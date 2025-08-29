https://crimea.ria.ru/20250829/pogoda-s-osvezhayuschim-effektom-kakimi-budut-vykhodnye-v-krymu-1149075323.html

Погода с освежающим эффектом: какими будут выходные в Крыму

Жителей и гостей Крыма в последние выходные лета ждет солнечная и жаркая погода без осадков. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий... РИА Новости Крым, 29.08.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Жителей и гостей Крыма в последние выходные лета ждет солнечная и жаркая погода без осадков. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.По его словам, в регионе сохранится влияние антициклона, благодаря чему ненастье обойдет полуостров стороной. Как сказал Тишковец, "погода миллион на миллион": солнце и сухо."При этом будет ветер восточный, северо-восточный, достаточно плотный. В среднем 4,9 метров в секунду, но в порывах будет достигать 15. Такой будет освежающий эффект", – добавил он.В субботу и воскресенье ночью столбики термометров будут опускаться до +14… +19 градусов, днем воздух прогреется до +29… +35. На море сохранится легкое волнение, температура воды комфортная: в Ялте, Алуште, Евпатории и Севастополе – около +24, в Керченском проливе – +22.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аллергия на солнце: как распознатьСезоны погоды на планете глобально меняются - климатолог из КрымаКак изменение климата влияет на рыбу в Черном море

