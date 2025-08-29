https://crimea.ria.ru/20250829/pervyy-sluchay-likhoradki-chikungunya-vyyavlen-v-rossii-1149066563.html

Первый случай лихорадки чикунгунья выявлен в России

Первый случай лихорадки чикунгунья выявлен в России - РИА Новости Крым, 29.08.2025

Первый случай лихорадки чикунгунья выявлен в России

Первый завозной случай лихорадки чикунгунья выявлен в этом году в России. Как сообщает пресс-служба Роспотребнадзора, заболевший мужчина прилетел в Москву из... РИА Новости Крым, 29.08.2025

2025-08-29T11:09

2025-08-29T11:09

2025-08-29T11:09

роспотребнадзор

лихорадка чикунгунья

россия

здравоохранение в россии

здоровье

безопасность

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/01/16/1119179835_0:70:2805:1648_1920x0_80_0_0_3b16c36d796677d49c39ab9dc8c5daed.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Первый завозной случай лихорадки чикунгунья выявлен в этом году в России. Как сообщает пресс-служба Роспотребнадзора, заболевший мужчина прилетел в Москву из Шри-Ланки, где отдыхал в течение 10 дней.Материал отправлен также в Государственный научный центр "Вектор" для подтверждения диагноза. Сейчас пациент госпитализирован в состоянии средней степени тяжести, уточнили в ведомстве.Уточняется, что все необходимые противоэпидемические мероприятия проведены, рисков распространения инфекции в стране нет, поскольку лихорадка чикунгунья передается только через укусы насекомых."На данный момент количество комаров-переносчиков лихорадки в Российской Федерации не представляет эпидемиологической опасности. В пунктах пропуска через государственную границу продолжает функционировать система "Периметр", которая анализирует эпидемические риски и помогает выявлять граждан с признаками инфекционных заболеваний, прибывающих из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой", – заверили в Роспотребнадзоре.Все больше россиян выбирают экзотические направления для отпуска – Китай, Вьетнам, Индонезию, страны Африки и Ближнего Востока, констатировали ранее в пресс-службе Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю. Риск заражения вирусами Денге и чикунгунья, а также малярией особенно высок в Индонезии, Вьетнаме и на Шри-Ланке. От чикунгуньи и Денге прививок нет – защитой остаются репелленты и закрытая одежда.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В XXI веке болеть столбняком – ужасно: педиатр об антиваксерахВ России разработали вакцину от лихорадки МарбургВ 22 регионах России зарегистрировали лихорадку Западного Нила

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роспотребнадзор, лихорадка чикунгунья, россия, здравоохранение в россии, здоровье, безопасность, новости