Такой будет освежающий эффект", – добавил он.В субботу и воскресенье ночью столбики термометров будут опускаться до +14… +19 градусов, днем воздух прогреется до +29… +35. На море сохранится легкое волнение, температура воды комфортная: в Ялте, Алуште, Евпатории и Севастополе – около +24, в Керченском проливе – +22.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аллергия на солнце: как распознатьСезоны погоды на планете глобально меняются - климатолог из КрымаКак изменение климата влияет на рыбу в Черном море
погода в крыму, крымская погода, центр погоды "фобос", евгений тишковец, крым, новости крыма
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОтдыхающие в Крыму
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Жителей и гостей Крыма в последние выходные лета ждет солнечная и жаркая погода без осадков. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
"Август, в общем-то, неплохо себя показал. По температуре всего лишь на 0,8 градуса превысил норму. По осадкам, конечно, очень мало. Всего лишь в Симферополе выпало 2 миллиметра или 4% от положенного. То есть здесь в тройку или в пятерку самых засушливых августов по статистике попадаем", – рассказал эксперт.
По его словам, в регионе сохранится влияние антициклона, благодаря чему ненастье обойдет полуостров стороной. Как сказал Тишковец, "погода миллион на миллион": солнце и сухо.
"При этом будет ветер восточный, северо-восточный, достаточно плотный. В среднем 4,9 метров в секунду, но в порывах будет достигать 15. Такой будет освежающий эффект", – добавил он.
В субботу и воскресенье ночью столбики термометров будут опускаться до +14… +19 градусов, днем воздух прогреется до +29… +35. На море сохранится легкое волнение, температура воды комфортная: в Ялте, Алуште, Евпатории и Севастополе – около +24, в Керченском проливе – +22.
