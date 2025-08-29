https://crimea.ria.ru/20250829/opasnost-rentgenovskogo-izlucheniya--na-solntse-proizoshli-silnye-vcpyshki-1149066364.html

Опасность рентгеновского излучения – на Солнце произошли сильные вcпышки

Опасность рентгеновского излучения – на Солнце произошли сильные вcпышки - РИА Новости Крым, 29.08.2025

Опасность рентгеновского излучения – на Солнце произошли сильные вcпышки

Солнце формирует необычайно высокий уровень рентгеновского излучения на фоне вспышечной активности. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института... РИА Новости Крым, 29.08.2025

2025-08-29T10:43

2025-08-29T10:43

2025-08-29T10:43

вспышки на солнце

солнце

наука и технологии

космос

земля

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/10/1138914320_0:224:1024:800_1920x0_80_0_0_d3d982a1d3e2b43a099b582864606c9d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Солнце формирует необычайно высокий уровень рентгеновского излучения на фоне вспышечной активности. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН.На этом фоне Солнце формирует необычайно высокий уровень рентгеновского излучения, отмечают ученые. По их данным, за последние сутки зарегистрировано около 20 вспышек, в том числе пять событий сильного уровня M. При этом вторые сутки держатся самые высокие с начала лета риски возникновения вспышек наивысшего уровня X.28 августа Солнце повторило двухмесячный рекорд вспышек, тогда ученые Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН не исключали новых сильных ударов по Земле.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Полярные дыры появились на Солнце – с чем связано и что ждет ЗемлюКак пережить магнитную бурю: советы врачаУченый объяснила влияние магнитных бурь на человека

космос

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вспышки на солнце, солнце, наука и технологии, космос, земля