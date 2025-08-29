Рейтинг@Mail.ru
Первый случай лихорадки чикунгунья выявлен в России - РИА Новости Крым, 29.08.2025
Первый случай лихорадки чикунгунья выявлен в России
Первый случай лихорадки чикунгунья выявлен в России - РИА Новости Крым, 29.08.2025
Первый случай лихорадки чикунгунья выявлен в России
Первый завозной случай лихорадки чикунгунья выявлен в этом году в России. Как сообщает пресс-служба Роспотребнадзора, заболевший мужчина прилетел в Москву из... РИА Новости Крым, 29.08.2025
2025-08-29T11:09
2025-08-29T11:09
роспотребнадзор
лихорадка чикунгунья
россия
здравоохранение в россии
здоровье
безопасность
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Первый завозной случай лихорадки чикунгунья выявлен в этом году в России. Как сообщает пресс-служба Роспотребнадзора, заболевший мужчина прилетел в Москву из Шри-Ланки, где отдыхал в течение 10 дней.Материал отправлен также в Государственный научный центр "Вектор" для подтверждения диагноза. Сейчас пациент госпитализирован в состоянии средней степени тяжести, уточнили в ведомстве.Уточняется, что все необходимые противоэпидемические мероприятия проведены, рисков распространения инфекции в стране нет, поскольку лихорадка чикунгунья передается только через укусы насекомых."На данный момент количество комаров-переносчиков лихорадки в Российской Федерации не представляет эпидемиологической опасности. В пунктах пропуска через государственную границу продолжает функционировать система "Периметр", которая анализирует эпидемические риски и помогает выявлять граждан с признаками инфекционных заболеваний, прибывающих из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой", – заверили в Роспотребнадзоре.Все больше россиян выбирают экзотические направления для отпуска – Китай, Вьетнам, Индонезию, страны Африки и Ближнего Востока, констатировали ранее в пресс-службе Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю. Риск заражения вирусами Денге и чикунгунья, а также малярией особенно высок в Индонезии, Вьетнаме и на Шри-Ланке. От чикунгуньи и Денге прививок нет – защитой остаются репелленты и закрытая одежда.
россия
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Первый завозной случай лихорадки чикунгунья выявлен в этом году в России. Как сообщает пресс-служба Роспотребнадзора, заболевший мужчина прилетел в Москву из Шри-Ланки, где отдыхал в течение 10 дней.
"На следующий день после прилета он обратился за медицинской помощью и был госпитализирован в инфекционное отделение с подозрением на лихорадку денге, однако результаты обследования с помощью ПЦР-теста в ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора показали положительный результат на вирус чикунгунья", – сказано в сообщении.
Материал отправлен также в Государственный научный центр "Вектор" для подтверждения диагноза. Сейчас пациент госпитализирован в состоянии средней степени тяжести, уточнили в ведомстве.
Уточняется, что все необходимые противоэпидемические мероприятия проведены, рисков распространения инфекции в стране нет, поскольку лихорадка чикунгунья передается только через укусы насекомых.
"На данный момент количество комаров-переносчиков лихорадки в Российской Федерации не представляет эпидемиологической опасности. В пунктах пропуска через государственную границу продолжает функционировать система "Периметр", которая анализирует эпидемические риски и помогает выявлять граждан с признаками инфекционных заболеваний, прибывающих из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой", – заверили в Роспотребнадзоре.
Все больше россиян выбирают экзотические направления для отпуска – Китай, Вьетнам, Индонезию, страны Африки и Ближнего Востока, констатировали ранее в пресс-службе Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю. Риск заражения вирусами Денге и чикунгунья, а также малярией особенно высок в Индонезии, Вьетнаме и на Шри-Ланке. От чикунгуньи и Денге прививок нет – защитой остаются репелленты и закрытая одежда.
