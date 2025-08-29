Рейтинг@Mail.ru
Опасность рентгеновского излучения – на Солнце произошли сильные вcпышки - РИА Новости Крым, 29.08.2025
Опасность рентгеновского излучения – на Солнце произошли сильные вcпышки
Опасность рентгеновского излучения – на Солнце произошли сильные вcпышки - РИА Новости Крым, 29.08.2025
Опасность рентгеновского излучения – на Солнце произошли сильные вcпышки
Солнце формирует необычайно высокий уровень рентгеновского излучения на фоне вспышечной активности. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института... РИА Новости Крым, 29.08.2025
2025-08-29T10:43
2025-08-29T10:43
вспышки на солнце
солнце
наука и технологии
космос
земля
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/10/1138914320_0:224:1024:800_1920x0_80_0_0_d3d982a1d3e2b43a099b582864606c9d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Солнце формирует необычайно высокий уровень рентгеновского излучения на фоне вспышечной активности. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН.На этом фоне Солнце формирует необычайно высокий уровень рентгеновского излучения, отмечают ученые. По их данным, за последние сутки зарегистрировано около 20 вспышек, в том числе пять событий сильного уровня M. При этом вторые сутки держатся самые высокие с начала лета риски возникновения вспышек наивысшего уровня X.28 августа Солнце повторило двухмесячный рекорд вспышек, тогда ученые Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН не исключали новых сильных ударов по Земле.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Полярные дыры появились на Солнце – с чем связано и что ждет ЗемлюКак пережить магнитную бурю: советы врачаУченый объяснила влияние магнитных бурь на человека
космос
Опасность рентгеновского излучения – на Солнце произошли сильные вcпышки

На Солнце из-за вспышек сохраняется высокий уровень активности с рисками для Земли

10:43 29.08.2025
 
© РИА НовостиВспышка на Солнце
Вспышка на Солнце - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
© РИА Новости
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Солнце формирует необычайно высокий уровень рентгеновского излучения на фоне вспышечной активности. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН.
"В южном полушарии Солнца продолжает наблюдаться исключительно высокая концентрация крупных групп пятен с сильной вспышечной активностью, которые из-за вращения Солнца постепенно перемещаются к центру видимого диска, то есть в зону прямого воздействия на Землю", – сказано на сайте Лаборатории.
На этом фоне Солнце формирует необычайно высокий уровень рентгеновского излучения, отмечают ученые. По их данным, за последние сутки зарегистрировано около 20 вспышек, в том числе пять событий сильного уровня M. При этом вторые сутки держатся самые высокие с начала лета риски возникновения вспышек наивысшего уровня X.
"Геомагнитный прогноз, вопреки всему, сохраняется пока спокойным, что в значительной степени является результатом стечения благоприятных обстоятельств. Сообщения о крупных бурях, появляющиеся в некоторых СМИ, являются преждевременными и фактической ситуации пока не соответствуют", – констатируют специалисты.
28 августа Солнце повторило двухмесячный рекорд вспышек, тогда ученые Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН не исключали новых сильных ударов по Земле.
